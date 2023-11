CDs borgerlighedEn gang blev Det Radikale Venstre af socialdemokrater sammenlignet med et stykke vådt håndsæbe. I dag har Centrum-Demokraterne erobret sæbeskålen. CD smutter og slår flikflak, så man knap ved, hvor partiet lander næste gang.Fortsat lyder parolen, at CD er et borgerligt parti. Det blev også sagt, da CD gik ind i Poul Nyrup Rasmussens regeringer med det udtrykkelige mål at holde SF væk fra indflydelse. Men det viste sig, at CD så udmærket kunne give SF indflydelse, når det altså passede i CDs kram.Da så CD i december 1996 trådte ud af Nyrups regering, skete det med udstedelse af en form for frihedsbrev spækket med forbehold. Godt nok var CD et borgerligt parti, men vistnok ikke ubetinget. Op til valget i 1998 stillede man således med fire ufravigelige forudsætninger for at pege på en borgerlig regering. Hvis ikke betingelserne blev respekteret, kunne man alligevel godt finde på at støtte fortsat socialdemokratisk regimente.Desuden opgav CD en af sine mærkesager, nemlig at insistere på samarbejde over midten. Nu kunne CD godt leve med blokpolitik, som CD i parentes bemærket selv havde dyrket flittigt, bl.a. ved at lægge de afgørende marginalstemmer til skattereformen i 1993.Og nu er der igen usikkerhed om CDs position. I februar meldte gruppeformand Peter Duetoft ud med en krystalklar melding om, at CD uden vaklen ville være fødselshjælper for en borgerlig statsminister. Men på det seneste er Duetoft kommet i tvivl, og man kan på ny risikere, at CD med sin erklærede borgerlighed helst ser det borgerlige forvaltet af en socialdemokratisk ledet regering. Da betegnelsen semisocialdemokrater allerede er optaget af de Radikale, må CD tage til takke med at blive betragtet som kryptosocialdemokrater.Imens Peter Duetoft har travlt med at krydse fra side til side, så har partiformand Mimi Jakobsen travlt med at passe sit bijob som generalsekretær for Red Barnet. Til hendes store harme har nogle medlemmer af Venstre antydet en interessesammenblanding. Men den kritik må Mimi Jakobsen leve med. Da hun sagde ja til generalsekretærposten, skortede det ikke på advarsler om kasketforvirring. Når man er leder af et parti, som kan blive udslaggivende for placeringen af statsministerposten og samtidig anbringer sig i spidsen for en organisation, der lever af statstilskud, så kan selv de mest uberettigede mistanker finde grobund. Det vidste Mimi Jakobsen udmærket, da Red Barnet fandt ud af, at den bedst egnede kandidat til posten som generalsekretær tilfældigvis også bestred posten som ombejlet partiformand.I Jyllands-Posten har en ekspert i international korruption haft en skrap karakteristik af konstruktionen med partiformanden i Red Barnet. Organisationen Transparency International overvåger korruption på verdensplan. Formand for den danske afdeling Torben Ishøy siger: Umiddelbart kan det se ud, som om det er bedre end at vinde i Lykkehjulet at få en toppolitiker som generalsekretær. Men hvis en eller anden bananrepublik lavede sådan en konstruktion, ville det omgående udløse kritik fra det internationale samfund.Barske ord. Men Mimi Jakobsen har altså frivilligt anbragt sig i orkanens øje. Hvor hun for resten tidligere har siddet, da hun i perioden 1988 til 1991 var heltidsansat direktør i Scleroseforeningen ved siden af sit politiske arbejde.KlynkGymnasieelever boykottede i torsdags undervisningen i protest mod et voksende antal elever i klasserne. Og fra lærerside udtryktes sympati med elevernes aktion. Men det er ren klynk.Man får det indtryk af aktionen, at det mere er reglen end undtagelsen, at der i klasser er flere end 28 elever. Rent statistisk er klassekvotienterne ikke steget, og så vidt vides er det kun fem klasser ud af over 2.200, der har et par elever mere end de 28, der anses for overgrænse. Hvordan ville reaktionen mon have været, hvis et gymnasium havde nægtet et par elever plads ved at klamre sig til 28 som et ukrænkeligt maksimum for elever? Konsekvensen ville være, at de udelukkede elever i stedet måtte affinde sig med transportbesvær til et fjernere gymnasium med bedre plads i klasserne. Og så havde der også været ballade.Man kunne selvfølgelig også skaffe bedre plads i gymnasieklasserne ved at skærpe adgangskravene. Men det er vel næppe den skjulte dagsorden for elevernes aktioner?