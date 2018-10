ATP-topchef advarer danskerne: De næste ti år bliver ikke imponerende

De næste ti år bringer ikke de samme flotte afkastgrader, som de danske investorer og pensionister har været vant til de seneste år. Sådan lyder den klare udmelding fra topchefen for landets største pengetank, pensionskassen ATP.

»Usikkerheden fra mit perspektiv er, hvor store udsving der kommer på vejen. Men vi kan sige ret sikkert, at når vi står her om ti år og snakker om afkastet, så har det ikke været imponerende. Det vil forventeligt være nede i det lave encifrede niveau på en almindelig portefølje,« fortæller Christian Hyldahl.

Udmeldingen kommer i kølvandet på pensionskassens regnskab for årets første ni måneder, der gav et investeringsafkast på 6,9 mia. kr. før omkostninger. Det svarer til en afkastgrad på 5,8 pct., og dermed har man allerede taget hul på de nye tider. For ser man på afkastgraden i de tre foregående år, så er der sket et niveauskifte. Sidste år lød afkastgraden på hele 29,5 pct., mens det i 2016 og 2015 lød på hhv. 15 og 17,3 pct.

2018 kan med ende med et nul

Det er især på aktiemarkederne, at der er sket et skifte. Ganske vist er det de unoterede aktier, der via et afkast på 2,9 mia. kr. bidrager med den største portion til det positive afkast i år, men dernæst finder man fast ejendom med 2 mia. kr. og infrastruktur med 1,8 mia. kr. Mens børsnoterede danske aktier i samme periode sidste år indbragte 5,3 mia. kr., kaster de »blot« 1,7 mia. kr. af sig i år. Og hvor udenlandske aktier sidste år spyttede 3,5 mia. kr. i kassen, gav de i år et negativt afkast på 476 mio. kr.

Christian Hyldahl er dog alligevel tilfreds.

»Jeg er positivt overrasket over, at vi leverer et afkast på knap syv mia. kr. Man kunne sagtens have forestillet sig, at 2018 skulle ende med et nul, og usikkerheden består da også. Fjerde kvartal ser ud til at blive udfordrende. Vi ser aktiekorrektioner foran os. Allerede i oktober har der været en relativt pæn aktiekorrektion, men det er ikke sikkert, at det er overstået med det,« forklarer Christian Hyldahl.

Her henviser topchefen til, at både det danske C25-indeks og det amerikanske S&P 500-indeks alene i oktober er faldet med omkring 9,3 pct., mens det japanske Nikkei 225-indeks er faldet med 11 pct., og det kinesiske CSI 300-indeks er dykket med 10,5 pct. Christian Hyldahl hæfter sig især ved priserne på de amerikanske aktier.

»Vi kan især se på de amerikanske aktiekurser, at der er indregnet en forventning til meget, meget høj indtjening og indtjeningsvækst. Det er nok ikke realistisk. Vi tror, at nogle af de forudsætninger, der ligger i prisfastsættelsen af aktier på det her tidspunkt i cyklussen, er for optimistiske,« forklarer han.

Skvulp og overraskelser

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man vil se ATP sælge ud af aktiebeholdningen.

»Vores investeringsfilosofi baserer sig ikke på, at vi er dygtige nok til at handle frem og tilbage for at slå markederne. Vi bruger meget krudt og energi på i stedet at konstruere en robust portefølje. Det er nødvendigt. For der kommer skvulp og overraskelser undervejs i både opadgående og nedadgående retning,« siger han.

Her kommer investeringer i blandt andet ejendomme og infrastruktur, som har klaret sig godt i år. Men her har pensionskassen også bevæget sig ud i investeringer, der har tiltrukkket sig en vis kritik. Ikke for selve investeringerne, men for investeringspartnerne. Særligt parløbet med den udskældte, australske investeringsbank Macquarie, som ATP tilbage i 2005 investerede i Københavns Lufthavne sammen med og dernæst i foråret telekæmpen TDC.

For Macquaries rolle i den omfattende udbytteskatteskandale CumEx, hvor et netværk af finansfolk og banker har trukket enorme beløb ud af europæiske landes statskasser, har sat ATP i en penibel situation. Christian Hyldahl ønskede dog ikke at kommentere sagen på regnskabsdagen.