Camilla Schjølin prøvede at stoppe sin pensionsopsparing som 19-årig. Nu er hun glad for, at hun ikke fik lov

Det kan koste op mod 1,5 millioner kroner at droppe sin pensionsopsparing som ung, viser en ny undersøgelse fra PFA. Privatøkonom Camilla Schjølin fra PFA forsøgte selv at sætte en stopper for sin egen pension som ung. Det er hun i dag glad for, at hun blev nægtet.