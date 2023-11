Grønlandsk egotripJonathan Motzfeldt har som formand for det grønlandske hjemmestyre udnyttet det amerikanske præsidentskifte til et malplaceret egotrip. Motzfeldt sendte som så mange andre en lykønskning til George W. Bush. Og benyttede lykønskningen til at politisere ved at indflette nogle betragtninger om Thulebasens fremtidige status.Hvis et amerikansk missilforsvar bliver til noget, er en udbygning af Thulebasen et afgørende led i det varslingssystem, som i tide kan fastslå, at fjendtlige missiler er på vej mod amerikansk område. Motzfeldt noterede i sin lykønskning, at han ser frem til samarbejde om emner af fælles interesse, herunder Thulebasens fremtid.George W. Bush sender en høflig kvittering med uforpligtende bemærkninger om, at også han ser frem til samarbejde omkring emner af fælles interesse. Og så burde den sag ikke være længere. En venlig lykønskning og et belevent svar.Men Motzfeldt kunne ikke modstå fristelsen til at misbruge de amerikanske høflighedsfraser. Dels fortolker han brevet som et tilsagn om direkte forhandlinger med amerikanerne og giver i forbifarten Danmark et æselspark med en bemærkning om, at Grønland ikke længere har brug for en barnepige for at drøfte vigtige emner med sine naboer. Dels lægger han sig på forhånd fast på en linje, som er totalt afvisende over for missilskjoldet, der efter hjemmestyreformandens opfattelse alene bidrager til en mindre fredelig verden.At Motzfeldt taler om en dansk rolle som barnepige, er ganske uforståeligt. Samarbejdet mellem Danmark og Grønland foregår inden for rigsfællesskabets rammer, og udenrigspolitiske forhold varetages af Danmark med skyldig hensyntagen til grønlandske holdninger. Motzfeldt er velkommen til at tale privat med George W. Bush, men så snart det drejer sig om officielle holdninger, går vejen over det danske udenrigsministerium.Hidtil har såvel Danmark som Grønland haft en afventende holdning i spørgsmålet om missilforsvaret og Thulebasen. Den markante udmelding fra Motzfeldt vil derfor gøre mere skade end gavn. Det afgørende er, hvordan et eventuelt missilforsvar kan etableres i forhold til ABM-traktaten fra 1972; en traktat der er grundlaget for alle aftaler om atomvåbennedrustning. Og vel at mærke aftaler, som Rusland er med i. Hvis Rusland accepterer, at et missilskjold kan etableres uden krænkelse af ABM-traktaten, så vil det være interessant at se, om Motzfeldt fortsat vil hage sig fast i sit synspunkt om, at et missilskjold vil gøre verden til et mere ufredeligt sted.Nu ved vi slet ikke, om missilskjoldet teknisk, traktatmæssigt og økonomisk lader sig realisere. Men Motzfeldt er utålmodig. Og hvad vil han egentlig snakke med den amerikanske præsident om, når nu Motzfeldt på forhånd siger nej?TrafikforligBare at nævne ordet motorvej er nok til at få den politiske venstrefløj til at se ægte rødt. For SF og Enhedslisten er individuel trafik en vederstyggelighed, mens kollektiv trafik er en velsignelse. Det er derfor ikke så underligt, at trafikminister Jacob Bukstis forlig med den borgerlige fløj om bl.a. en beskeden udbygning af motorvejsnettet får harmfulde ord med på vejen fra venstrefløjen.Men nu er verden altså skruet sådan sammen, at kollektiv trafik ikke nødvendigvis modsvarer det transportbehov, folket har. Derfor har de fleste familier også privatbil, uanset at selvtransporterende udsættes for en næsten skamløs motorskat oven i det bidrag, der opkræves over skatterne for at holde det kollektive trafiksystem i gang.Da det er et faktum, at motorveje er de sikreste strækninger for individuel trafik, så er der også god mening i at bygge motorveje, hvor behovet er størst. Og det er det, hvor trafikintensitet eller mange uheld fortæller, at der er behov for en indsats. Med tanke på et par ødsle motorvejsstrækninger i det nordjyske er det selvfølgelig afgørende, at trafikale og ikke lokalpolitiske argumenter vejer tungt i beslutningsgrundlaget. Når venstrefløjen med SFs gestikulerende Margrete Auken i spidsen er så optaget af at begrænse antallet af trafikofre, er det besynderligt, at hun har så meget imod en fornuftig udbygning af motorvejsnettet, når nu motorveje dokumenterbart giver større trafiksikkerhed end andre vejtyper.Det er muligt, at Margrete Auken og hendes sympatisører klarer sig fint med kollektiv trafik. Men det er der mange andre, der ikke gør.