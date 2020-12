Boligmarkedet bliver støvsuget: Langt flere betaler overpris

Der er blevet betydeligt færre at vælge mellem, og finder man først sin drømmebolig, er det med at slå hurtigt til. For der er fart på. Så meget fart, at langt flere købere må indstille sig på at betale overpris.

Ifølge nye tal fra Boligsiden er der historisk få boliger til salg i øjeblikket. Alene den seneste måned er udbuddet af huse, lejligheder og sommerhuse faldet med henholdsvis 4,1 procent, 6,4 procent og 9,0 procent.

Og det er ikke et tegn på, at boligmarkedet er gået i stå. Snarere tværtimod.

Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden, forklarer, at der i øjeblikket bliver sat lige så mange boliger til salg som normalt, men at der bliver solgt betydeligt flere. Dermed bliver markedet støt og roligt støvsuget for »til salg«-skilte måned efter måned.

Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit »Der er få varer på ejendomsmæglernes hylder, og selv om der hele tiden fyldes på, så er det ikke nok til at dække kundernes appetit.«

Og sammenligner man udbuddet af boliger ved udgangen af november i år med samme tidspunkt i 2019, er der sket et markant indhug.

Mens der for et år siden var 34.390 huse til salg i hele Danmark, er der nu kun 27.932 at vælge mellem svarende til et fald på 18,8 procent. For ejerlejlighedernes vedkommende er udbuddet faldet med 21,1 procent fra 7.710 til 6.084.

Det er dog sommerhusene, der tegner sig for det største fald. Med 5.421 sommerhuse til salg mod 8.730 ultimo november sidste år har potentielle købere fået hele 37,9 procent færre at vælge mellem.

Flere må betale overpris

Når der forsvinder flere boliger, end der kommer til salg, bliver det sværere for potentielle købere at finde den helt rigtige bolig.

Det afspejler sig blandt andet i, at der nu bliver solgt betydeligt flere boliger til overpris. I oktober blev 9,5 procent af husene handlet over udbudsprisen, mens det var 12,8 procent af ejerlejlighederne. Til sammenligning var det i oktober 2019 kun henholdsvis 4,7 procent og 7,2 procent, der blev solgt til overpris.

»Vi skal tilbage til foråret 2015 for at finde en lignende situation. Dengang blev der sat rekord, da 13,8 procent af lejlighederne blev solgt på overbud. Det var lige efter rentefaldet, der fik salget af ejerlejligheder til at stige meget. Men målt i faktiske handler er vi på niveau med dengang,« forklarer Birgit Daetz.

I april 2015 blev 214 ejerlejligheder ud af i alt 1.552 handlet til en højere pris end udbudsprisen. I oktober 2020 er 218 lejligheder ud af i alt 1.706 blevet solgt til overpris.

Mest et by-fænomen

Ifølge Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, skyldes det først og fremmest, at det er sælgers marked lige nu.

»Der er få varer på ejendomsmæglernes hylder, og selv om der hele tiden fyldes på, så er det ikke nok til at dække kundernes appetit. Når der er stor rift om få varer, så kan sælgerne tillade sig at forlange højere priser – og også i flere tilfælde slippe for at give et afslag i udbudsprisen,« siger hun.

Derfor kan det i det nuværende marked være en god idé at tænke sig om en ekstra gang, før man afgiver et bud på en bolig, særligt hvis man er typen, der godt kan lide at prutte om prisen.

»Har du som køber forelsker dig i et hus eller en lejlighed, og der står endnu en potentiel køber og ånder dig i nakken, så kan det endda være, at der skal ekstra penge til for at sikre dig boligen,« siger Mira Lie Nielsen.

Hun understreger, at det fortsat et by-fænomen, at boliger sælges uden afslag og nogle gange til mere end prisskiltet.

»Det er fortsat i byområderne med hovedstaden i front, hvor der er heftig aktivitet og lavt udbud. Kommer man længere ud i provinsen, så ser vi ikke samme prisstigninger,« siger boligøkonomen.

»Alt kan lade sig gøre i 2020«

Mens der normalt bliver mere stille på boligmarkedet hen mod slutningen af året, er også det anderledes i 2020, påpeger Michael Dalsager, senior-kommunikationskonsulent i ejendomsmæglerkæden Home.

»Der er rift om tingene. Vi har rigtig mange fremvisninger, så mæglerne har stjernetravlt på tærsklen til julen og nytåret. Boligmarkedet sætter salgsrekorder for huse og lejligheder i det sene efterår,« siger han og tilføjer, at det aldrig er sket før, at efteråret byder på de bedst sælgende uger.

Han oplyser, at Homes samlede salg for november ligger 52 procent over niveauet i november sidste år.

»Men i 2020 kan alt åbenbart lade sig gøre. Problemet er bare, at det tynder gevaldigt ud i udvalget til køberne – og det kan i sig selv sætte en bremse på salget. Det forklarer også, hvorfor handlerne over udbudsprisen vokser markant,« siger Michael Dalsager.

Han påpeger, at det også er med til at holde udbuddet nede, at nogle boligejere er tilbageholdende med at sætte til salg.

»Det er ikke, fordi de tvivler på, at de kan få solgt deres bolig, men fordi de er bange for at få solgt for hurtigt og ikke ved, hvor de skal flytte hen. De fleste skal trods alt stadig have solgt, inden de kan købe et andet hjem, og den beslutning er sværere at tage, hvis ikke du »kan se« næste hjem for dig,« siger Michael Dalsager.