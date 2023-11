Mystikken trivesForsvarsminister Jan Trøjborg har bebudet, at han vil tage en samtale med forsvarschef Christian Hvidt - underforstået, at nu skal tingene for alvor sættes på plads.Men det gode spørgsmål er, hvem der skal stå ret for hvem, når forsvarsminister og forsvarschef konfronteres for at rede trådene ud omkring den ulyksalige afstemning i EUs militære komité.Forsvarsministeren har offentligt givet udtryk for utilfredshed med Christian Hvidts stemmeafgivning, hvorefter komiteen fik en finne og ikke en italiener som formand, skønt Finland ikke er medlem af NATO. Men trods den markerede utilfredshed har forsvarsministeren samtidig understreget, at forsvarschefen ikke står til fyring.Mere mystisk kan det ikke blive. Hvis det er korrekt, at forsvarschefen har tilsidesat regeringens to skriftlige anvisninger samt en mundtlig besked om at stemme på en formandskandidat fra et NATO-land, så har vi at gøre med en forsvarschef, som er så groft politiserende, at det må koste stillingen. På den anden side vægrer man sig ved at tro, at en ellers uhyre korrekt topofficer uden videre tilsidesætter klare politiske direktiver. Med andre ord, så taler sandsynligheden for, at Christian Hvidt skal bruges som syndebuk for forsvarsministerens sorte samvittighed. I så fald bliver det en velvoksen kamel at sluge for Hvidt, der er kendt som en særdeles ærekær person.Det helt uforståelige roderi omkring den politiserede afstemning skal imidlertid ikke overskygge den kendsgerning, at det er det danske forsvarsforbehold, der er den egentlige skurk. Regeringen er grebet med fingrene nede i fiflekassen og har forsøgt at gradbøje forsvarsforbeholdet ved at tiltuske sig indflydelse i et militært samarbejde, vi selv har afskåret os fra at deltage i og bidrage til. Statsminister Poul Nyrup Rasmussens grinagtige forslag om, at Danmark for fremtiden kun må stemme, når det ikke betød noget, blev heldigvis annulleret af Det Udenrigspolitiske Nævn, som har gjort det til officiel politik, at Danmark konsekvent undlader at stemme. Og på den måde må Danmark så fortsætte med at udstille sin selvamputerede indflydelse, til fornuften har indfundet sig med en afvikling af et forsvarsforbehold, der på ingen måde tjener Danmarks sag.FrihandelAdgang til fri handel med betydelige markeder kan virkelig gøre en forskel i retning af økonomisk udvikling, og det er Mexico et godt eksempel på. Takket være deltagelse i NAFTA-aftalen om frihandel med USA og Canada har den mexicanske økonomi fået et ordentligt skub fremad.Nu vil samtlige 33 lande i den amerikanske verdensdel, bortset fra Cuba, indlede forhandlinger om etablering af en frihandelszone senest i 2006. Beslutningen blev den vigtigste fra weekendens topmøde i Quebec, hvor politiske ledere fra samtlige lande heldigvis ikke lod sig påvirke afgørende af de til tider voldsomme demonstrationer uden for forhandlingslokalerne blandt modstandere af frihandel.Ideen bag handelszonen er at styrke de flerpartisystemer, der har erstattet militærdiktaturerne over store dele af regionen, men som på det seneste har forekommet noget skrøbelige, fordi systemskiftene ikke er blevet efterfulgt af økonomisk udvikling. Adskillige af landene, også blandt de største, herunder ikke mindst Brasilien, tynges stadig af protektionisme for at beskytte det lokale erhvervsliv.En amerikansk frihandelszone kan på længere sigt blive et vendepunkt i kontinentets økonomiske muligheder og dermed også være en fordel for resten af kloden. Det gælder også, fordi Europa som et resultat af zonen kan blive udsat for et forstærket pres for at åbne sine markeder udadtil.Tanken om frihandelsområdet blev i sin tid søsat af daværende præsident George Bush, og derfor er det noget af et paradoks, at amerikansk indenrigspolitik håndteret af hans søn, George W. Bush, kan blive en af de største forhindringer. Specielt i en økonomisk nedgangstid vil særinteressser i USA, bl.a. fagforeningerne, forsøge at stikke en kæp i hjulet og forhindre, at en aftale til sin tid kan godkendes i Kongressen.Præsident George W. Bush får brug for alle sine overtalelsesevner, hvis han skal kunne hale frihandelszonen igennem den lovgivende forsamling i Washington. Han fortjener i dette arbejde al den støtte, han kan få, også fra vores del af verden.