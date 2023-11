Det tyske spørgsmålTyskland og Frankrig har igennem hele det europæiske fællesskabs historie arbejdet tæt sammen. Historisk har de to lande udgjort en drivkraft, når det gjaldt om at udforme konstruktive ideer til brug for den videre europæiske integration - deraf navnet »den fransk-tyske akse«.Igennem alle årene tilbage fra 1952 har der naturligvis været masser af konkrete uenigheder. De fleste af dem bundende i to ret forskellige visioner for, hvor EF og senere EU har skullet bevæge sig hen. De franske interesser er udsprunget af en vis portion antiamerikanisme, et ønske om at genskabe fordums storhed - den franske gloire - i ny europæisk skikkelse, men altid med udgangspunkt i nationernes Europa. Det tyske udgangspunkt har derimod været føderalistisk inspireret. Erfaringerne fra to verdenskrige skræmte i årtier tyske politikere fra at tale om tyske interesser og enhver ekspansion til gavn for det store land - det være sig både økonomisk, politisk og sikkerhedspolitisk - skulle ske inden for rammerne af et internationalt forpligtende samarbejde. Man kunne næsten sige, at jo mere forpligtende jo bedre. Det har ændret sig nu. Den aktuelle konflikt mellem de to europæiske kernelande, som præger weekendens EU-topmøde, bunder i, at den nye generation af tyske politikere ikke i samme grad som tidligere føler sig forpligtet til at bøje nakken og betale af på gælden fra Hitler-tiden. Tysklands repræsentanter i EU kræver, at det større tyske folketal også afspejler sig direkte, når medlemslandene i en ny traktat skal enes om en nyfordeling af stemmer i EUs besluttende Ministerråd.Og eftersom Tyskland har 23 millioner flere indbyggere end Frankrig, skal landet også have flere stemmer, lyder det tyske krav.Franskmændene har ophidset afvist forlangendet og blandet uvedkommende spørgsmål om medlemskab af FNs sikkerhedsråd, landets status som atomvåbenmagt og det »historisk ligeværdige forhold« mellem de to landes samarbejde i EU ind i det aktuelle stridsmål. Argumentet om, at det at varetage tyske, nationale interesser fortsat må ses som suspekt, er ikke blevet fremført fra fransk side, selvom det er det, der ligger nedenunder. Grunden til denne undladelse er naturligvis, at det argument nu må opleves som suspekt.Med god grund. Tyskland er et modent og fuldstændig demokratisk land, der med fuld ret kan deltage i EU-samarbejdet og stille krav om en vis national interessevaretagelse, nøjagtig som Frankrig - og for den sags skyld Danmark.Som en lille nabo til Tyskland har vi grund til at glæde os over, at de tyske politikere til stadighed ønsker at forankre tysk politik i det europæiske samarbejde. Kravet om flere stemmer afspejler dette. Det ville være skidt for både Danmark og resten af Europa, hvis det modsatte var tilfældet.Derfor kan statsministeren med god samvittighed bakke Berlin op i kravet om en bedre overensstemmelse mellem befolkningsstørrelse og stemmetal. Det vil styrke EU-samarbejdet og fortsætte den tyske forankring i Europa.TændstikmandenPå Københavns Rådhus er det ikke alene rådhuspandekager, der fastholdes som en traditionsrig kunstart. Også portrætter af borgmestre hører til kutymen, og nu har borgmester Per Bregengaard fra Enhedslisten fået den faktisk ret morsomme idé, at han som skoleborgmester vil lade sig portrættere af en flok skolebørn fra Billedskolen.Bregengaards nytænkning har fået SF til at gå i kunstnerisk spagat, for borgmesterportrætter skal sandelig laves af professionelle kunstnere. Portrætmaleriet er efter SFs opfattelse så dyrt, at det er blevet til en truet kunstart. Og derfor skal borgmestermalerierne ses som en indirekte kunststøtte og en tradition, der ikke må forstyrres af en flok børns ukonventionelle håndtering af portrætkunsten.Det hører med til historien, at der ikke er vægplads til alle borgmesterportrætterne. Malerier bliver stuvet til side i magasiner, hvor den indirekte kunststøtte kan få lov til at samle støv. Per Bregengaard skal have lov til at holde fast i, at han gerne vil tegnes som tændstikmand af glade skolebørn, og han kan være sikker på, at hans portræt vil blive studeret af langt flere, end hvis han lod sig forevige i oliefarver blandet af en professionel.De fornærmede SFere kan så udstyre en portrætkunstner med et arbejdslegat, hvis de ikke kan finde andet at bruge de sparede skattekroner på.