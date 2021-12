Her er årets vildeste villahandler til over 50 millioner kroner

Lyt til artiklen

Markant flere boligkøbere har fundet den helt store tegnebog frem i 2021. Som beskrevet i Berlingske er antallet af villahandler til over 20 millioner kroner steget betydeligt det seneste år og næsten fordoblet siden 2019, inden coronakrisen skyllede ind over landet.

Berlingske har fået boligportalen Boliga til at udarbejde en opgørelse over årets fem dyreste, tinglyste bolighandler, som vi er dykket ned i.

Vi begynder med en handel, som netop er gået gennem tinglysningen og har fået en placering på Boligas liste som den femtedyreste villa, der har skiftet ejer i det forgangne år.

Dermed røg en villa på Gammel Strandvej 209A i Espergærde solgt for 46 millioner kroner gennem liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen ud af top fem.

Faktisk går det så stærkt på den mest eksklusive del af liebhavermarkedet, at også den nye villa på femtepladsen var tæt på at ryge i sidste time. Berlingske fik nemlig oplyst af Ivan Eltoft Nielsen, at han også har solgt en villa til 53 millioner kroner, som dog ikke er blevet tinglyst endnu.

Af den årsag er den ikke med på listen – i stedet får I den præsenteret som en »bonusvilla«. Den endelige top fem for 2021 kender vi derfor også først, når alle årets handler er blevet tinglyst.

Den tidligere liebhavermægler Jan Fog ejede ejendomme på Strandvejen 632 frem til sin død i 2015. Siden er villaen blevet totalrenoveret af nye ejere, som netop har solgt den for 51 millioner kroner. Foto: Ivan Eltoft Nielsen Fold sammen Læs mere Læs mere

Top 5: Strandvejen 632, 2930 Klampenborg

Palæejendommen på 373 kvadratmeter har 11 værelser og ligger på en 894 kvadratmeter stor grund direkte ud til Øresund med egen badebro. Den har tidligere tilhørt liebhavermægleren Jan Fog, som blandt andet var kendt fra flere tv-programmer. Han købte ejendommen for 2,3 millioner kroner i 1984 og brugte den som kontor frem til sin død i 2015.

Efterfølgende blev den sat til salg for 34 millioner kroner, men der skulle gå næsten to år – og et par markante prisnedsættelser undervejs, før en køber slog til. Det var parret Kathrine Friis og Victor Lindh, medstifter af herretøjsmærket NN07, der for 25 millioner kroner overtog nøglerne.

I december sidste år satte de villaen til salg for 55 millioner kroner, og ifølge salgsopstillingen fra ejendomsmæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen har huset gennemgået en totalrenovering fra kælder til kvist.

Salgsprisen lød på 51 millioner kroner, og de nye ejere er Jacob Christian Dahl og Kate Baden Dahl. Det fremgår af det netop tinglyste skøde, at købsaftalen blev underskrevet helt tilbage i februar 2021, men med overtagelse 15. december.

Top 4: Svanemøllevej 64, 2900 Hellerup

Villaen fra 1908 i det eftertragtede ambassadekvarter i Hellerup er solgt for 52 millioner kroner og tæller ifølge DinGeo Boliga 11 værelser, et køkken og tre badeværelser fordelt på 413 kvadratmeter samt en grund på 826 kvadratmeter.

Sælger er Kristian Groth, som blandt andet var med til at stifte AVT Business Scool og netværksorganisationen Leith, og den norske designer Cora Lucaz. De driver selskabet Suite 07, der er specialiseret i at totalrenovere og indrette klassiske ejendomme, som køberne overtager fuldt møblerede. Ifølge en artikel i Bo Bedre solgte parret i 2016 et andet hus, som de også havde totalrenoveret i Hellerup – med stort set alt deres interiør.

I artiklen fortæller Cora Lucaz til boligmagasinet, at køberne var en børnefamilie, der selv skulle i gang med et byggeprojekt, men så en mulighed for at slippe for alt bøvlet med entreprisen ved at købe en indflytningsklar løsning.

