Afghanistans svøbeMan kan roligt sige, at de vestlige demokratier nærede en slange af de mest giftige, da de støttede den afghanske Talebanbevægelses kamp mod de sovjetiske besættelsesstyrker.Efter at de sovjetiske soldater var drevet ud af landet, har talebanerne erobret størstedelen af landet og håndhæver nu et rædselsregime, der kan få de fleste til at ønske sig sovjetsoldaterne tilbage som et langt mindre afskyeligt alternativ.Den talebanske udlægning af Koranen er reel indførelse af den sorteste middelalder. Kvinder gennes hjem og lever i en slags husarrest. Fjernsyn og andet elektronisk isenkram forbydes og »henrettes« på bål eller anden vis ved offentlige seancer. Den religiøse jagt er også gået ind på musikinstrumenter, der bliver destrueret på bålet, mens ejerne ryger i fængsel eller i heldigste fald kan nøjes med bøder. Musik er forbudt bortset fra religiøse hyldestsange. Tilintetgørelsen af historiske Buddha-statuer er stadig i frisk erindring. Og for en sikkerheds skyld er der også piskeslag til kvinder, der går usømmeligt klædt, og fængsel til mænd, der studser deres skæg imod de religiøse forskrifter.Som om det religiøse hysteri ikke var drevet tilstrækkeligt langt ud, så har de afghanske ledere minsandten fundet ud af, at alle andre end muslimer nu skal til at bære en eller anden form for mærke, så man kan se, at de ikke er rettroende. Sikher kan man kende på deres turban, men en religiøs gruppe som hinduerne, der i forvejen er skrumpet betydeligt i størrelse på grund af islamisk forfølgelse, skal nu med et tydeligt mærke fortælle omverdenen, at de er religiøse pariaer. Et krav, som giver uhyggelige mindelser om en ikke alt for fjern europæisk fortid.Den religiøse svøbe over Afghanistan er udtryk for et middelaldersyn og en fanatisme, som driver det plagede land endnu længere ned i afgrunden. Tyranniet udelukker egentlig opposition, så man må knytte håbet til den stribe land mod nord, der endnu ikke er erobret af Talebanbevægelsen. Selv nødhjælpsorganisationerne har opgivet at komme den forarmede befolkning til undsætning. Men barbariet får ikke ende, og freden kommer ikke til landet, før Talebanbevægelsen er sat fra styret. Og det er der ikke udsigt til, så længe lande som Pakistan støtter despoterne i Afghanistan.På vingerneI jantelovens hjemland, hvor De efter al sandsynlighed befinder Dem netop nu, er politikeres og ministres løn og frynsegoder jævnligt til debat. Ofte er undertonen præget af misundelse over ministres kørsel i komfortable og ikke ret miljøvenlige biler. Eller også vækker det irritation, at ministre får livsvarig pension efter et år på ministertaburetten, eller søgelyset rettes mod skattefrie omkostningstillæg, eller hvad politikerne nu finder på at forsyne sig selv med af frynsegoder.Men de fleste politikere, især ministre, har i virkeligheden ikke misundelsesværdige job, når arbejdsbyrde og ansvar sammenlignes med så mange andre job. Det, der giver grundlag for berettiget kritik og skaber basis for myter, er de samme politikeres manglende mod til at vedstå, hvad de selv mener, de er værd på det politiske arbejdsmarked.Politikernes skatte- og dokumentationsfrie omkostningstillæg på små 50.000 kr. årligt er en kilde til undren over, at politikere ikke kan overkomme at følge de samme regler om dokumentation for udgifter, som alle andre er pålagt. Og til det føjer sig undren over, at ministre ikke vil erkende, at flyrejser med forsvarets transportfly naturligvis må gå ud over øvrige, vigtige opgaver, som forsvaret skal løse, nemlig havmiljøovervågning, fiskeriinspektion, suverænitetshævdelse især i Nordatlanten og transport for forsvaret i øvrigt.Som dokumenteret her i avisen belaster ministerflyvningerne faktisk forsvarets fly langt mere, end forsvaret og Forsvarsministeriet hidtil har oplyst. Forbløffelsen over den politiske angst for at kaste lys over forsvarets kapacitetsproblemer forstærkes naturligvis, når ordførere for samtlige partier bag forsvarsforliget erklærer sig villige til at bruge endnu flere ressourcer på at løse det samlede sæt af opgaver.Hverken ministre eller forsvar behøver at frygte meget voldsomme vælgerreaktioner, når blot de benytter sig af biler, chauffører og fly på en ordentlig måde og i øvrigt underkaster sig beskatning af en tilpas høj løn på samme vilkår som den øvrige befolkning.