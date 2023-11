Patienters retTroen på et ufejlbarligt sundhedssystem hører en svunden tid til. Der klages som aldrig før over fejlbehandlinger, og det er ikke nødvendigvis kun et udtryk for, at patienterne er blevet mere trættekære.Sundhedsstrukturen er blevet mere og mere kompliceret samtidig med, at flere og flere skavanker kan holdes i skak eller kureres. Jo flere behandlinger, desto større risiko for at begå fejl, og den menneskelige faktor omfatter også læger. Men det kniber med at få fastslået et ansvar, når der er sket fejl. Sundhedsminister Arne Rolighed har bebudet en ekstra indsats for at forbedre patienters retsstilling med bl.a. en forbedret klageadgang. Og det er et godt initiativ. Ikke fordi der skal indledes heksejagt på læger, som har været uheldige med behandlingen af en patient eller to, men for at systemet kan lære af begåede fejl.At få et ansvar placeret er en fattig trøst for de patienter, som sidder tilbage med livsvarige mén efter fejlbehandling, men man undgår i det mindste frustrerende oplevelser som den, en kvinde beskrev her i avisen påskedag. Hun fik via Patientforsikringen erstatning for mislykket behandling, mens Patientklagenævnet ikke fandt holdepunkter for at udtale kritik.Beklageligvis er det ikke kun ulykkelige omstændigheder, der kan resultere i fejlbehandlede patienter. Ikke alle læger kan være lige gode til alle former for behandling, og patienter har en større risiko på nogle hospitaler end på andre. Anderledes kan det ikke være med den eksisterende struktur, der gør amterne til driftsansvarlige for hospitalerne.Lægerne er selv opmærksomme på de svage punkter. Og kræftoverlæge Mogens Kjær på Aalborg Sygehus Syd er blandt dem, der revser systemet. Han siger rent ud, at danske læger bliver til grin i udlandet, fordi de ved for lidt. Dertil kommer, at det er rutinen og de mange patientkontakter, der gør en læge dygtig, men overenskomster og arbejdstider trækker i modsat retning med færre patientkontakter. Yderligere er der kapacitetsproblemer i registreringen af nye medikamenter og behandlingsmetoder. Forhold, som underbygger opfattelsen af, at amterne er for små til at sikre en hospitalsdrift, der maksimerer effektiviteten og minimerer risikoen for fejlbehandling. Sundhedsministerens ønske om at forbedre patienters retssikkerhed burde derfor kombineres med overvejelser om en strukturreform, der gør hospitalerne til et statsligt ansvar. Landspolitikerne har alligevel travlt med at diktere, hvordan hospitalerne skal prioritere patienter og behandlinger, og det er nu engang det bedste, at beslutninger og ansvar hører sammen. Med hospitalernes flytning til Sundhedsministeriet opnår man som tillægsgevinst, at det bliver muligt at afvikle amterne.Kampen om rentenDen Europæiske Centralbank, ECB, er kommet i modvind, fordi den ikke kopierer amerikanske rentenedsættelser. Og i krogene hviskes der om, at det er på tide, at den hollandske ECB-chef, Wim Duisenberg, trækker sig tilbage.Men forhåbentlig holder Duisenberg fast ved såvel stilling som rentepolitik.Centralbankens opgave er at holde inflationen i ave. Hverken mere eller mindre. Politiske ønsker om at skabe flere arbejdspladser og stimulere den økonomiske vækst er ikke anliggender, der skal løses med en lempeligere pengepolitik på bekostning af prisstabiliteten.Duisenberg har tidligere modstået et tysk pres for at bruge renten som led i beskæftigelsesfremme. Og Duisenbergs standhaftighed synes heldigvis usvækket, selv om det kan medføre uro om hans position som bankchef. Frankrig er ved at positionere kandidater som Duisenbergs afløser. Bl.a. den franske nationalbankdirektør Jean-Claude Trichet, der fremhæver behovet for at fastholde europæisk vækst.Det lover ikke godt, hvis en ny ECB-chef er parat til at ofre prisstabiliteten for at få skub i den økonomiske vækst. Wim Duisenberg har hidtil med sin meget forsigtige rentepolitik demonstreret politisk uafhængighed. Og det er en kurs, der må fastholdes. Duisenberg er principielt udnævnt for otte år, og der er ingen grund til, at han her midtvejs i sin embedsperiode lader sig presse til at sige farvel og overlade pladsen til en efterfølger, som kigger mere på, hvad der er politisk populært end på inflationsstyring.