Det gav hende inspiration til konceptet med at udvikle nøglefærdige boliger, som sælges med alt indbo. De købte derfor ejendommen på Svanemøllevej i 2016 med henblik på at sælge den igen fuldt møbleret, har hun fortalt til Børsen. På det tidspunkt var den delt op i to villalejligheder, som blev handlet for henholdsvis 6,3 millioner kroner og 7,0 millioner kroner.

I Tingbogen fremgår det, at køber er svenskeren Anders Fredrik Gratte, som i januar 2021 blev ny topchef i it-konsulenthuset ProData Consult, og at købsaftalen blev skrevet under i april med overtagelse i august.

Boligen har ikke været udbudt offentligt til salg, men ud fra skødet ser det ud til, at ejendomsmæglerkæden Estate har stået for salget.

Skodsborg Strandvej 182 med tennisbane og egen badebro blev handlet for 36 millioner kroner i 2017 og er nu solgt igen for 56 millioner kroner. Foto: Elbæks Ejendomsmægler Fold sammen Læs mere Læs mere

Top 3: Skodsborg Strandvej 182, 2942

It-millionæren Stig Abildsø købte villaen på Skodsborg Strandvej 182 i 2001 for 8,5 millioner kroner og ejede den frem til 2017, hvor den blev solgt til en anden it-rigmand, nemlig Per-Erik Edvard Svehag. Han betalte 36 millioner kroner.

Nu er den 483 kvadratmeter store villa med 187 kvadratmeter kælder og 2.626 kvadratmeter grund at boltre sig på i første række blevet solgt for 56 millioner kroner. Men så er der også mulighed for at spille tennis på egen bane med udsigt over vandet og en privat badebro med en stor terrasse, hvor man kan nyde en solnedgangsdrink lige i vandkanten.

Det er Elbæks Ejendomsmægler, der har stået for handlen, og på liebhavermæglerens hjemmeside står der, at villaen blev »solgt inden annoncering« – altså som et såkaldt skuffesalg eller diskretionssalg.

Man kan ikke se i Tingbogen, hvem den nye ejer er.

Villaen på Lindevej 13 er med en salgspris på 61.150.000 kroner den dyreste, der nogensinde er solgt i Frederiksberg Kommune. Foto: Lilienhoff Fold sammen Læs mere Læs mere

Top 2: Lindevej 13, 1877 Frederiksberg

På andenpladsen finder vi en rødstensvilla fra 1872 på Lindevej 13, som er en af de mest attraktive adresser på Frederiksberg. Handlen har tidligere været beskrevet i Berlingske, da den på det tidspunkt både markerede sig som årets hidtil dyreste – men også som den dyreste villahandel nogensinde i Frederiksberg Kommune.

Faktisk er det Frederiksberg Kommune, der har solgt villaen, som har været benyttet som botilbud siden 2000. Den er dog nok mere kendt for at have været kulisse i en af 1980ernes store danske filmklassikere, filmatiseringen af Klaus Rifbjergs roman »Den kroniske uskyld« med Susse Wold i rollen som den onde fru Junkersen, som forfører sin datters kæreste – med tragiske følger.

Nu har kommunen gjort en rigtig god handel. Huset blev ifølge Boliga sat til salg i april i år i et såkaldt offentligt udbud med en vejledende pris på 49 millioner kroner. Men salgsprisen for de 523 kvadratmeter bolig, en 266 kvadratmeter høj kælder og en grund på 1.958 kvadratmeter endte på 61.150.000 kroner.

Da kommunen købte ejendommen for 21 år siden, kostede den otte millioner kroner. Det er ejendomsmæglerfirmaet Lilienhoff, der har stået for salget.

Det er ikke muligt at se, hvem de nye ejere er, men der er ifølge Tinglysningen tale om et par i begyndelsen af 30erne, som på købstidspunktet var bosat i udlandet.

