Sharons sejrUnder den israelske valgkamp forsøgte Ariel Sharon at slippe af med sit image som krigerisk superhøg og fremstille sig selv som en fredens mand. Men han sagde meget lidt konkret om, hvordan han vil bringe fredsprocessen videre, så projektet lykkedes ikke.Ariel Sharon vil blive mødt med dyb mistillid og mistænksomhed - ikke blot af palæstinenserne og de arabiske lande, men også blandt Israels mange venner og støtter i det internationale samfund. Hans medansvar for massakrerne i to palæstinensiske flygtningelejre for tyve år siden er ikke glemt. Efterfølgende har han ved enhver lejlighed gjort sig til talsmand for en helt igennem uforsonlig og unødig hård linie over for Israels modstandere. Det var ikke mindst Sharons besøg på Tempelbjerget, der for fire måneder siden udløste den igangværende voldsbølge. At tro på, at han pludselig skulle være blevet en anden, giver ingen mening.Naturligvis skal man aldrig udelukke overraskelser, og det er da rigtigt, at tidligere premierministre fra Likud, trods alle odds, har været i stand til at bringe banebrydende fremskridt for freden. Men tiden er en anden i dag. Fredsprocessen er kørt fast, og en atmosfære af pessimisme har sænket sig over hele regionen. Næsten overalt er de moderate kræfter presset i defensiven, mens ekstremisterne er i fokus.Valget af Sharon er en desperat handling, foretaget af et israelsk vælgerkorps i skuffelse over den hidtidige regeringschef Ehud Baraks manglende resultater over en bred front og understreget af både Baraks knusende nederlag og den lave valgdeltagelse.Specielt palæstinenserne har grund til at nære uro for fremtiden, men desværre har de kun sig selv og ikke mindst deres leder Yasser Arafat at takke for udviklingen. Ikke nok med at han under forhandlingerne i Camp David i sommer afviste Israels hidtil mest imødekommende forslag til en aftale. I de følgende måneder har han intet gjort for at standse volden i de palæstinensiske områder. Valgresultatet viser, at de israelske vælgere har tabt tilliden til Arafat og nu satser på at beskytte sig mod følgerne af nye voldsbølger.Der er på længere sigt intet alternativ til en fortsættelse af fredsprocessen. Men den mellemøstlige region har før oplevet, at en periode med tilbageslag blev betragtet som forudsætningen for nye fremskridt. Alt tyder på, at en sådan periode netop er begyndt.PolitivoldSamfundet har udstyret politiet med ganske vidtgående magtbeføjelser, og det er en magt, der skal administreres med omtanke. Når en anholdt er i politiets varetægt, må både den anholdte og samfundet vide sig sikker på, at politiet ikke forløber sig og griber til fysisk afstraffelse, uanset hvor fristende det kan være, og uanset hvor provokerende en anholdt opfører sig.Det kan være svært at afgøre, hvor grænsen for legal magtudøvelse går. En anholdt i håndjern kan sagtens være så ustyrlig, at der på vej til detentionen opstår skader, uden at der af den grund kan tales om unødvendig magtanvendelse. Men hvis en anholdt i håndjern bliver udsat for overfald af en politibetjent, er der tale om vold, der som al anden vold er strafbar. Derfor er det ikke alene i orden, men endda rosværdigt, når politibetjente anmelder en kollega for vold. En reaktion, som nu har givet en 29-årig betjent 60 dages fængsel. En dom, der er appelleret.Bemærkelsesværdigt er det, at vidneforklaringerne er så modsatrettede, at man dårligt kan tro, at de involverede betjente har overværet det samme. Den dømte betjents kolleger fra Station 1 så ikke noget angribeligt, mens betjente fra beredskabsafdelingen så overlagt og unødvendig vold. Og det er beredskabsbetjentenes observationer, der af retten blev tillagt værdi.Politiets opgaver er i de senere år ikke blevet lettere at løse. Provokationer, overfald, gadekampe, regulære baghold og smuldrende autoritetstro er med til at gøre politiets arbejdsopgaver stressede og risikobetonede. Hvis folk ikke retter sig efter politiets direktiver, løber de pågældende en selvvalgt risiko for fysisk overlast. Men er man først anholdt og i politiets varetægt, er det politiets ansvar, at der ikke sker unødig vold. Og det er godt, at politiet selv er med til at fastholde intern justits, så enkeltstående tilfælde af magtmisbrug bliver afsløret og retsforfulgt.