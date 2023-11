Franske visionerSkillelinjerne i europæisk politik blev tydeligere, da den franske premierminister Lionel Jospin i går redegjorde for de franske visioner om EUs fremtid.Mens tyske politikere fokuserer på EUs institutioner for at forenkle og demokratisere systemet med øget EU-magt, så vælger franskmændene en anden indfaldsvinkel, nemlig at man ikke skal stile efter en føderal regering, men koncentrere sig mindre om EUs institutioner og mere om, hvad det egentlig er for en type samfund, de europæiske regeringer ønsker at fremme med samarbejdet i EU. Balancen i arbejdsfordelingen mellem EU og nationalstaterne er en delikat sag, som ikke bliver mindre indviklet af diskussionen om de europæiske visioner. Det må medgives, at de klareste og mest gennemarbejdede forslag hidtil er kommet fra Berlin. Franskmændene med Jospin som ordfører har ikke samme klarhed i deres tanker om at prioritere målet højere end de praktiske redskaber.Danmarks stemme i debatkoret er også lidt uldent, men trækker vel mest i retning af de franske forestillinger. Mere klarhed over danske holdninger kommer forhåbentlig om et par uger, når regeringen offentliggør Udenrigsministeriets Hvidbog om Danmarks muligheder i EU. Da det er Udenrigsministeriet og ikke en uafhængig instans som Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI, der står for analysen, må man forudsætte, at der serveres et politisk grundlag, som giver regeringen holdepunkter for at melde klart ud.Den danske EU-debat er stort set fraværende bortset fra de perioder, hvor der afvikles folkeafstemning om det ene eller andet EU-relaterede spørgsmål. I Folketingets Europaudvalg har samtlige partier i en beretning fastslået viljen til at styrke den politiske og folkelige debat om dansk Europa-politik. Da Folketinget på fredag ratificerer Nice-traktaten, kan afslutningsdebatten om torsdagen være en fin lejlighed til at demonstrere, at EU er andet og mere end tema ved skåltaler.Mens visionerne debatteres, er det vigtigt ikke at glemme de praktiske gøremål, der trods alt er visionernes fundament. Især gælder det EUs østudvidelse. I Prag har seks ansøgerlande i en fælles erklæring opfordret EU til at lukke de første ansøgerlande ind i EU-fællesskabet allerede i 2003, mens EU ikke officielt har sat dato på udvidelsen. Ansøgerlandene frygter, at udvidelsen vil blive forsinket af interne stridigheder blandt de eksisterende 15 EU-lande om overgangsordninger og fordeling af udgifter. Frygten, for at østudvidelsen skal trække i langdrag på grund af opslidende opgør, er bestemt ikke ubegrundet. Men det må afgjort ikke være en del af de europæiske visioner at mobilisere bureaukratiske benspænd for nationer, der har både evne og vilje til at indtage en naturlig plads i fællesskabet.Helbred på spilDet bliver mere og mere almindeligt med forsikringer, som baner vej for behandling uden om ventelisterne i det offentlige sundhedssystem. Trehøje Kommune agter således at forsikre alle sine erhvervsaktive borgere, og senest har Politiforbundet lagt en strategi for at give 12.000 medlemmer tilbud om en sundhedsforsikring.Sundhedsminister Arne Rolighed er utilfreds med udviklingen. Han frygter, at befolkningen deles i et A- og B-hold, hvor A-holdet betaler sig til bedre og hurtigere behandlinger af sygdomme. Rolighed tilføjer, at der jo ikke bliver flere læger, selv om flere tegner forsikringer. Det underforståede ministerbudskab er, at betalende patienter på privathospitaler så at sige hugger lægekapacitet fra andre grupper, der ikke har råd til at betale.Men synspunktet holder ikke. Selv om antallet af læger er uforandret, kan kapaciteten sagtens øges, f.eks. ved at læger påtager sig arbejde ud over de overenskomstmæssige rammer. Arne Rolighed skal derfor ikke ærgre sig over den voksende interesse for at forsikre sig til hurtig behandling. I stedet må han glæde sig over, at for hver patient der betaler sig til behandling på et privathospital, så kan en anden patient i det offentlige system regne med fremskyndet behandling.Den bekymrede Arne Rolighed skulle hellere interessere sig for, hvorfor så mange tegner helbredsforsikringer. Vil regeringen gøre forsikringerne uinteressante, må det offentlige sundhedssystem leve op til patienters rimelige forventninger om hurtig og kvalificeret behandling.