Nu er det bedre at eje hus end ejerlejlighed

Det koster, når man strammer lånevilkårene for de danske boligkøbere og skaber usikkerhed om skatterne. På landsplan faldt priserne på ejerlejligheder med 0,6 pct. i februar sammenlignet med samme måned året før. Modsat er huspriserne steget med fire pct. på landsplan.

Det er første gang siden 2012, at priserne på ejerlejligheder falder på årsbasis, og meget tyder på, at det blot er en forsmag på yderligere mindre dyk i priserne i den kommende tid.

Det er Danmarks Statistik, der netop har udsendt tal for de danske boligpriser.

»Ser vi fremad må vi forvente, at lejlighedsmarkedet bremser yderligere op. De fremtidige boligskatter rammer lejlighederne relativt hårdt, ligesom den regulering, vi har set de sidste par år, også er målrettet lejlighederne,« siger boligøkonom og afdelingsdirektør hos Jyske Realkredit Mikkel Høegh.

»Udviklingen, hvor huspriserne giver et større afkast end lejligheder, er således direkte en konsekvens af regulering. Hertil kommer, at lejlighedsmarkedet også er den mest rentefølsomme del af boligmarkedet,« siger Mikkel Høegh, der understreger, at de senere års rentefald har været med til at tage noget af det nedadgående pres på priserne, som er kommet fra den strammere regulering.

Han fremhæver, at det er første gang siden 2007, at man har set, at det at eje hus har givet et bedre afkast end det at eje lejlighed. I 2008 og 2009 var der solide negative afkast på både ejerlejligheder og huse.

Boligøkonom i Nykredit, Mira Lie Nielsen »Vi er gået fra at have prisstigninger på ti pct. om året i København til en flad udvikling.«

Forudser fald i København

I analysen fra Danmarks Statistik kan man se, at det er et ganske pænt skifte, som er sket på markedet for ejerlejligheder. I de seneste seks år har de årlige stigninger i priserne på ejerlejlighederne været på mellem seks og ti pct. Fra februar 2017 og til samme måned i 2018 var der tale om en fremgang på 7,1 pct.

Boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen ser tallene fra Danmarks Statistik som en understregning af den opbremsning i aktiviteten, som det seneste år har præget markedet for ejerlejligheder.

Hun fremhæver, at pæn fart på dansk økonomi med øget indkomst og beskæftigelse og masser af købelyst er med til at trække priserne op for ejerlejlighederne i Hovedstaden. I modsat retning trækker den strammere regulering samt usikkerhed om boligskatterne på grund af de kommende ejendomsvurderinger.

Samlet set tror Nykredit dog også på et meget presset marked for ejerlejligheder i den kommende tid.

»Vi forventer, at priserne på ejerlejligheder i 2019 på landsplan blot stiger med 0,2 pct., mens de for eksempel i København og Aalborg vil falde mellem to pct. og fire pct. Vi er gået fra at have prisstigninger på ti pct. om året i København til en flad udvikling. Det skyldes strammere kreditregler, kombineret med, at priserne i de store byer var kommet meget højt op,« siger Mira Lie Nielsen.

»Det har været synligt og mærkbart med de nye låneregler. Vi skal være glade for, at vi har et opsving i den danske økonomi med stigende beskæftigelse og samtidig en meget lav rente. Hvis det ikke havde været tilfældet, havde udviklingen på priserne på ejerlejlighederne været meget værre,« siger Mira Lie Nielsen.

Når det gælder huspriserne, regner økonomer med, at der vil være svage prisstigninger på landsplan i løbet af det kommende år. Det skyldes også, at huspriserne i store dele af landet fortsat er moderate og ikke har været udsat for de store stigninger.