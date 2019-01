Ny bank går til angreb: Tilbyder to procent i rente på lønkonto

Der er efterhånden længe side, at man kunne få renter overhovedet på en lønkonto i en bank. Hvis pengene placeres på en opsparingskonto, så tilbyder enkelte udenlandsk baserede banker i bedste fald en rente på op til 0,8 procent og lidt over en procent, hvis pengene bindes i flere år.

Nu er bankapp'en Lunar Way gået i offensiven og tilbyder en rente på op til to procent af de penge, der står på kontoen. Det eneste krav for at opnå en rente på to procent er ifølge virksomhedens hjemmeside, at kunden mindst en gang om måneden skal foretage en transaktion med det tilhørende bankkort Black Card samt at kontoen gøres til en Nemkonto.

Tilsammen vil det udløse i alt to procent i det, som virksomheden kalder Payback. Den kan ydes på op til 50.000 kroner på kontoen. Payback beregnes dagligt, og udbetales årligt. Der er ingen krav om bindinger, og der er ingen øvre grænser for, hvor meget der kan stå saldoen - men Payback beregnes kun af højest 50.000 kroner.

Lunar Way oplyser, at bankapp'en i slutningen af 2018 kom op på at få næsten 6.000 nye brugere om måneden. Nu skal det nye fremstød følge Lunar Ways direktør og stifter, Ken Villum Klausen, skabe en ny type kontrakt med brugerne.

»Som de fleste banker er indrettet i dag, er det forbrugeren, der er den store taber og banken, der er den store vinder. Og det er kundernes indestående et godt eksempel på. En ting er de gebyrer, der for manges vedkommende følger med ved at have en simpel indlånskonto. Men når der oven i det lægges, at bankerne mange steder betaler tæt på 0 kroner i rente for at have pengene stående, mens de selv låner dem videre ud med fortjeneste, så er skellet mellem banken og kunden blevet for stort,« skriver Ken Villum Klausen i en meddelelse.

Lunar Way er ikke selv er en bank og samarbejder med Nykredit. Dermed har den heller ikke udgifter til filialer og dyr administration, påpeger Ken Villum Klausen.

Lunar Way er en såkaldt neobank, som uden en banklicens kan tilbyde digitale services ved hjælp af en bankpartner. De er blevet en mulighed, fordi et EU-direktiv har bevirket, at bankerne skal åbne deres infrastruktur for andre aktører på markedet.