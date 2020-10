Så meget stiger prisen på en lejlighed pr. etage

De fleste købere foretrækker en lejlighed højere oppe i ejendommen over gaden – og helst på toppen som såkaldt penthouse. Det kan ses på priserne.

Modsat rækker budgettet til mere, hvis man køber længere nede mod gadeplanet.

Det viser en opgørelse over et års handler med lejligheder i København, som mæglerkæden Home har udarbejdet.

»Hvis pengene ikke rækker så langt, eller hvis du søger komforten i få trapper, så kan der spares i boligbudgettet og på benkræfterne ved at vælge en stuelejlighed. Prisforskellen er på godt en mio. kroner fra stuen og til femte sal,« siger Michael Dalsager, der er seniorkommunikationskonsulent i Home.

Tallene er trukket fra mæglernes fælles portal, Boligsiden, og opgjort som kvadratmeterpriser de seneste 12 måneder pr. etage. Da de solgte lejligheder i stueplanet i gennemsnit har været mindre, opstår der en konkret prisforskel mellem stuen og femte sal på rundt regnet en mio. kroner.

Hvis man sammenligner tallene for lejligheder på 85 kvadratmeter, er forskellen noget mindre, nemlig rundt regnet 700.000 kroner, viser tallene.

Hver femte solgte lejlighed det seneste år var en stuelejlighed, som køberne i gennemsnit betalte 2,95 mio. kroner for, mens køberne på femte sal har betalt fire mio. kroner. En forskel på 36 procent.

Men så er lejlighederne på femte sal også ti kvadratmeter større end i stuen i gennemsnit. Men uanset størrelsen stiger priserne pr. kvadratmeter, jo højere oppe lejligheden befinder sig – bortset fra et dyk i priserne omkring sjette og syvende etage på de solgte lejligheder, hvorefter de stiger igen.

Vil gerne betale ekstra

»Du får længere afstand til folk og trafikken i gaden, mere lys og mere udsigt, jo højere oppe du bor i ejendommen. Det vil de fleste købere typisk gerne betale ekstra for,« siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.

På de endnu højere etager op til over ottende sal er der omsat et langt mindre antal lejligheder, hvilket giver mere usikkerhed om gennemsnitspriserne. Men tallene indikerer, at de absolut dyreste lejligheder er at finde blandt lejlighederne fra ottende sal og opefter. Kun en ud af 100 solgte lejligheder lå på ottende etage eller derover, viser tallene fra Boligsiden, men her er de faktiske priser i gennemsnit 5,675 mio. kr.

»I nyere byggeri er de største lejligheder placeret øverst, og penthouselejlighederne har for det meste gode udearealer med altaner og egen tagterrasse. Her finder vi køberne, der har råd til at prioritere udsigt og plads. Som årene går, og flere projektlejligheder bliver solgt igen, vil de fylde mere i statistikken for den eksisterende boligmasse,« forklarer ejendomsmægler Lone Bøegh Henriksen, indehaver en række andre Home-forretninger i hovedstadsområdet.

Undtagelser i stuen

Den eneste undtagelse fra det generelle mønster i prisforskellene er, at stuelejligheder med terrasse eller have i nogle tilfælde kan opnå højere priser end lejlighederne på første sal. For projektlejlighedernes vedkommende er femte sal 28 procent dyrere end de billigste lejligheder i stuen med en gennemsnitlig størrelsesforskel på fire kvadratmeter.

I stuen er gennemsnitsprisen på de solgte projektlejligheder 4,245 mio. kr. for 97 kvadratmeter i stuen, mens de solgte lejligheder på femte sal var på 101 kvadratmeter og kostede 5,45 mio. kr.

Prisforskellen fra stuen til første sal i projektbyggerierne er kun fire procent svarende til 175.000 kr.