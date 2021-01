Rekord få boliger til salg: Her er udbuddet faldet mest

Det nye år lægger fra land med historisk få ejerboliger til salg. I alt er der aktuelt under 37.000 at vælge mellem i hele landet. Til sammenligning var der knap 49.500 »til salg«-skilte, da vi skød år 2020 ind. Det svarer til et fald i det samlede udbud på over 25 procent.

Alene den seneste måned er antallet af huse, ejerlejligheder og sommerhuse til salg dykket henholdsvis 3,1 procent, 10,1 procent og 6,4 procent på landsplan. Der er dog store regionale forskelle, viser nye udbudstal for december fra Boligsiden. Især én region skiller sig ud.

I Region Hovedstaden bød årets sidste måned på et indhug i antallet af huse til salg på 11,8 procent, mens der er hele 15,6 procent færre ejerlejligheder at vælge mellem og 14,6 procent færre sommerhuse sammenlignet med udbuddet i november.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit »Det er de kraftigste fald nogensinde.«

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, finder det overraskende, at udbuddet af boliger rasler ned i det tempo.

»Det er et usædvanligt stort fald for en enkelt måned. Boligsiden har opgjort udbudstallene siden 2010, og vi har aldrig tidligere set så store fald på en enkelt måned,« siger hun.

Lave renter baner vej for dyre boligdrømme

At udbuddet af boliger er faldet mest i Region Hovedstaden, skal ifølge Lise Nytoft Bergmann blandt andet forklares med rentefaldet, der har langt større betydning for familiens budget, hvis den er på jagt efter en dyr bolig.

»I Region Hovedstaden koster mange boliger fire millioner kroner eller mere, og i den prisklasse kan det mærkes, når finansieringsomkostningerne falder. Samtidig har krisen været socialt skæv, hvor mange offentligt ansatte og personer med lange eller mellemlange uddannelser har beholdt deres job, mens særligt ufaglærte er rykket over i ledighedskøen,« siger hun.

I hovedstaden kræver det normalt en solid indkomst at blive kreditgodkendt, og den typiske køber har derfor ikke været voldsomt påvirket af krisen, forklarer boligøkonomen. Hun understreger desuden, at det faldende udbud langtfra kun er et københavnerfænomen. Samme tendens gør sig gældende i Region Sjælland.

Her er udbuddet af huse faldet med 7,6 procent den seneste måned, mens udbuddet af ejerlejligheder og sommerhuse er blevet henholdsvis 9,6 procent og 13,1 procent mindre.

GRAFIK Udbuddet af boliger til salg falder Så meget er udbuddet af huse, ejerlejligheder og sommerhuse faldet:

»Det er de kraftigste fald nogensinde,« understreger Lise Nytoft Bergmann.

Kan skabe »uhensigtsmæssige tilstande«

Samtidig bider hun mærke i, at det også er helt usædvanligt, at udbuddet af fritidshuse på landsplan er faldet med 43,2 procent det seneste år, mens udbuddet af ejerlejligheder er faldet 25,2 procent og husene 21,6 procent. I Region Sjælland er sommerhusudbuddet endda faldet hele 55,2 procent.

Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden »Det aktuelt meget lave udbud er et udtryk for den høje hastighed, som der handles boliger med i øjeblikket.«

»Det betyder, at mere end hvert andet »til salg«-skilt på fritidshusmarkedet er væk. Det siger sig selv, at den udvikling ikke skal fortsætte ret meget længere, før det kan skabe uhensigtsmæssige tilstande på markedet,« advarer boligøkonomen fra Nordea Kredit.

Boligsiden har endnu ikke offentliggjort salgspriser for december, men de seneste tal fra november viser, at priserne på sommerhuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland er steget henholdsvis 18,5 procent og 17,3 procent i forhold til november 2019.

»Hvis efterspørgslen stiger alt for voldsomt, uden at udbuddet gør det samme, stiger risikoen for prisbobler. På nuværende tidspunkt mener vi dog, at priserne på fritidshusmarkedet er i fin balance med den underliggende økonomiske udvikling, men fortsætter udviklingen, er der risiko for, at sommerhusmarkedet overopheder,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Bliver solgt med raketfart

Specielt i begyndelsen af coronakrisen valgte en del boligejere at udskyde planerne om at sælge. Men ifølge Birgit Daetz, som er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, skal de rekordlave udbudstal dog primært forklares med, at coronakrisen stik imod alle forventninger viste sig at øge handelsaktiviteten for alle boligtyper markant.

Hun fremhæver, at potentielle købere i princippet har lige så meget at vælge mellem som tidligere, da der bliver sat mange boliger til salg. Udfordringen er, at de bliver flået endnu hurtigere væk.

»Det aktuelt meget lave udbud er et udtryk for den høje hastighed, som der handles boliger med i øjeblikket. De nye boliger på markedet bliver solgt hurtigere end tidligere, og det betyder, at man som boligkøber skal være rimelig afklaret om sine ønsker, økonomi og behov, så man er klar til handle, når drømmeboligen viser sig,« påpeger Birgit Daetz i en pressemeddelelse.

Udover den lave rente, som har gjort det historisk billigt at låne penge, mens det ligefrem kan koste penge at have plus på kontoen, peger Lise Nytoft Bergmann på to andre faktorer, som har fået danskerne til at gå boligshopamok i 2020.

Den ene er, at en del danskere har store opsparinger, som bare er blevet endnu større under coronakrisen, hvor det har været sværere at bruge penge på for eksempel rejser og restauranter, og mange desuden har fået udbetalt de indefrosne feriepenge.

For det andet er boligen kommet til at spille en større rolle i vores liv under corona.

»Vi har tilbragt mere tid hjemme som følge af aflyste fritidsaktiviteter og færre familiearrangementer og rejser, og det har skabt ekstra fokus på det, der fungerer, og det, der ikke gør,« siger Lise Nytoft Bergmann.