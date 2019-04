Efter få dage på tronen: Nu skubbes historisk boliglån ud i kulden

De seneste dages positive markedsstemning har sendt de europæiske renter en lille smule opad. Ikke meget samlet set – men nok til at skubbe kursen på Realkredit Danmarks 30-årige 1,5 pct.-lån med afdrag under den magiske kurs 100.

»Det betyder, at vores 30-årige 1,5 pct.-lån med afdrag kommer til at åbne for tilbudsgivning onsdag og dermed kommer til at skubbe det nyåbnede 1 pct.-lån ud i kulden,« skriver Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar.

I forrige uge endte Realkredit Danmarks 1,5 pct.-lån med afdrag over kurs 100 og lukkede dermed for tilbudsgivning – for første gang nogensinde. I stedet blev der føjet et nyt kapital til historiebøgerne, da et lån med blot 1 pct. i rente åbnede.

Kursen på realkreditinstituttets 1,5 pct.-lån med afdrag lå tirsdag morgen på 100,05 før kursfradrag, men tirsdag eftermiddag handles lånet til omkring 99,65.

»I det hele taget må vi konstatere, at vi har set et ganske pænt kursfald i dag, som kommer efter lidt fornyet økonomisk optimisme fra blandt bedre end ventede nøgletal fra Kina og den amerikanske industri. Vi påpegede også forleden dag, at når kurserne går hurtigt op, er der også en risiko for, at det kan gå hurtigt den anden vej – uden de helt store nyheder, vel at mærke,« bemærker Christian Hilligsøe Heinig.

Over 200.000 boligejere har i øjeblikket et lån med en rente på 2,5 pct. eller højere, og disse bør ifølge Realkredit Danmark overveje at få hjemtaget et lånetilbud i 1,5 pct.-lånet.

»Som vi ser det, er det for nærværende mere attraktivt at søge mod 1,5 pct.-lånet frem for det nyåbnede 1 pct.-lån grundet bedre likviditet og lavere kursrisiko,« vurderer Christian Hilligsøe Heinig.

Udbetalingskursen på det nye 1 pct.-lån er aktuelt omkring 95.