Salget af Svanemøllevej 41 for 62 millioner kroner har sikret det røde murermesterpalæ pladsen som årets dyreste villahandel. Foto: Elbæks Ejendomsmægler Fold sammen Læs mere Læs mere

Top 1: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup

Årets hidtil dyreste villahandel er et murermesterpalæ på Svanemøllevej 41 i Hellerup på hele 1.087 kvadratmeter med 254 kvadratmeter kælder tegnet af arkitekt Carl Harald Brummer og opført i 1910. Dertil hører et parklignende haveanlæg på 2.614 kvadratmeter.

Hammerslaget lød på 62 millioner kroner, hvilket er 850.000 kroner mere end andenpladsen – nemlig villaen på Lindevej 11 på Frederiksberg, som kun nåede at været årets dyreste villa i få uger.

Som tidligere beskrevet i Berlingske er villaens nye ejer den 29-årig Louise Find, som er smykkedesigner og står bag brandet »Louise Find Fine Jewellery«. Den unge iværksætter hører desuden til en af Danmarks mest velhavende familier.

Louise Find er nemlig datter af arkitekten Benedicte Find, som sammen med broderen Niels Peter Louis-Hansen ejer hovedparten af Coloplast, som deres forældre grundlagde. I 2020 blev Coloplast-familien nummer to på listen over Danmarks 100 rigeste med en samlet formue på 80,9 milliarder kroner.

Allerede som 23-årig købte Louise Find sit første hus – på Svanemøllevej 15 – af grevinde Alexandra, som efter at have boet i villaen i et årti fik 23 millioner kroner for de 365 kvadratmeter.

Louise Find har købt sin nye pragtvilla på Svanemøllevej 41 af Elbæks Ejendomsmægler, der har solgt den som et såkaldt skuffesalg eller diskretionssalg. Ifølge tinglysningen blev huset senest handlet i 2015, hvor et ejendomsselskab købte det for 22.500.000 kroner af De Samvirkende Købmænd, som havde ejet det i en lang årrække.

Efter en omfattende renovering har villaen været benyttet som kontorhotel, men kan »trods sin mangeårige funktion som erhvervsejendom nu atter opfylde sit oprindelige formål som beboelse«, står der i salgsopstillingen.

Klampenborgvej 35C har tidligere optrådt på Boligas top fem over årets dyreste bolighandler. Det var i 2016, hvor den blev solgt for 27,7 millioner kroner. Siden har der været næsten dobbelt op på prisen, da bjælkehuset netop er blevet handlet til 53 millioner kroner. Foto: Ivan Eltoft Nielsen Fold sammen Læs mere Læs mere

Bonusvilla: Klampenborgvej 35C, 2930 Klampenborg

Med en salgspris på 53 millioner kroner er det unikke fuldtømmer bjælkehus på Klampenborg 35C nær galopbanen endnu engang at finde blandt de absolut dyreste handler. Faktisk den fjerdedyreste, vi har kendskab til i 2021. Men da den som tidligere nævnt ikke er tinglyst, optræder den endnu ikke på Boligas liste.

Også i 2016 var luksusvillaen på Boligas top fem over de dyreste handler. Dengang lød hammerslaget på 27,7 millioner kroner. Det karakteristiske sortmalede bjælkehus på 337 kvadratmeter plus en underetage på 195 kvadratmeter ligger på en 5.252 stor grund med et luksuriøst pool- og loungemiljø.

Huset blev allerede solgt igen i 2018 for 35 millioner kroner til parret Betina og Simon Stampe, som stiftede interiørvirksomheden Bloomingville i 2000 og solgte den til den amerikanske koncern Regent Holding i 2014. I juli i år satte de villaen til salg for 55 millioner kroner. Og den er altså nu blevet solgt gennem ejendomsmægleren Ivan Eltoft Nielsen.

Betina og Simon Stampe har i stedet købt en ejerlejlighed på 319 kvadratmeter på Sankt Annæ Plads 9, 2. sal – lige ved Amalienborg i København. Med en pris på 32,5 millioner kroner er det ifølge Boliga den dyreste lejlighed, der nogensinde er solgt på dansk jord. Det er ejendomsmæglerfirmaet Lützau, der har stået for lejlighedshandlen.