God start for BushPræsident Bush er kommet betydelig bedre fra start end ventet, og det blev igen understreget i forbindelse med hans store tale til Kongressen natten til onsdag dansk tid. Med udgangspunkt i de noget kaotiske omstændigheder, hvorunder han blev udpeget som vinder af præsidentvalget, har Bush klogeligt valgt at koncentrere sine første uger i Det Hvide Hus om nogle ganske få og slagkraftige politiske udspil.Kontrasten til forgængeren kunne næsten ikke være større. Mens Bill Clinton for otte år siden snublede ind i embedet ved at bruge for megen tid på en noget perifer sag om homoseksuelle mænds adgang til militæret, har efterfølgeren Bush allerede gjort det tydeligt, hvad han vil bruge sit præsidentskab til.Hovedområderne bliver massive skattelettelser, en omfattende omstrukturering af USAs væbnede styrker, en reform af uddannelsessektoren og gennemgribende omlægninger af de største offentlige velfærdsprogrammer, inden deres skrøbelige økonomiske fundament overvældes af 68-generationens snarlige pensionering.Pakken kombinerer klare ideologiske udmeldinger - skattelettelserne og omlægningen af militæret - med velfærdsreformer, som ifølge et utal af undersøgelser prioriteres meget højt af det store flertal af amerikanerne. Ikke dårligt gået af en præsident, der for få uger siden udråbtes til at blive den svageste i mands minde.Én ting er imidlertid at lægge sit program frem med selvsikkerhed og overbevisning. Noget andet er at få det igennem på Capitol Hill. Ud over at fremlægge en anden politik end demokraterne understregede Bush under valgkampen sin evne til at samarbejde med den lovgivende magt som sin vigtigste politiske egenskab. Kravet til ham er med andre ord, at der skal vises resultater.Med talen til Kongressen vel overstået går præsidenten derfor ind i en ny og vanskeligere fase. Selvom der heldigvis er udsigt til, at opgøret mellem Bush og hans politiske modstandere vil blive ført med større pli end under forgængeren, så bliver der brug for både stærkt lederskab og vilje til at gå på kompromis.Han får aldrig det hele igennem. Det gælder både skattelettelserne og reformerne. Først og fremmest fordi demokraterne aldrig vil tillade en sådan total sejr, og fordi der er store særinteresser involveret. Men Bush-epoken vil blive bedømt på, hvorvidt det alligevel vil lykkes ham at nå et langt stykke ad vejen.Den tabte skatRegeringen har sendt skattepolitikken i udvalg. Det er der i og for sig intet nyt i. Men baggrunden for at gøre det er interessant. Sagen er, at partierne i månedsvis har kappedes om at profilere sig selv på netop dette område.Men skat er ikke et oplagt valgtema. Analysefirmaet ACNielsen AIM har lige foretaget en undersøgelse for Ugebrevet Mandag Morgen, der dokumenterer, at borgernes interesse for skat som isoleret tema er minimal. Vælgerne ser skattetemaet i en bredere velfærdssammenhæng, hvor flertallet af dem er mest interesseret i, hvad de får for pengene. Her påkalder sygehusene og de ældres forhold sig vælgernes store interesse, og det vil derfor være mere relevant med en kvalitetsdebat på disse områder.En anden nærliggende grund til at sætte skatten i udvalg øjeblikkeligt er regeringens aktuelle problem i skattedebatten med Venstre. For at få sin egen 2010-plan til at gå op uden at forudsætte en ny eksplosiv vækst i udgifterne til den offentlige sektor, regnede regeringen med en effektivitetsgevinst i den offentlige sektor hvert år på 1,2 pct.De 1,2 pct. kan imidlertid omregnes til penge, og her får regeringen problemer. Den har nemlig angrebet Venstres plan om besparelser på i denne sammenhæng sølle 26 milliarder kroner, hvoraf en del som bekendt ønskes hentet ved udliciteringer. Omregnet til »sparede« udgifter beløber regeringens årlige effektivitetsgevinster sig til ikke færre end 41 mia. kroner, og derved fremstår regeringen jo pludselig som strammere - ja rent ud sagt værre end Venstre, hvis man skal bruge regeringens egen retorik. Mere nærliggende er det at konkludere, at regeringens 2010-plan blot viser, at skræmmebillederne af Venstres plan, som Nyrup har fremmanet, ikke holder en meter. I begge tilfælde har regeringen et både polemiskog politisk problem