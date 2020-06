Boligkøberne ignorerer coronakrisen – og en del af boligmarkedet er eksploderet

Måske tænker flere af danskerne, »mit hjem er min borg«, under coronakrisen.

Der er i hvert fald så mange danskere, der køber fast ejendom i øjeblikket, at det kommer meget bag på boligøkonomer.

De seneste tal om handelsaktiviteten på boligmarkedet til og med maj viser, at der i forrige uge blev handlet cirka ti procent flere ejerboliger og fritidshuse i forhold til ugen før, når Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig har renset tallene for sæsonudsving.

»Det må siges at være en særdeles overraskende melding fra boligmarkedet, når vi tager i betragtning, at vi i øjeblikket oplever en historisk stor vækstnedtur og med mere end 200.000 danskere sendt hjem med lønkompensation,« skriver Christian Hilligsøe Heinig i en kommentar til tallene.

Han udjævner desuden handelstallene, som stammer fra Boligsiden, for at komme tilfældige udsving til livs.

Stigningen i omsætningen bringer desuden aktivitetsniveauet ti procent over niveauet fra før, Danmark lukkede ned i marts.

72 sommerhuse om dagen

Men under de samlede tal er der en betydelig forskel i udviklingen i handelsaktiviteten mellem de forskellige dele af boligmarkedet. Omsætningen af sommerhuse er nærmest eksploderet og ligger nu næsten 120 procent over niveauet fra 2019. Det ligger ti procent over niveauet i marts.

Mæglerkæden Home kalder maj for »den vildeste sommerhus-måned nogensinde«.

»Vi har aldrig solgt så mange sommerhuse nogensinde i Home-kædens historie på én måned. Salget er mere end fordoblet i forhold til salget i maj 2019,« oplyser Michael Dalsager, kommunikationskonsulent i Home.

I maj er der i alt solgt flere end 72 sommerhuse om dagen, og alene den 29. maj blev der handlet 124 sommerhuse på landsplan.

Der er især rift om sommerhusene i Region Sjælland, hvor udbuddet er faldet med 14 procent den seneste måned og 43 procent det seneste år.

Priser falder

Parcelhuse skifter nu ejer i samme omfang som i begyndelsen af marts, mens salget af lejligheder forsat er under niveauet før coronakrisen.

Men priserne er ikke på samme måde gunstige for sælgerne, mens køberne kan glæde sig. Der er modstridende meldinger om, hvor hårdt boligprisrne bliver ramt af krisen.

Danmarks Statistik opgjorde i sidste uge et prisfald på huse i marts på 4,4 procent, ligesom Boligsidens indeks viste et fald i marts og en stigning i april.

»Månedlige pristal kan i perioder tendere til at svinge noget og skal derfor tolkes med vis forsigtighed,« påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

En anden indikation er de senste tal fra Boligsiden over prisnedslag i handlerne, som i de seneste data for maj er faldet. Men cheføkonomen mener, at coronakrisen vil ramme boligmarkedet negativt på et tidspunkt.

»Boligmarkedet kan ikke i længere tid trodse den økonomiske tyngdekraft. Sløj økonomisk aktivitet og stigende arbejdsløshed vil før eller siden smitte negativt af på både aktivitet og priser på boligmarkedet,« mener han.