Glem pung og Dankort: Betal med fingrene

Med kaffekoppen i venstre hånd slår Frants Kürstein sit køb ind på det selvbetjente kasseapparat. Han lader pungen blive i lommen og placerer i stedet højre langefinger på en lille glasplade. I løbet af et sekund gennemlyser infrarødt lys blodårernes struktur Frants Kürsteins finger. Umiddelbart efter er kaffen betalt.

»Jeg betaler tit med fingeren, fordi det er nemmere end at tage kortet frem,« siger den 21-årige HA-almen studerende.

Frants Kürstein er af 1.000 studerende, som siden maj har været en del af et pilotprojekt med fingerbetalinger, hvilket har fundet sted i en af kantinerne på Copenhagen Business School (CBS). Det såkaldte Fingopay er udviklet af Nets i samarbejde med en engelsk leverandør, og Nets vil nu udbrede Fingopay til alle kiosker og kantiner på CBS.

»Vi er overvældede af, hvor godt brugerne har taget imod løsningen,« siger Jeppe Juul-Andersen, der direktør hos Nets med ansvar for dankortet, som fingerbetalingen er knyttet til.

»85 procent af de 1.000 brugere har betalt med fingeren mere end én gang, og andelen af fingerbetalinger har i kantinen været oppe at runde ti procent af alle dankortbetalinger,« uddyber Jeppe-Juul Andersen.

Han peger på, at næste skridt vil være at udbrede løsningen til andre kantiner og universiteter, før løsningen skal rulles ud over det ganske land.

FAKTA Fakta: Sådan fungerer det Fingopay er baseret på genkendelse af fingres blodårestrukturer, som er ligeså unikke som selve fingeraftrykket. Når du har oprettet en konto, hvor dit Dankort er koblet til den unikke struktur af blodåre i en af dine fingre, kan du betale altså ved at scanne fingeren. Da hver finger er unik, kan du have flere betalingskort registreret på sin hånd - ét på hver finger. FOLD UD

Betalingsekspert tror på løsningen

Udviklingen går kun i én retning: Det skal være nemt og bekvemt at betale, forklarer betalingsekspert og professor på CBS Jan Damsgaard.

»I sidste uge havde jeg selv glemt pung og mobil og var selvfølgelig helt rundt på gulvet, da jeg skulle betale« husker professoren og fortsætter:

»Fingopay er en smart løsning, fordi man i teorien altid vil kunne betale. Derudover er den sikker, fordi den netop ikke bygger på fingeraftryk, som vi sætter over det hele, og som blandt forbrugere kunne skabe frygt for fusk,« siger Jan Damsgaard, der tror på, at løsningen er kommet for at blive.

Professoren nævner imidlertid teknologien bag Amazons Go-butikker som en potentiel fremtidig konkurrent. Her registrerer kameraer, hvilke varer kunder putter i kurven, hvorefter pengene automatisk bliver trukket fra den tilknyttede Amazon-konto, idet den enkelte kunde forlader butikken – uden at stå i kø forinden. Fingerbetalinger har dog den fordel, at teknologien er billigere at implementere.

Selv har Jan Damsgaard allerede oprettet en Fingopay-konto på internettet, mens han endnu ikke er kommet i gang med at betale med fingeren.

Dette skyldes, at man som bruger skal afslutte registreringen ved at at scanne sin finger på en særlig Fingopay-stander.

Og netop registreringsprocessen kalder Nets-direktør Jeppe Juul-Andersen Fingopays »akilleshæl« indtil videre.

»Nu tager det et par minutter at blive oprettet. Før vi for alvor kan rulle Fingopay ud, skal vi finde en nemmere måde at gøre det på,« siger Jeppe Juul-Andersen.

Strid konkurrence om betalinger

Siden Mobilepay i 2013 revolutionerede markedet for betalinger, har en række nye løsninger set dagens lys. Både det kontaktløse betalingskort og mobilløsninger som Applepay og Dankort-appen er kommet til, og i Sverige har over 4.000 borgere endog fået indopereret en betalingschip i hånden.

Dankort-appen, som Nets har udviklet, er imidlertid ikke helt slået igennem.

»Generelt er mobilbetalingerne taget af lidt langsommere, end vi havde forventet. Men vi arbejder jo hele tiden på at gøre betalinger sikrere og nemmere for forbrugerne, og vi tror, at fingerbetaling kan være en af de veje, markedet vil gå,« siger Jeppe Juul Andersen.

I kantinen på CBS er Frants Kürstein da heller ikke afvisende over for, at Fingopay også udenfor CBS kan ende med at blive hans foretrukne betalingmiddel. Men han er stadig ikke tryg ved sikkerheden og foreslår, at løsningen kombineres med en pinkode, der skal anvendes i forbindelse med større køb.

Til dette svarer Nets-direktør Jeppe Juul-Andersen, at Fingopay er en meget sikker løsning, fordi man »kun kan betale med sin egen, levende finger«. Han understreger dog, at Nets også ser på muligheden for, at sætte systemet op til at spørge om PIN-kode.

»Det ville nok gøre mig mere tryg,« siger Frants Kürstein, før han med kaffen i hånden forsvinder i mylderet af CBS-studerende, som er i fuld gang forberedelserne til årets sidste eksaminer.