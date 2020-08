Guldfeberen breder sig: »Vi blev væltet fuldstændigt omkuld, da coronakrisen kom«

Guldbarrer, guldaktier og investeringsfonde, der følger prisen på guld. Danske investorer har de seneste måneder kastet sig over alt, hvad der har med det ædle metal at gøre.

Det er især politisk usikkerhed, negative renter og ikke mindst coronakrisen, der har fået flere investorer til at hamstre guld.

»Vi blev væltet fuldstændigt omkuld, da coronakrisen kom. Vores omsætning blev femdoblet i marts. Jeg har aldrig set noget lignende, og jeg har været i branchen i 12 år,« siger Christian Klingenberg, direktør i Vitus Guld, der er en af landets førende forhandlere af investeringsguld.

Siden marts er efterspørgslen faldet lidt, men der er fortsat godt gang i salget af guldbarrer, Krugerrand og andre guldmønter, fortæller Christian Klingenberg.

Han oplever, at mange privatinvestorer vælger at købe guld, fordi der lige nu er stor usikkerhed om retningen for verdensøkonomien, samtidig med at det er svært at finde investeringer, der giver et stabilt afkast.

»Statsobligationer giver ikke noget afkast lige nu, så det er ikke rigtigt noget alternativ. Man får heller ingen renter i banken, og aktiemarkedet er højt oppe. Samtidig tror mange, at coronakrisen bliver værre. Folk er nervøse og ved ikke, hvad der kommer til at ske. Derfor køber de guld,« siger Christian Klingenberg.

Ole Hansen, chef for råvarestrategi hos Saxo Bank »Ud over usikkerheden fra coronapandemien så har vi også usikkerhed fra USA og Kina, der står rimeligt stejlt over for hinanden. Der er også en valgkamp i USA, som skaber en del nervøsitet. I øjeblikket peger alle pile mod investering i metaller.«

Hos konkurrenten Tavex Guld, der har butikker i otte europæiske lande, har man også oplevet en kraftig stigning i interessen for at investere i guld. Her var omsætningen i marts fire gange så høj som i en normal måned, fortæller Wesley Valdez, der er ansvarlig for forretningsudvikling og jura hos Tavex i Danmark.

»Da Danmark blev lukket ned i marts, oplevede vi en efterspørgsel, der var båret af usikkerhed. Nu er efterspørgslen delvist båret af usikkerhed om corona, men selvfølgelig også af de stigende priser,« siger Wesley Valdez.

Saxo Bank: Alle pile peger mod investering i metaller

Siden coronakrisen for alvor brød ud i marts, er verdensmarkedsprisen på guld steget med over 20 procent og rundede i denne uge 2.000 dollar pr. troy ounce (en troy ounce svarer til 31,1 gram) for første gang nogensinde.

Chef for råvarestrategi hos Saxo Bank Ole Hansen vurderer, at den seneste stigning i guldprisen skyldes, at en kombination af negative renter, coronakrisen og politisk usikkerhed har fået mange investorer til at søge mod »sikker havn«.

Derudover har en svækket dollar også været med til at løfte prisen på guld de seneste uger, forklarer Ole Hansen.

»Den seneste svækkelse af dollaren har været med til at give guldprisen medvind. Råvarer er som regel prissat i dollar, så når dollaren falder, stiger råvareprisen typisk,« siger Ole Hansen, der mener, at meget taler for, at guldprisen skal stige yderligere.

»Ud over usikkerheden fra coronapandemien har vi også usikkerhed fra USA og Kina, der står rimeligt stejlt over for hinanden. Der er også en valgkamp i USA, som skaber en del nervøsitet. I øjeblikket peger alle pile mod investering i metaller,« siger Ole Hansen, der dog understreger, at investorer skal være forberedte på udsving.

»Man skal ikke købe guld i forventning om, at det er en lige streg i nordgående retning. Der vil være perioder, hvor den korrigerer, og det skal man være opmærksom på,« siger Ole Hansen.

Opbevaringsboks i Schweiz

Hos Tavex og Vitus Guld er det særligt guldbarrer på 100 gram, som er blevet langet over disken til danske investorer de seneste måneder.

»De koster omkring 43.500 kroner i dag. Guldbarrer på 50 gram er også populære, og efter at guld er blevet dyrere, er vi også begyndt at sælge lidt mere af de mindre størrelser,« siger Christian Klingenberg, der fortæller, at langt de fleste af Vitus Gulds kunder vælger at opbevare deres guldbarrer i en bankboks.

»Det er en relativt billig løsning, og de kan få deres forsikringsselskab til at forsikre det,« siger Christian Klingenberg.

»Men hvis der er tale om store mængder, man gerne vil have opbevaret, kan vi også formidle kontakten til samarbejdspartnere, der har opbevaringsbokse i Singapore, Hongkong, Schweiz og New York,« tilføjer han.

Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør og rådgiver i Miranova »Historisk set har der været penge at tjene på at eje guld, fordi prisen er steget. Men der har også været perioder på mange år af gangen, hvor prisen er faldet. «

Hvis man tror på, at guld vil stige yderligere i pris, men ikke ønsker besværet med at opbevare det, er der andre måder, man kan blive eksponeret mod det ædle metal på.

Man kan eksempelvis investere i aktier i guldmineselskaber, i udenlanske ETFer (Exchange Traded Funds) eller finansielle instrumenter, der svinger i takt med guldprisen.

Denne måde at eksponere sig mod guld på er også blevet mere populære blandt private investorer det seneste år. Det er i hvert fald det, man oplever hos Nordnet, der er den største onlinebørsmægler i Norden.

For halvandet år siden var det 800 af Nordnets danske kunder, som havde eksponering mod guld. I dag er det antal vokset til 1.800, viser et groft overslag, som Head of Business Management hos Nordnet Brian Buus Madsen har foretaget.

De 1.800 kunder med eksponering i guld skal dog ses i forhold til, at Nordnet i alt har 160.000 kunder i Danmark.

»Så ja,« siger Brian Buus Madsen: »Der er større interesse for guld i dag, og vi mærker en svag stigende interesse, men det er stadig meget få kunder, der har guld som en naturlig del af deres portefølje og opsparing.«

Guld kan udfordre disciplinen

Selv om guld har givet et solidt afkast de seneste måneder, mener Rune Wagenitz Sørensen, der er adm. direktør og rådgiver hos den uafhængige formueforvalter Miranova, at guld ikke hører til i porteføljen hos privatinvestorer med en langsigtet investeringshorisont.

»Vi investerer kun vores kunders penge i aktiver, vi forventer et afkast af – eksempelvis virksomheder, der tjener penge ved at sælge ydelser og produkter, og obligationer, der udbetaler rente. Guld har ikke den egenskab,« siger Rune Wagenitz Sørensen.

»Historisk set har der været penge at tjene på at eje guld, fordi prisen er steget. Men der har også været perioder på mange år ad gangen, hvor prisen er faldet. Her tror jeg, at det kan være svært for mange investorer at holde disciplineret fast i deres langsigtede investeringsplan og få en prisstigning med. Rent adfærdsmæssigt bliver guld en svær størrelse at arbejde med som investor,« siger Rune Wagenitz Sørensen.