På franskOnsdag var der tysk-fransk forsoningsmøde om Europas udvikling. Mødet mellem den tyske forbundskansler Gerhard Schröder, den franske præsident Jacques Chirac og hans premierminister Lionel Jospin førte ikke til nogen historiske deklarationer endsige mere beskedne forsøg på at fastlægge en fælles dagsorden i EU.Men kan man ud fra det tamme møde konkludere, at det traditionelt tætte samarbejde mellem Tyskland og Frankrig er ved at rinde ud? Næppe.Men man kan - med tanke på det temmelig uprofessionelle og nationalt tromlende franske EU-formandskab - godt pege på, hvem der har hovedæren for de anstrengte relationer her og nu.Det har franskmændene. Det er i Paris, man har svært ved at anerkende, at Tyskland i løbet af det seneste årti er blevet Europas politisk centrale og stærkeste magt. En udvikling, som kun vil blive yderligere understreget med østudvidelsen. Tyskland har tillige den største økonomi og begynder også at gøre sig gældende på det militære område.Det er upopulær tale i Paris, men det er på tide at indse, at den fremtidige franske EU-udfordring ikke handler om, hvordan man eksempelvis kan forhindre tyskerne i at få de stemmer i EUs Ministerråd, som de reelt er berettiget til (en øvelse, der i øvrigt delvis lykkedes ved det sidste EU-topmøde i Nice), men derimod om, hvordan man kan udvikle og bevare den fransk-tyske akse, som det hedder i EU-terminologien.Aksen har aldrig bygget på en fælles vision om Europa, men bygger nu som før på, at ingen af landene har interesse i stilstand. Samtidig har begge landes regeringer været ferme til at fortolke de fælles udspil på en måde, der giver mening i en national sammenhæng. Dette kom især frem i det fælles udspil, der førte til Maastricht-traktaten og ideen bag den politiske og økonomiske union.I Tyskland handler EU-visionen dels om den legitimitet, samarbejdet forsyner den tyske økonomiske og politiske succes med, dels om en udvikling af et stort EU, der henter inspiration fra den tyske føderale model. I Frankrig ønsker den politiske hovedstrøm, at den tættere europæiske integration forbliver i snævre mellemstatslige rammer med Frankrig i en ledende rolle - en rolle, hvor EU er et redskab til bevarelse af en vis portion fortsat fransk gloire, og hvor Europa taler med større vægt i forhold til amerikanerne.Men uanset fortolkning, så venter store udfordringer for begge lande. Først og fremmest udvidelsen af EU med de central- og østeuropæiske lande, der skal sælges til skeptiske vælgere i begge de to kernelande, samtidig med at euroen dukker op i dagligdagen i form af håndgribelige sedler og mønter. Læg dertil problemer med at håndtere stigende immigration, grænseoverskridende kriminalitet, miljøproblemer og udviklingen af den europæiske sikkerheds- og udenrigspolitik. Bægeret er mere end fyldt. Og Europa har ikke råd til at sætte den nuværende stabilitet over styr, fordi man i Paris hænger fast i en fornærmet attitude over, at den europæiske magtbalance har ændret sig i tysk favør siden EFs fødsel i 1957.GentoftemodellenI den almindelige forvirring omkring udlicitering og privatisering er det nyttigt at holde fast i, at ikke alt er sort og hvidt. Eller for den sags skyld rent eller beskidt.Det drejer sig lige så meget om nytænkning med henblik på at yde borgerne den bedst mulige service inden for bestemte økonomiske rammer. Et positivt eksempel er Gentofte Kommune, hvor man efter licitation har aftalt, at Frie Børnehaver skal bygge og drive en daginstitution.I stedet for at forlange tilbud efter en detaljeret kommunal beskrivelse af opgaverne, har kommunen spurgt, hvad driftsansvarlige kan tilbyde på forudsætning af uændret forældrebetaling. Dén fremgangsmåde har givet en løsning, som på adskillige områder bryder med vanetænkning. Bl.a. udendørsarealer med krat og urtehave, handlingsplaner for det enkelte barn og normeringer, hvor 40 pct af personalet kan have andet end pædagogisk uddannelse, f.eks. dansere, idrætsudøvere eller kunstnere, der tilknyttes daginstitutionen for kortere eller længere tid.Men nok så afgørende er det, at forældre kan købe tillægsydelser, f.eks. en længere åbningstid. Ikke mindst det er en nytænkning, som mange forældre med andre arbejdstider end traditionelle åbningstider i daginstitutioner vil sætte pris på.