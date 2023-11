Læger advarer mod populær medicin blandt danskerne: »Vi risikerer at sygeliggøre en alt for stor gruppe«

Man skal have et højere bmi for at få det populære Novo Nordisk-slankemiddel Wegovy, som tusindvis af danskere har fået recept på, siden det kom på det danske marked sidste år.

Det mener de praktiserende lægers videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, som DR har talt med.

Medicinen er i dag godkendt til mennesker med et bmi på 30 og derover eller på 27, hvis man samtidig har risiko for vægtrelateret sygdom. Men det bør man ændre, lyder det fra Maria Krüger, som er medicinordfører i Dansk Selskab for Almen Medicin.

Ifølge medicinordføreren ville det være god idé at ændre grænsen til for eksempel et bmi på over 35, så en mindre gruppe i samfundet får adgang til medicinen. For man er ikke nødvendigvis syg, hvis man har et bmi på over 30, lyder hendes argument:

»BMI siger jo ikke noget om fedtfordeling eller muskelmasse, så vi risikerer at sygeliggøre en alt for stor gruppe af mennesker i det danske samfund, og det har den afledte effekt både på samfundsplan, at det ændrer vores holdning til, hvad der er er sygt, og hvad der er normalt,« siger hun til DR.

I EU er det Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der har fastsat bmi-grænsen til 30.

Mindst 86.000 danskere har fået Wegovy

Opfordringen fra Dansk Selskab for Almen Medicin kommer på et tidspunkt, hvor interessen for Wegovy er eksploderet. Slankemidlet kom på det danske marked i december sidste år, og siden har 86.000 danskere fået en recept på medicinen.

Det har ført til ekstra mange konsultationer og blodprøver, skriver formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Jørgen Skadborg i en orientering til sine medlemmer.

Den store efterspørgsel på vægttabsmedicinen Wegovy kan betyde, at det kan blive sværere for alle patienter i Danmark at få tid hos deres læge, skrev Jyllands-Posten i sidste uge.

Ifølge en prognose fra PLO står læger i Danmark nemlig for første gang i 12 år nemlig til at bryde det aftalte økonomiloft over deres indtjening.

Halvdelen af denne forventede overskridelse kan tilskrives Wegovy, vurderer formand for PLO Jørgen Skadborg.

Ifølge formanden er konsekvensen af dette enten, at lægerne skruer betydeligt ned for deres aktivitet i slutningen af året, eller at de groft sagt arbejder gratis i en periode.

Hvordan de enkelte læger vil regulere det, kan endnu ikke forudses.

»Det er ret vildt. Vi har aldrig tidligere oplevet, at et nyt lægemiddel på den måde meget pludselig kommer på markedet og lægger så stort beslag på vores tid og økonomi,« sagde han til Jyllands-Posten.