Eventyrenes tidMan kan godt forestille sig, at en og anden litterat i disse dage har problemer med virkeligheden. Bogens snarlige død som kunstform og Den Store Fortællings død generelt er gennem efterhånden årtier blevet profeteret med megen overbevisning og mange sindrige argumenter. Og hvad skal man dog så stille op, når mange års to største kulturfænomener, der inden for en måned netop har nået deres foreløbige kulmination, tager afsæt i lige nøjagtig store, episke romanforløb?Sådan set burde man have kunnet se det komme. For på få år er en oprindelig ret uprætentiøs engelsk børnebog om en dreng ved navn Harry Potter eksploderet til et børnekulturelt modefænomen, som selv Disney i sine velmagtsdage knap ville have kunnet leve op til.Og på samme måde, blot i langtidsholdbar udgave, har J.R.R. Tolkiens »Ringenes Herre« i de knap 50 år siden dens udgivelse så at sige fløjet fuldstændig under den finlitterære radar, gigantiske salgstal og en eksempelløs kultdyrkelse til trods. Romanens død? Den skal de længere ind i Hobbitrup med.Vel at mærke er der i ingen af tilfældene fra starten af tale om reklamestyrede mediefænomener. Det er læser-til-læser-udbredelsen der fra begyndelsen har gjort både Harry og hobbitterne store, og alt det ydre hurlumhej af reklamebrøl og merchandise har først hægtet sig på efterhånden.Til gengæld handler historierne hos såvel Tolkien som lærlingen J.K. Rowling - den amerikanske gysermester Stephen King fortjener at nævnes i samme forbindelse - i høj grad om emner, som ellers har lignet en mangelvare i meget af moderne tids mere officielt blåstemplede, angiveligt enten modernistiske eller realistiske litteratur: moralske beslutninger mellem godt og ondt, og elementære menneskelige kvaliteter. Eller hvad det nu hedder hos hobbitter.Samt nok så vigtigt, i en tid der ellers - og åbenbart med ikke så lidt urette - har fået ry for at være historieløs: en opdatering af mange af de store og åbenbart tidløse myter i vestlig kultur, såvel som af den helt klassiske eventyrfortælling. Det er i sandhed svært at bevare kulturpessimismen, og tilbage bliver spørgsmålet om der nogensinde har været grund til det.Endnu et eventyrI takt med at Det Radikale Venstre har mistet politisk indflydelse, har partiet især på skatteområdet demonstreret en eventyrlig forvandling og dukker nu op med det ene fornuftige forslag efter det andet. Det triste er, at fornuften først får lov til at strømme nu. De fleste radikale skatteforslag er nemlig reelt et uforsonligt opgør med den kurs, de Radikale selv lagde stemmer til i regeringssamarbejdet med Socialdemokratiet.Skattereformen fra 1993 og den supplerende skatteskærpelse i form af pinsepakken kunne kun gennemføres i kraft af de radikale stemmer. Og Marianne Jelved havde i rollen som selvvalgt pantsat bondepige ingen skrupler ved at stille de radikale mandater til betingelsesløs disposition for Socialdemokratiet.I det radikale opgør med den radikale fortid har skatteordfører Ole Samuelsen nu markedsført et forslag om at fjerne 500 skatteinstanser, nemlig skatteankenævnene og vurderingsrådene. Her kan der spares omkring 100 mio. kr., og Samuelsen har helt ret i, at nævnene og rådene primært har interesse som vellønnede ben, der er gode at have med i spillet, når politiske kabaler skal gå op.Borgernes retssikkerhed på de områder, som skatteankenævn og vurderingsråd beskæftiger sig med, kan lige så godt og mindst lige så effektivt varetages af andre klageinstanser. Samuelsen nævner som konkret eksempel på misforhold mellem udgift og arbejdsindsats en kommune, hvor formanden for skatteankenævnet får 100.000 kr., selv om der sidste år kun var ni sager.Regeringen bør med kyshånd tage imod den radikale inspiration, når nu et af regeringens erklærede mål er at få ryddet ud i overflødige nævn, kommissioner, råd og hvad der ellers findes af gevækster i den offentlige administration. Et skarpt snit vil givetvis også ramme mange veltjente politikere fra Venstre og Det Konservative Folkeparti på pengepungen, men det burde kun være en yderligere spore til at markere, at regeringsskiftet også er et afgørende skift i forhold til tidligere års praksis med rundhåndet uddeling af vellønnede offentlige ben.