Færøsk blændværkDet færøske landsstyres beslutning om en folkeafstemning den 26. maj som første skridt mod en afgørelse om selvstændighed er på overfladen et uskyldigt forslag om at overtage flere offentlige opgaver selv og samtidig begynde at spare blandt andet bloktilskuddet fra Danmark sammen i en fond til brug i dårlige tider efter selvstændighed.Ifølge landsstyreformand Anfinn Kallsberg skal færingerne først i 2012 træffe beslutningen om at forlade rigsfællesskabet eller ej. Realiteten er en ganske anden. Folkeafstemningens fire punkter indebærer tilsammen, såfremt også Danmark siger ja, at færingerne sikrer sig dansk bloktilskud i de kommende 11 år, indtil Færøerne endelig beslutter sig for skilsmissen med en stødpude i form af danske skattekroner. Folkeafstemningen kan bedst beskrives som en afstemning om en slags halv selvstændighedserklæring med indbygget betænkningstid og tilhørende understøttelse.Sådan spiller klaveret naturligvis ikke. Danmark har tilbudt økonomisk aftrapning over tre-fire år, hvis Færøerne beslutter sig for selvstændighed. Det tilbud kan en afstemning om noget helt andet ikke ændre, og det vil være unfair ikke at gøre færøske vælgere opmærksomme på konsekvensen den 26. maj: Nemlig at Danmark må opfatte et ja som reel udmeldelse af rigsfællesskabet.Statsminister Poul Nyrup Rasmussen vil i næste uge fremlægge de forfatningsretlige aspekter ved landsstyrets beslutning. Måske det færøske landsstyre først og fremmest har truffet sin beslutning af indenrigspolitiske grunde. Men den politiske realitet er, at Danmark ikke i mange år kan finansiere færøsk selvstændighed. Forslaget er blændværk. Forhåbentlig lader de færøske vælgere sig ikke forblinde. De bør lytte til formanden for Socialdemokratiet på Færøerne, Joannes Eidesgaard, som meget præcist har påpeget, at et ja vil blive starten på færøsk selvstændighed. Sådan er det også forstået i København.Det er pinligt og uværdigt, at det færøske landsstyre beder færingerne stemme om et forslag med så falsk varebetegnelse. Det tjener kun til at forstærke opfattelsen af Færøerne som et samfund med udstrakt hånd og ikke et samfund, der ønsker at finansiere sin egen selvstændighed.På ventelisteAt sygehusstrukturen herhjemme er såre upraktisk, kan bl.a. ses af ventelisterne, der varierer fra amt til amt og fra sygehus til sygehus. Selv om vi principielt har frit sygehusvalg, så kniber det med at få ordningen til at fungere i praksis. Og det burde være indlysende, at man ikke kan have et velfærdssamfund, hvor operation og helbredelse kan have karakter af en lotteriseddel afhængig af, hvilket amt man tilfældigvis bor i.Nu har borgmester Lars Løkke Rasmussen i Frederiksborg Amt væbnet sig med mod og foreslået, at patienter med livstruende sygdomme bør behandles ens, uanset bopælsamt. Et særdeles fornuftigt udspil. Og det er da også på tide, at en højt placeret politiker offentligt vedstår, at amtsinddelingen er et dårligt svar på spørgsmålet om, hvem der skal stå for sygehusdriften. Lars Løkke Rasmussens tanke er, at patienter med livstruende sygdomme på Sjælland og Bornholm uanset bopælsamt skal henvises til hospitalet med den korteste ventetid. Men undskyld, hvad så med patienter, der bor i et amt vest for Storebælt? Hvorfor skal de ikke ligestilles behandlingsmæssigt med patienterne øst for Storebælt? Det er og bliver noget rod med amterne som driftsherrer for sygehussektoren. Det offentliges ansvar for liv og helbred bør ligge under Sundhedsministeriet, og så kan sundhedsminister Arne Rolighed meget bedre end nu koncentrere sig om at skabe et sundhedssystem, som det skattebetalende folk opfatter som så velfungerende, at det er overflødigt at forsikre sig mod ventelister.Senest har PensionsSelskaberne på vegne af 400.000 medlemmer overvejet en regulær sundhedsforsikring, så de ved sygdom undgår ventelister og i stedet kan få ekspresbehandling på privatklinikker og privathospitaler. Arne Rolighed har tidligere sagt, at det ikke kan være meningen, at man først over skatterne skal betale til det offentlige sundhedssystem og dernæst en forsikringspræmie for at være sikker på hurtig behandling. Ministeren har helt ret. Nu mangler vi bare at vide, hvordan han vil løse problemet og genskabe tilliden til, at man som syg kan regne med at blive optimalt behandlet uden at frygte ventelisterne