Forbrydere på visitKriminelle elementer, som huserer i Danmark under dække af en liberal asyllovgivning, har udviklet sig til en dårligdom, der fortjener en hurtig og probat kur.Indenrigsminister Karen Jespersen havde fat i stokken, da hun i fjor lod forstå, at asylansøgere med kriminelle tendenser burde isoleres. Men Karen Jespersen glemte, hvad en stok kan bruges til, da hun havde fat. Ønsket om håndfast handling er i praksis blevet til et mislykket forsøg på at samle de værste fupmagere i Sandholmlejren under døgnovervågning af politi. Men kriminaliteten er ikke under kontrol. Seneste groteske eksempel er masseslagsmålet mellem forskellige grupper af asylansøgere, som alle ville være først blandt kriminelle ligemænd.Kamphanerne blev skilt, og et par snese asylansøgere fra Rusland blev proppet ind i den i forvejen overfyldte Sandholmlejr. Og det er ingen statistisk tilfældighed, at flytningen kunne aflæses i et stigende antal tyverier i Sandholmlejrens opland. I tilgift passer det danske velfærdssamfund godt på de kriminelle stakler. Ved flytningen til Sandholmlejren kunne russerne ikke have alle deres pakkenelliker med. Ikke slidte ting medbragt i panisk flugt, men nye og dyre mærkevarer, som dårligt kan være andet end tyvegods. Røde Kors var så venlig at køre alle sagerne til Sandholmlejren, og efter at være tjekket for narko kunne russerne hente godset, for politiet havde desværre ikke mandskab til at efterforske, hvor de dyre ting kom fra.I området omkring Sandholmlejren har man mere end en anelse om, hvor sådanne ting kommer fra. Butikstyverierne florerer. Og reelt er politiet magtesløst. Mere kriminelt kan det næsten ikke blive. Blødsødenhed sat i system. Kan asylansøgere ikke holde fingrene for sig selv, må de fængsles, mens deres sag ekspresbehandles. Udenlandske kriminelle, som i ly af asyllovgivningen aflægger visit i Danmark, skal ikke have lov til at ødelægge det for de mange, som har en reel årsag til at være på flugt fra deres hjemland. Karen Jespersen kan roligt finde stokken frem igen og gøre livet surt for dem, der kommer til Danmark på turistsafari med det ene formål at berige sig mest muligt i længst mulig tid ved med den ene hånd at tage imod samfundets ydelser og med den anden hånd stjæle alt, som kommer inden for rækkevidde.Det er så uendeligt anstødeligt, og i den slags sager bør man vægte hensynet til den almindelige retsbevidsthed mindst lige så højt som hensynet til de falske asylansøgeres rettigheder.Velfærden i år 2051Mens Socialdemokratiet og Venstre udkæmper drabelige dueller på statistikker og spådomme over dansk velfærd om et halvt hundrede år, kan vi afsløre, at ingen af parterne har ret i deres fremtidsvisioner. Vi har nemlig spurgt prognosemodellen SMAM, der er et overset geni opstået efter en kortvarig, men gnistrende kontakt mellem vismændenes prognosemodel SMEC og Finansministeriets prognosemodel ADAM.I stedet for at lægge alle mulige forudsætninger ind i en økonomisk prognose, har vi med en enkelt dikkedar spurgt SMAM, hvordan det danske velfærdssamfund ser ud i år 2051, og svaret lød:Forudsat at inflationen ligger på 2,031 pct. og det offentlige forbrug ikke overstiger 1,03 pct., mens privat konsum tillades en årlig stigning på minus 0,1 pct., så vil der med uændrede energipriser og moderat udbygning af vindmøllestrøm opstå et økonomisk råderum, som forudsat en uændret langtidsledighed og investering i 117.000 nye arbejdspladser inden for eksportindustrien vil gøre det muligt at nedbringe den indenlandske statsgæld til 37,25 pct. af bruttonationalindkomsten, hvorefter de sparede renter efter at være brugt til afvikling af den udenlandske statsgæld kan mindske stigningen i de direkte personskatter på en sådan måde, at en gennemsnitlig LO-familie med to børn i vuggestue og et barn i børnehave samt en husstandsindkomst i tilbagediskonterede 2001-kroner vil have en realindkomstforbedring på 3,5 pct. set over perioden, forudsat at de har købt hus i Næstved og ikke i hovedstadsregionen og desuden prioriterede med realkreditlån i euro til variabel rente og med étårig rentetilpasning.Eneste forudsætning for, at en så lovende prognose bliver virkelighed, er, at de Radikale har rent flertal i Folketinget i mindst halvdelen af prognoseperioden. Og hvem tør sige, at det skulle være en urealistisk forudsætning?