Boligportaler bondefanger boligsøgende

Nu varer det ikke længe, før en tsunami af unge får brug for lejeboliger i forbindelse med deres studier, eller med at de måske er færdige med deres uddannelser og flytter hjemmefra.

Mange af dem vil bevæge sig ind på diverse boligportaler, der formidler lejeboliger. Men de risikerer at blive bondefanget til et løbende abonnement, de betaler for. Vel at mærke uden de ved det.

Det fremgår af en meddelelse fra Forbrugerombudsmanden, som løbende får henvendelser fra forbrugere, der ikke har været opmærksomme på priser og bindingsvilkår for abonnementer på boligportaler med lejeboliger.

»Forbrugerne klager bl.a. over, at det ikke fremgår tydeligt af boligportalerne, at forbrugerne indgår en abonnementsaftale, der automatisk fortsætter efter en prøveperiode. Der er også eksempler på, at forbrugere bliver tilbudt en gratis prøveperiode uden oplysninger om abonnementets efterfølgende ugentlige eller månedlige pris. Endelig har der været eksempler på, at forbrugere først kan opsige abonnementsaftalen efter et vist tidsrum, uden at forbrugerne har fået oplysning om det ved indgåelsen af abonnementet,« skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Derfor har hun løftet en advarende pegefinger og orienteret selskaberne bag danske online-boligportaler om de lovpligtige oplysningskrav ved indgåelse af abonnementsaftaler. Det kan medføre bøder at overtræde forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven.

Nu har selskaberne fået en frist på to måneder til at få deres markedsføring bragt i orden, hvis portalerne ikke overholder oplysningskravene. Hvis der herefter er boligportaler, der ikke overholder reglerne, vil Forbrugerombudsmanden rejse sager mod de enkelte selskaber, der står bag portalerne.

»Boligportaler har, ligesom alle andre virksomheder, pligt til at oplyse forbrugerne klart og forståeligt om et abonnements pris og bindingsvilkår. Med dette tiltag håber vi, at alle boligportaler fremover vil oplyse tydeligt, hvad det koster at søge boliger på portalerne, skriver Christina Toftegaard Nielsen i meddelelsen.

Hun har netop valgt at sætte fokus på boligportalers abonnementsvilkår netop nu, da der er ekstra pres på lejeboligmarkedet om kort tid, når mange studerende er på vej ud at finde et sted at bo, og boligportalerne er et af de steder, mange søger bolig, tilføjer hun.