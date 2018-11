Business-overblik: ATP-chef tjener stort på opsigelse

Godmorgen og velkommen til en overflyvning af erhvervsnyhederne tirsdag morgen. De står langt hen ad vejen i ATPs tegn. Afsløringerne af hvordan den nu forhenværende ATP-chef Christian Hyldahl i sit tidligere job som chef i Nordea havde ydet kontroversiel rådgivning kulminerede mandag med, at Christian Hyldahl selv sagde sit job op - i øvrigt inden et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag aften.

1

Men selvom Christian Hyldahl selv sagde sit job op, så går han alligevel ud af døren med 12 måneders løn svarende til 6,8 mio. kroner, skriver Jyllands-Posten. Det oplyser ATP’s bestyrelsesformand Torben M. Andersen til avisen.

»Christian Hyldahl har en kontrakt, hvor han har 12 måneders opsigelse, og det er så de vilkår, der gælder for ham,« siger Torben M. Andersen.

Det er Dagbladet Børsen, der over de seneste dage har omtalt kontroversielle udbyttehandler, som Christian Hyldahl havde ansvaret for i sin tid som Nordea-chef. Christian Hyldahl har beklaget handlerne og sagt, at han er blevet klogere. Og så sent som i torsdags var han klar til at kæmpe for at blive i ATP med opbakning fra formanden og næstformanden i bestyrelsen.

Paradoksalt nok har lukrative lønpakker været en af Christian Hyldahls kæpheste i sin tid som ATP-direktør, skriver Jyllands-Posten. Som storinvestor har han på vegne af ATP flere gange kritiseret virksomheder, der giver direktøren en unødvendig gunstig lønpakke og store gyldne håndtryk. Men formand Torben M. Andersen forsvarer løsningen med de 12 måneders løn.

»Hvis alternativet var, at han var blevet fyret, så havde det været 24 måneder. For det andet er det vigtigt, at det jo ikke vedrører noget, der er sket i ATP,« siger han til avisen.

ATPs bestyrelse er i øvrigt udnævnt 47-årige Bo Foged, som hidtil har været koncernfinansdirektør i ATP, til konstitueret adm. direktør. Han har været en del af pensionsfonden siden 2015.

2

I vores egen avis kan vi fortælle, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) ikke vil finde sig i at blive tvunget til at finde en anden advokat i en stor skattesag, blot fordi Kammeradvokaten har taget kapitalfonden Altor som kunde i en milliardsag. Skattestyrelsen har rejst et skattekrav på 136 mio. kroner, efter at Altor har trukket udbytte på over en halv milliard kroner ud af Danmark uden at betale skat, men nu kan Kammeradvokaten ikke bistå på grund af inhabilitet.

Skatteministeren kræver nu ændringer i den aftale, staten har med Kammeradvokaten, og som giver advokatkontoret ret til at betjene andre kunder end staten.

»Når vi betaler rigtigt mange penge for at hyre et rigtigt dygtigt advokatfirma, så har jeg også en forventning om, at de altid er på vores side, når vi har brug for dem i skattesager. Og det kan de jo ikke være i denne sag. Det er en uheldig sag for Kammeradvokaten, og det skal vi finde en løsning på. For når vi bruger så mange penge, som vi nu bruger på Kammeradvokaten, så forventer jeg, at hver gang, vi har brug for dem, så er de der,« siger skatteministeren.

3

Vi kan også i dagens avis bringe den lidt sørgelige nyhed, at der er lavere pensioner til alle. Det skyldes, at den bygger på forudsætninger, der ikke længere holder: Dels er renten og afkastene på investeringer sat for højt, dels lever vi stadig længere og har derfor brug for penge i flere år end tidligere.

Nu er forudsætningerne ændret, så de matcher virkeligheden. Det betyder, at en typisk dansker med fem år frem til pensioneringen vil få 4,5 pct. mindre udbetalt end hidtil oplyst. Faldet stiger med antallet af resterende år på arbejdsmarkedet til i værste fald at udgøre et dyk i udbetalingerne på cirka 10 pct., såfremt man er ung og netop er kommet på arbejdsmarkedet med en pensionsordning, der ikke indbetales løbende til.

4

Pensionsopsparingen bekymrer nok ikke rigmand Karsten Ree, selv om han har tabt 15 procent på sine aktier i år. Især har FAANG-aktierne – Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google – oplevet markante kursfald, og den negative udvikling har gjort ondt på blandt andre Karsten Ree.

»Da jeg er tungt eksponeret mod amerikanske techaktier, har jeg i øjeblikket et negativt afkast på 15 procent – og jeg har prøvet at være i nærheden af minus 30 procent, så det har været noget af en rutsjebanetur. Tabet på aktierne er på cirka 400 mio. kroner, mens jeg har lidt gevinst på dollaren, så jeg har et minus på cirka 250 mio. kroner i år,« siger Karsten Ree.

Selv om 2018 har budt på faldende aktiekurser, er Karsten Ree fortsat optimistisk. Milliardæren, der ifølge Berlingskes rigeliste har en formue på 3,6 mia. kroner, frygter ikke en større nedtur og holder derfor fast i sine aktier.

5

Endelig kan vi fra det store udland berette, at præsident Donald Trump få dage før et G20-topmøde med blandt andre Kinas leder siger, at han forventer at gå videre med en stigning på toldsatserne på kinesiske varer for 200 mia. dollar om året. Toldsatsen vil med stigningen komme op på 25 pct., og præsidenten kalder det »højest usandsynligt«, at han følger Beijing-ledelsens opfordring til at standse stigningerne. Det skriver Wall Street Journal.

De seneste uger har aktieinvestorerne ikke kun oplevet vigende, men også meget svingende aktiekurser. Det skyldes ikke mindst usikkerhed med hensyn til vækstforventningerne for 2019, som er blevet sænket. I takt med lavere vækstforventninger er markedsrenterne faldet tilbage og investorerne er begyndt at tænke på, at 2019 ikke nødvendigvis byder på ligeså mange amerikanske rentestigninger, som det blev forventet for blot måneder siden. I den henseende er det værd at holde øje med, at en række regionale centralbankchefer i USA lufter deres pengepolitiske forventninger i taler i dag. UK og EU blev i weekenden enige om en Brexitaftale, men tvivlen om hvorvidt aftalen kan stemmes hjem, er fortsat meget stor. Temperaturmåleren på om sandsynligheden for en aftale er stigende eller faldende er det britiske pund, som stort set ikke har bevæget sig ud af stedet de seneste dage. Der er også i dag god grund som generel investor til at holde øje med udviklingen i pundet. De danske aktier havde en god mandag med en stigning som kunne godt og vel matche den positive udvikling også andre steder i Europa. Er tvivlen om Brexit så indarbejdet i investorernes risikobevidsthed, at de godt tør købe lidt mere længeresigtet ind i aktierne selv med en risiko for at UK den 11/12 ikke får stemt aftalen hjem i parlamentet og UK reelt kan være skilte fra EU men samtidig stå uden en skilsmisseaftale fra og med 29/3 næste år?

USA

S&P 500: +1,6 pct.

NASDAQ: +2,1 pct.

DOW JONES: +1,5 pct.

ASIEN