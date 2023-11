Løn som fortjentSoldater, politifolk og andre, der påtager sig at løse opgaver i kongerigets internationale fredsstøttende missioner, skal have en ordentlig løn, som afspejler det ansvar og de ulemper, de ansatte har påtaget sig. Men, som det er fremgået af denne avis, er samfundets kontante anerkendelse af udsendte repræsentanter på Balkan og andre steder langtfra et produkt af en konkret bedømmelse af job eller personer. De soldater, der er iført hærens grønne eller flyvevåbnets lyseblå uniformer, lønnes dels med særlige tillæg, dels med den løn, de har med hjemmefra. Soldater med mørkeblå uniform og et skibsdæk under støvlerne, altså søværnets ansatte, lønnes også med et særligt FN-tillæg, men derudover med en stribe specielle tillæg for at sejle. Tilsammen er søfolkene stærkt lønførende i en klasse, som kun tangeres af udsendte i sort uniform, nemlig politifolk.Lønforskellene har ikke hidtil skabt større problemer, fordi de forskellige værn stort set har arbejdet adskilt. Men i denne måned er en af søværnets enheder sendt i samlet flok til Balkan for at støtte forsyningstjenesten til Kosovo. Og nu er problemet, at disse ansatte i søværnet pludselig ser sig selv aflønnet efter hærens mindre givtige tariffer. Den slags oplevelser er forståeligt nok egnet til at skabe misnøje blandt soldater, der som i dette tilfælde er udkommanderet til international tjeneste i seks måneder.Løsninger er ikke ligefor. På den ene side er forsvarets overenskomster et produkt af tradition og i øvrigt sammensat af talrige indviklede og stive aftaler, som ikke bare kan fejes af bordet. På den anden side går udviklingen, også på det offentlige arbejdsmarked, mod mere individuelle og fleksible lønsystemer, hvor det er den enkeltes indsats og kvalifikationer, der bestemmer lønnen.Men da internationale, fredsstøttende opgaver er kommet for at blive i givetvis mange år endnu, og da opgaverne vil kræve bidrag fra alle dele af forsvaret og politiet, er det nødvendigt at finde lønformer, som er i større overensstemmelse med den nye, internationale virkelighed. En vej kunne være at droppe den skarpe værnsopdeling med egne lønsystemer. I stedet kunne soldater ansættes i virksomheden dansk forsvar og lønnes individuelt efter opgaver, ansvar og kvalifikationer.Udsendelse i international tjeneste for Kongeriget Danmark skal lønnes efter fortjeneste.Skjult dagsordenTrods åbenlyse urimeligheder nægter skatteminister Frode Sørensen pure at ændre ved reglerne for reparation af skadede biler. Tidligere var der nok en tendens til at genopbygge biler, som burde have været transporteret til nærmeste skrothandler. Men med en stramning af reglerne er man havnet i den modsatte grøft med skrotning af biler, som økonomisk og fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne repareres.Trafikskadede biler må kun repareres, hvis de samlede udgifter ligger under 65 pct. af bilens værdi på tidspunktet for uheldet. Det er ikke urimeligt med en regel, som forhindrer genopbygning af bilvrag. Men det er urimeligt at medregne dyre airbags i grænsebeløbene. Flere og flere biler forsynes med flere og flere airbags, og der skal ikke meget til, før en forholdsvis ny bil med beskedne skader skal køres til skrot og ikke til værksted.I stedet for reparation ender det så med en nyvognshandel, hvor skatteministeren kan glæde sig over alle de afgiftskroner, der dumper ned i statskassen, mens en reparation »kun« ville give moms samt skat af arbejdsindtægter. Man kan frygte, at netop det regnestykke er ministerens skjulte dagsorden. Ellers er der ingen fornuftig grund til at indregne airbags, hvis ellers forsikringsselskabet vurderer, at der er fornuftig økonomi i en reparation inklusive udgifter til airbags.Under alle omstændigheder er det de tårnhøje registreringsafgifter på biler, der er problemets kerne. Det progressive afgiftssystem betyder, at danskerne går glip af de nyeste tekniske fremskridt, medmindre de er villige til at betale dyrt til statskassen. Afgiftssystemet er bl.a. med til at bremse udbredelsen af moderne dieselteknologi, som miljøminister Svend Auken ellers anbefaler så varmt. Den lille trecylindrede VW-Lupo måtte således begunstiges med en særlig afgiftsreduktion, da den ellers ville være usælgelig på det danske marked. Resultatet er, at otte ud af ti Lupoer er forsynet med dieselmotor. Kan det ikke give skatteministeren grund til fornuftig eftertanke?