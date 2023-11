Balkans tragedieDet siger noget om Balkans kolossale tragedie, at netop i disse dage, mens regionen passerer ti-års dagen for Jugoslaviens opløsning, og det internationale samfund forbereder sig på at kunne gøre regnskabet op med tidligere præsident Milosevic, så balancerer endnu et land på randen af en borgerkrig. Det er ved at være sidste udkald for Makedonien, hvis katastrofen skal afværges.Regeringen brød forleden helt ansvarsløst en våbenhvile, formentlig med det dobbelte formål både at vise omverdenen, at offensiven mod de albanske oprørere kan vindes og at forbedre Skopjes forhandlingsposition over for de albanske partier, inden EUs frist for en politisk aftale udløber.Sideløbende spekulerer de albanske partier skamløst i at eskalere krisen til en borgerkrig for at tvinge NATO til at gribe ind og fremkalde en deling af landet, nogenlunde som det tilsvarende blev forsøgt fra etnisk albansk side under krisen om Kosovo. En række ellers berettigede politiske krav fra de albanske partiers side, bl.a. om ændring af grundloven, så den også omtaler Makedoniens store albanske mindretal, er gennem de senere uger strammet med vidtgående oplæg om indførelse af en forbundsstat.Eneste trøst er, at NATO og EU - i modsætning til tidligere på Balkan - har engageret sig politisk meget kraftigt for at finde en fredelig løsning. Ikke mindst er der grund til at udtrykke anerkendelse af EUs udenrigspolitiske koordinator, Javier Solanas, utrættelige diplomatiske indsats. Anstrengelserne så i aftes ud til at resultere i endnu en våbenhvile i den omstridte landsby Aracinovo.Der er ingen militær udvej på krisen. Foreløbig har det albanske oprør og regeringens modoffensiv ikke ført til andet end tusinder af flygtninge til Kosovo og materielle ødelæggelser for meget store beløb. Kun et politisk kompromis, der involverer begge parter, kan sikre Makedoniens fremtid.Hvorvidt en sådan løsning skal forløses med militær hjælp fra NATO, er stadig det springende punkt. Alliancen har indvilget i at stille styrker til at bistå med en afvæbning af de albanske oprørere, men kun hvis der forinden er indgået en aftale mellem parterne. Løftet vidner om, at NATO-landene forstår deres ansvar i denne meget ulykkelige konflikt og er rede til at sætte ressourcer bag.Men forhåbentlig forbereder de militære planlæggere i Bruxelles sig på at måtte eskalere indsatsen. Lykkes det ikke at udstrække den seneste lokale våbenhvile til resten af landet, nærmer Makedonien sig hastigt en situation, hvor den vestlige forsvarsalliance må overveje at intervenere af egen drift frem for at vente, indtil man bliver tvunget til det.FamiliefupI denne uge kommer Udlændingestyrelsen med en forklaring på, hvorfor styrelsen har uddelt opholdstilladelser og tilladelser til familiesammenføringer i sager, hvor kommunale oplysninger mere end antyder familiefup og svindel.Den konkrete anledning er en vred reaktion fra Høje-Taastrup Kommune ved København, som i et dusin tilfælde påviste, at der blev fuppet med oplysningerne. F.eks. ved at hæve indtægterne langt over den skattepligtige indkomst for at bevise, at forsørgerkravet kunne opfyldes. I andre tilfælde er der så stærke indicier for proforma skilsmisser og ægteskaber, at der burde reageres. F.eks. når en tyrk gifter sig i hjemlandet og hurtigt lader sig skille for derefter at gifte sig med en dansk kvinde, hvorfra han skilles efter de tre år, der giver ret til opholdstilladelse. Efter skilsmissen fra den danske kvinde er der mulighed for at gifte sig igen med den tidligere ægtefælle i Tyrkiet og få familiesammenføring her i landet.Høje-Taastrup Kommune har i intet tilfælde fået en reaktion fra Udlændingestyrelsen, som på trods af de kommunale oplysninger disponerede, som om alle oplysninger var i den skønneste orden.Nu afæskes Udlændingestyrelsen en forklaring - og den skal være god. Indenrigsminister Karen Jespersen vil sammensætte en arbejdsgruppe for at se på problemerne. Men hun kunne passende begynde med at undersøge, om kommunale oplysninger om familiefup i det hele taget indgår i sagsbehandlingen. Karen Jespersen tilføjer, at der er mulighed for at inddrage opholdstilladelser. Hvorfor siger hun ikke klart, at tilladelser givet under falske forudsætninger bortfalder? Det vil være den eneste anstændige reaktion.