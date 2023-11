EUs østblokeringEfterhånden som sandhedens time nærmer sig, skærpes modsætningerne mellem de 15 EU-lande. Striden gælder de vilkår, hvorpå nye lande kan indtræde i EU. Ti øst- og centraleuropæiske lande opfylder eller er tæt på at opfylde betingelserne for medlemskab. Rumænien og Bulgarien er lidt længere væk, og det samme er Tyrkiet, som nok er ansøgerland, men som endnu ikke har kvalificeret sig til optagelsesforhandlinger.Det springende punkt drejer sig om fordeling af udgifter og overgangsordningernes åremål. I weekenden havde EU-landenes udenrigsministre møde i svenske Nyköping med deltagelse af ministre fra de 12 ansøgerlande, som er tættest på medlemskab. Og her opstod der til ansøgerlandenes misfornøjelse indædte diskussioner om konsekvenser af østudvidelsen. Spanien ville således have forhåndsgaranti for at kunne fastholde eksisterende tilskud til de fattigste spanske regioner, uanset at der med østudvidelsen kommer andre EU-regioner, som er endnu fattigere end de spanske. Den logiske konsekvens er, at en garanti til Spanien vil koste flere penge, som så må betales af de rigeste EU-lande. Og det var ikke en rolle, Tyskland havde tænkt sig at være med til at finansiere.I næste uge er der nyt møde i Bruxelles, hvor overgangsordningerne for bl.a. arbejdskraftens frie bevægelighed skal diskuteres. Adskillige af de eksisterende EU-lande er hypernervøse for at blive oversvømmet af billig arbejdskraft fra nye medlemslande. Mens ansøgerlandene på deres side er fortørnede over udsigten til langtløbende overgangsordninger, som reelt deler EU i første- og andenrangsmedlemmer.Trods den iøjnefaldende uenighed er det vigtigt, at østudvidelsen ikke forsinkes unødigt. Alle parter må bøje sig mod hinanden i erkendelse af, at ingen kan få alt i et fællesskab, som i løbet af få år vil tælle mindst 25 lande. Hvis EU-sympatien i ansøgerlandene skal fastholdes, så fordrer det en optagelsesprocedure, som viser, at de nye lande er velkomne som ligestillede partnere til gavn for EUs udvikling, og at de ikke blot betragtes som en risiko og en økonomisk belastning.Ud over det helt kontante slagsmål om byrdefordelingen og overgangsordningerne i et udvidet EU, så eksisterer der fortsat et tungt hængeparti med reformen af EUs institutioner. EU kvæler sig selv i bureaukrati og interne modsætninger, hvis kommissærfordeling, parlament og andre praktiske forhold som bl.a. tolkning og formandskabets rotation ikke tilpasses en ny virkelighed med et par dusin medlemslande. Men først og sidst gælder det om at fastholde ansøgerlandenes positive interesse i at blive indlemmet i EU, og det gør man bl.a. ved at fremme optagelsesproceduren og ved at undgå ydmygende særordninger.Arnoldis legatDen 60-årige Per Arnoldi har fået et treårigt arbejdslegat fra Kunsthåndværk og Designudvalget under Statens Kunstfond. 29 andre fik fra Kunstfonden tilsvarende stipendier, som er på 240.000 kr. om året. Men sjovt nok er det kun Arnoldis penge, der har vakt opsigt. For manden har jo i forvejen gode indtægter fra sit arbejde, og hvad pokker skal han så have statspenge for.Nu ved vi ikke, hvordan de privatøkonomiske forhold er for de øvrige legatmodtagere. Det er også sagen uvedkommende, for arbejdslegaterne er ikke en almisse eller en trangsbestemt ydelse. Der er tale om en bevilling, der skal give anerkendte kulturpersoner arbejdsro til at beskæftige sig med kvalitetsbetonede projekter. Hvad der kommer ud af pengene til Arnoldi, vides ikke, for hans ansøgning var ikke formålsbestemt.Men vurderet efter Arnoldis hidtidige kulturindsats kan der ikke være tvivl om, at pengene vil være godt investeret. Og langt bedre investeret end de mange millioner, der via Kulturfonden strømmede ud til mere eller mindre mystisk dilettanteri med det erklærede formål at bygge bro mellem det folkelige og det såkaldt finkulturelle. Eksempelvis med rundhåndet bevilling til en musical bygget over Blekingegadebanden.Kulturministeriet skal ikke være mæcen med indbygget risiko for magtfordrejning, nepotisme og politisk ensretning. Ved at lade Statens Kunstfond administrere, er man sikker på at få kvalitet. Derfor fik Arnoldi sit legat, og på Sophienholm i Lyngby-Taarbæk Kommune kan man den næste måned på udstillingen »Per Arnoldis uorden« se, at det ikke er Arnoldis kvalitet, der er i uorden.