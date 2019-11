Her er smutvejene til en billig vinterrejse

I takt med at solen mister sin styrke på den efterårsblege himmel, og fuglene trækker mod varmere himmelstrøg, planlægger et støt stigende antal danskere at gøre det samme.

Men hvornår er de bedste tidspunkter at rejse, hvis man vil have mest mulig valuta for pengene, i hvor god tid skal man være ude – og hvilke greb kan man tage i brug, hvis prisen på drømmerejsen er højere end beløbet i feriekassen?

Det første store spørgsmål er afrejsetidspunktet. De absolut billigste perioder at rejse i i vinterhalvåret er november og første halvdel af december.

»Julen falder perfekt i år i forhold til at rejse væk, da det er en rigtig arbejdstagerjul. I de første to uger af januar bliver det som regel billigt igen med mange gode tilbud, og så stiger priserne igen hen mod vinterferien, som er de mest populære uger at rejse i,« siger Glenn Bisgaard, kommunikationschef i Apollo Rejser.

Ole Stouby, adm. direktør for Travelmarket »Hvis man gider at køre til Gøteborg, så kan man spare en del i uge syv og uge 42, og det samme gælder fra Hamborg.«

Afhængigt af, hvordan påsken falder (uge 15 i 2020), kan der komme en periode i marts med lidt billigere rejser. Desuden kan der være lidt at hente, hvis man er villig til at rejse midt i ugen i stedet for i weekenden eller på en mandag, påpeger han.

Køb i Sverige eller rejs fra en anden lufthavn

Der kan til tider også være mange penge at spare ved at rejse fra en anden lufthavn. Adm. direktør Ole Stouby fra rejseportalen Travelmarket påpeger, at den ekstra køretur nogle gange kan være godt givet ud.

»Hvis man gider at køre til Gøteborg, kan man spare en del i uge syv og uge 42. Det samme gælder fra Hamborg, fordi der ikke er efterårsferie og vinterferie i de pågældende lande på samme tidspunkt som i Danmark,« siger han.

Glenn Bisgaard, kommunikationschef i Apollo Rejser »I nogle perioder kan det være ekstra interessant, fordi den svenske krone er lav. «

Ole Stouby råder desuden til at undersøge, om man kan få den samme rejse billigere ved at købe den gennem et svensk rejseselskab.

»Det er ret nemt at tjekke og gange med kursen på den svenske krone. Det kan betale sig nogle gange og andre gange ikke. Det er jo mange af de samme rejseselskaber, der udbyder det,« siger han.

F.eks. har både Apollo og Tui en svensk pendant under samme navn, mens Spies i Sverige hedder Ving. Alle tre udbydere understreger, at de som udgangspunkt sætter priserne sådan, at de svarer nogenlunde til det samme.

»I nogle perioder kan det være ekstra interessant, fordi den svenske krone er lav. Der kan også være kampagner i Sverige, som vi ikke har i Danmark, ligesom nogle ferie- og mærkedage falder anderledes. Det gælder f.eks. fars dag,« siger Glenn Bisgaard.

Mikkel Hansen, pressechef i Tui, understreger, at man i nogle tilfælde godt kan finde besparelser via den svenske hjemmeside, men at det også kan gå den anden vej.

»Vi har for så vidt muligt taget højde for valutaforskelle, men derfor kan der naturligvis stadig forekomme enkelte tilfælde, hvor det som svensker kan betale sig at bestille via Danmark eller omvendt,« siger han.

Man skal desuden være opmærksom på, at man i så fald køber rejsen under svenske vilkår, påpeger han. Man er altså ikke beskyttet af den danske pakkerejselov eller dækket af Den Danske Rejsegarantifond – men af Allmänna reklamationsnämnden i Sverige. Ligeledes skal man gå til det svenske selskab, og ikke det danske, hvis man er utilfreds med noget.

Seler og livrem eller is i maven

Hvor tidligt man skal være ude, når rejsen skal bestilles, afhænger af, om man er typen, som går efter noget helt bestemt eller bare vil have varme til en billig pris. Det forklarer Carlos Cebrian, produktchef i Spies.

»Vil man være sikker på at få både den destination og det hotel, man helst vil have, skal man nok booke seks måneder inden afrejse. Er prisen det afgørende, er mit tip ca. otte-ti uger før afrejse,« siger han.

Hos Spies er omkring 62 pct. af vinterrejserne allerede booket. I gennemsnit bruger kunderne i år omkring 7.300 kr. pr. person på vinterrejsen. Det er ca. 300 kr. mere end sidste vinter, oplyser produktchefen.

FAKTA Her er charterselskabernes bedste tilbud lige nu Spies Gambia otte dage med afrejse fra København 11. november 2019 til 2.124 kr. pr. person Tui Vietnam 15 dage med afrejse fra København 9. december 2019 til 5.098 kr. pr. person Apollo Gran Canaria otte dage med afrejse fra København 2. december 2019 til 1.498 kr. pr. person FOLD UD

Carlos Cebrian vurderer, at man kan spare op mod 30-40 pct. ved at rejse i f.eks. november eller begyndelsen af december i forhold til at rejse i vinterferien.

Pressechefen fra Tui oplyser, at man »nemt kan finde priser til det halve« i november og tidlig december. Han anbefaler desuden, at man er opmærksom på diverse kampagner og retter blikket mod »ikke-så-klassiske og populære destinationer som Egypten og Vietnam«, hvor en lavere efterspørgsel er skyld i billigere priser.

»Det kan i få tilfælde også betale sig at ringe ind, mens alle andre er på arbejde, og snakke med de ansatte om, hvad der kan lade sig gøre,« siger Mikkel Hansen.

Konkurrence og nye aktører presser branchen

Ole Stouby, som følger flypriserne tæt, mener, at charterbranchen er udfordret af, at mange foretrækker at sammensætte rejsen selv.

»Det kan være billigere at pakke selv med et rutefly og hotel. Når der er mellemhandlere, er der selvfølgelig nogen, der skal tjene nogle penge. Nye spillere som onlinebureauer har taget voldsom volumen på både fly og hoteller. De har ingen forpligtelser, men pakker med det, der findes i markedet,« siger han.

Generelt vurderer Ole Stouby, at det går fornuftigt for mange af charterselskaberne, men at de er pressede på grund af konkurrence selskaberne imellem og på grund af nye aktører.

»Men vi rejser også mere end nogensinde. Vi har set en stejl stigning i antallet af rejsende ud af de danske lufthavne. Fordelen for forbrugerne er, at priserne er faldet – især flypriserne. Det er ikke helt det samme for pakkerejser,« siger direktøren for Travelmarket.

FAKTA Vinterens største charterdestinationer De Kanariske Øer

Egypten

Thailand

Vietnam

Emiraterne

Caribien

Mexico

Kap Verde FOLD UD

Han forklarer, at folk ikke altid kan se forskel. Ofte skal man betale tillæg for bagage, transfer til hotellet og mad i en charterpakke.

»Det gør de for at kunne konkurrere med pakkerejserne med rutefly. De har været nødt til at tilpasse sig disse ting,« siger Ole Stouby.

Hvis man er en børnefamilie, anbefaler han, at man allerede begynder at tænke over næste sommers rejseplan.

»Efter jul og nytår er der kampagner med book-tidligt rabat fra charterselskaberne, og det synes jeg, at man som familie skal udnytte. Men hvis man har is i maven og er lidt mere ligeglad med, hvor man kommer hen, kan man vente og måske få en lavere pris,« lyder rådet fra Ole Stouby.