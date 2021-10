Benzinprisen banker i vejret – der venter dig en ordentlig ekstraregning

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

Aldrig før har danskerne skullet betale så meget for at tanke bilen op. Det kan betyde en årlig ekstraregning på mange tusinde kroner for den enkelte familie.

Benzinpriserne satte tirsdag rekord, således at man skulle betale hele 14,29 kroner for en liter blyfri 95-benzin hos benzinselskabet OK. For en måned siden kostede samme liter 13,29 kroner, så det er blevet 50-60 kroner dyrere at fylde samme tank op på 30 dage. I august lå literprisen på 12,89 kroner.

Privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Friis Helmer, fortæller at de høje benzinpriser vil kunne mærkes i danskernes økonomi.

»Priserne er høje, og også højere end inden coronakrisen. Det er bestemt noget, der kan mærkes i den enkelte families økonomi, når man skal ned og have tanket bilen op,« siger han.

Trafikken er tilbage på vejene

Det er de høje priser på naturgas, som sammen med forsyningsproblemer verden over lægger pres på at bruge kul og råolie som alternative ressourcer. Da det i øjeblikket er svært at følge med efterspørgselen på oliemarkedet, giver det konkurrence på olien, som raffinaderier omdanner til benzin. Olieprisen er mere end fordoblet siden sidste år på samme tid som følge af den pludseligt store efterspørgsel oven på coronaepidemien.

Her er trafikken på vejene tilbage igen, og mange steder er den faktisk større, end den var, før Danmark blev lukket ned for over halvandet år siden.

Situationen er den samme i mange europæiske lande, hvor benzinprisen dagligt sætter rekord, mens dieselprisen endnu holder sig lidt tilbage. I Storbritannien lå benzinprisen i weekenden på det højeste niveau siden april 2012.

Giver stor ekstraregning

Privatøkonom Brian Friis Helmer har regnet på, hvad det nuværende prisniveau vil kunne komme til at koste en gennemsnitlig bilist, hvis de nuværende priser varer ved. Han har taget udgangspunkt i en bilist, der kører 20.000 kilometer om året, og som kører 16 kilometer per liter benzin.

»Hvis man sammenligner med det tidspunkt, hvor priserne var helt i bund i april 2020, ville det nuværende prisniveau til sammenligning give en prisstigning på lige under 500 kroner om måneden. Og hvis man sammenligner med slutningen af 2020, hvor priserne var mere normale, så vil det koste omkring 300 kroner mere om måneden,« siger Brian Friis Helmer.

På årsbasis vil det sammenlignet med prisniveauet fra starten af coronakrisen medføre en prisstigning på 5.800 kroner. Og hvis man sammenligner med slutningen af sidste år, vil de nuværende priser koste bilisterne 3.800 kroner mere om året.

»Der er ingen tvivl om, at det er blevet dyrere at køre hen til benzintanken og fylde sin bil op med benzin. Og det kommer oven i de øvrige energipriser, som er steget, hvor især husstande med naturgas har set prisen buldre op i de seneste måneder,« fortæller Brian Friis Helmer.

For kun en uge siden forudså den amerikanske bank Goldman Sachs, at de globale oliepriser, som lige nu ligger på omkring 86,50 dollar per tønde råolie, inden nytår kan nå op på 90 dollar. Konkurrenten Bank of America tror, at den ventede kolde vinter kan bringe prisen helt op på 100 dollar per tønde.