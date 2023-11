SamfundssindDet ene øjeblik vil venstrefløjen i dansk politik lægge ny skat på olieselskaberne, der på aftalte vilkår henter olie og gas op fra Nordsøen. Det næste øjeblik rumler et af olieselskaberne, Mærsk Olie & Gas, med ideer om ikke at sælge mere naturgas til statens naturgasselskab, DONG.Indimellem, når gartnerierne ikke lige er ved at gå konkurs som følge af deres regninger til de statsejede regionale gasselskaber, klager tvangsindlagte kunder hos gasfyrede kraftvarmeværker over alt for høje energiregninger. Ustandselig er der uforståeligt bøvl i energien.Det nemme svar på diskussionen om energipolitikken - som også handler om tilskudsjungler til landskabsforurenende vindmøller, grønne energipriser og meget andet - er, at vi må fjerne monopolerne, smække tilskudskasserne i og lade markedskræfterne sikre os olie og strøm til europæisk pris.Desværre er virkeligheden ikke så enkel.Fundamentalt har vi to modsatrettede ønsker: På den ene side vil vi have moderne, miljøvenlig og sikker energi, hvilket i sin natur kræver kollektive energisystemer med et element af tvang. Milliardinvesteringer i energianlæg kræver sikkerhed for at kunne sælge gassen i en lang årrække.På den anden side vil vi ikke finde os i tilskudstænkning, skævt fordelte energipriser og monopoler, som vi med rette mistænker for at skamride deres position og omkostningskonti.EU har i årevis søgt at finde løsninger på denne cirklens kvadratur. Det er i et vist omfang lykkedes i elsektoren, hvor der er skabt mere konkurrence og effektivitet, blandt andet ved at dele elselskaberne op i produktion og salgsselskaber, der er underlagt konkurrence. Et bemærkelsesværdigt antal medarbejdere viste sig ved dén lejlighed at kunne undværes i elsektoren.Samme model tegner sig i gassektoren, men det går for langsomt, og der er slet ingen tegn på, at regeringen vil lade privat kapital komme til og hjælpe markedskræfterne på vej. Der er ikke brug for nye, ideologiske opgør mellem stat og olieselskaber. Der er brug for en klar opdeling mellem samfundsbestemte rammer for energipolitikken på den ene side og et konkurrencebetonet, politikerfrit energimarked på den anden.RummeligtEn af de mere oversete begivenheder i de seneste uger er lanceringen af Socialministeriets kampagne for det rummelige arbejdsmarked.Kampagnestarten var henlagt til møbelhuset Ikea i ugen efter terrorangrebet på USA og fik derfor ikke synlig plads i medierne. Det er synd, for derfor fik vi ikke svar på, hvorfor regeringen vil bruge 10 millioner kroner på at overtale virksomhederne til at åbne døren for de svage på arbejdsmarkedet, når regeringen samtidig vil fjerne de mindre virksomheders mulighed for at forsikre sig mod ansattes sygefravær. Hvordan vil regeringen forklare logikken i sin politik over for de mindre og mellemstore virksomheder, som man vil have til at åbne dørene for ansatte med øget fraværsrisiko, mens regeringen i finanslovforslaget forudsætter, at selvsamme virksomheder skal betale mere ved sygefravær?Forklaringen er formentlig, at kampagnen blev planlagt i foråret i ét ministerium, mens nogle embedsmænd i et andet ministerium, Finansministeriet, planlagde nye indtægter til statskassen. Vi vægrer os i hvert fald ved at tro, at timingen af regeringens to udspil er udtryk for en klar, bevidst og samordnet beslutning.Resultatet af skatteydernes 10 millioner kroner bliver - ud over en hul latter fra virksomhedslederne, når de dyre TV-reklamer for det rummelige arbejdsmarked løber over skærmen - sandsynligvis ingenting. Bevares - Ikea, der lagde kantine til ved præsentationen af den mørkelagte kampagnestart, har efterfølgende markedsført sin egen definition på rummelig personalepolitik. Nemlig blandt andet at afskaffe julefrokosten af hensyn til ansatte muslimer. Dermed har Ikea bøjet sig for den opfattelse, som formentlig kun få fundamentalister deler, at juletraditioner (selv dem af hedensk oprindelse) er en fornærmelse mod ikke-kristne.Men det er en helt anden historie. Ikea ligger, som de har redt. Her nøjes vi med at have ondt af dem, der skal betale for den rummelige kampagne. Medfølelsen gælder såvel skatteyderne som de arbejdssøgende, der på grund af regeringsudspillet afskæres fra at få en chance på arbejdsmarkedet.