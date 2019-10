Priserne på ejerlejligheder stiger: Derfor er det svært at være optimistisk

De seneste to måneder er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter i København blevet 56.270 kr. mere værd. Og det er ikke kun i København, at lejlighedspriserne har pil op. Det gælder nemlig i hele landet, viser Boligsidens markedsindeks for september.

Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit har set nærmere på prisudviklingen, når man sæsonkorrigerer tallene fra Boligsiden. Selvom de, der står og skal sælge en ejerlejlighed, kan glæde sig over, at den nedadgående priskurve i København ser ud til at være knækket, skal de ikke glæde sig alt for meget.

»De seneste to måneder er lejlighedspriserne steget en lille smule i København, også når man tager højde for sæson. Det er dog for tidligt at konkludere, at markedet er vendt. Også selvom både salgstiden og de procentvise nedslag ikke længere stiger, og udbuddet har stabiliseret sig,« siger hun.

Ifølge de sæsonkorrigerede tal fra Nordea Kredit er priserne i København steget 1,2 pct. og 0,6 pct. i henholdvis august og september. Det sker dog på baggrund af tre måneder med prisfald på 1,0 pct. i maj, 0,4 pct. i juni og 0,3 pct. i juli.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit »Hvis lejlighedspriserne stadig handles stort set sidelæns i det marked, er det svært at være optimistisk på udviklingen, hvis renten begynder at stige igen.«

Med andre ord ligger det nuværende prisniveau i København kun et par tusinde kroner over niveauet i april, hvor en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter kostede 3.242.707 kr. mod 3.245.165 kr. i september.

Sidelæns udvikling

Lise Nytoft Bergmann er ikke i tvivl om, hvad der især har fået priserne til at hoppe i vejret igen efter nogle sløje forårs- og sommermåneder.

»De seneste måneder har nemlig været kendetegnet ved forholdsvist store rentefald. Hvis lejlighedspriserne stadig handles stort set sidelæns i det marked, er det svært at være optimistisk på udviklingen, hvis renten begynder at stige igen,« siger hun.

Tager man de lidt længere briller på, er lejlighedspriser steget det seneste år både på landsplan og i København. For landet som helhed er priserne steget med 1,8 pct., mens de er steget med 0,3 pct. i Københavns Kommune.

»I forhold til den seneste pristop i juni 2018 handles lejlighederne dog fortsat 0,6 pct. lavere i sæsonkorrigerede tal. Overordnet er der derfor mere tale om en sidelæns udvikling i priserne med mindre udsving fra måned til måned,« siger Lise Nytoft Bergmann, som forventer, at priserne i København vil være stort set uændrede i den kommende tid.

Tror fortsat på prisfald i København for hele 2019

Også Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, peger på de historisk lave renter som forklaring på, at priserne de seneste par måneder har været svagt stigende.

»Jeg tror ikke, at det er en ny vending, men at rentefaldet har skabt noget yderligere handelsaktivitet. Det vidner om, at det ikke har været en meget kraftig opbremsning, og at der godt kan komme nogle måneder, hvor priserne stiger – især hvis renterne tager et dyk. Indtil videre vil vi tolke det som enlige svaler. Men det tyder på, at markedet flader ud på et højt niveau snarere end et brat fald,« siger hun.

Nykredit forventer derfor fortsat, at priserne på ejerlejligheder falder med 0,6 pct. i København og stiger med 1,2 pct. på landsplan i 2019.

»Vi kommer ind i en periode, hvor udsigterne for global og dansk økonomi bliver mere negative. Så selv hvis vi bliver ved med at have lave renter, skal man ikke regne med, at det giver en vending på boligmarkedet,« siger hun.

Et særligt risikoelement

I vismandsrapporten, som Det Økonomiske Råd offentliggjorde tirsdag, fremgår det til gengæld, at netop det meget lave renteniveau kan være med til at skabe en boble på boligmarkedet, der kan udløse en meget ubehagelig nedtur, når den brister.

»Et særligt risikoelement i den nuværende situation er, at det lave renteniveau og måske særligt italesættelsen af, at renterne ikke nødvendigvis vil stige de kommende år, risikerer at bidrage til bobler i aktivpriserne,« skriver vismændene og uddyber, at det eksempelvis gælder boligmarkedet.

Ifølge Boligsidens tal var der i september 8.525 ejerlejligheder til salg i Danmark, hvoraf de 4.647 lå i Region Hovedstaden. I gennemsnit tog det på landsplan 96 dage at få solgt en lejlighed mod 79 dage i København.