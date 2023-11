MagtkampRumlerierne i Det Radikale Venstre blev op til weekenden til åben magtkamp, da økonomiminister Marianne Jelved forsikrede, at hun har det herligt, og at hun er glad for at sidde, hvor hun sidder, samt at hun er til rådighed som radikal leder også efter det kommende folketingsvalg.Mere klart kan det ikke siges, at Marianne Jelved er klar til at forsvare sin position og ikke har i sinde at vige en tomme, medmindre et flertal i folketingsgruppen tvinger hende. Og det er der ikke optræk til. Meget sigende havde Niels Helveg Petersen ingen kommentarer til Marianne Jelveds stålsatte holdning om at fortsætte som leder, uanset hvad kritiske partifæller i folketingsgruppe og parti siger. Og faktisk er der ganske mange centralt placerede tillidsfolk, som offentligt giver udtryk for, at Marianne Jelved ville gøre partiet en tjeneste ved at overlade førerpositionen til en yngre - flertallet peger på undervisningsminister Margrethe Vestager, som imidlertid med klædelig beskedenhed gør alt for ikke at vise voldsom interesse for lederskabet, og som i øvrigt endnu ikke klart har demonstreret at være i besiddelse af de nødvendige lederegenskaber.Bag opgøret i det radikale parti kan ses konturerne af det værste, en radikal kan forestille sig, nemlig at partiet mister positionen som det centrale midterparti, der kan afgøre, hvem der skal være statsminister. Da de Radikale ved valget i 1990 gik tilbage fra ti til syv mandater, trak Niels Helveg Petersen de Radikale ud af Schlüter-regeringen med henvisning til vælgernes dom. Da de Radikale ved valget i marts 1998 gik tilbage fra otte til syv mandater, fortsatte Marianne Jelved uden skelen til vælgernes dom det tætte parløb med Socialdemokratiet.Selv om meningsmålingerne for tiden spår en lille fremgang til de Radikale, så har den tætte binding til Socialdemokratiet været og vil ved valget fortsat være en belastning for de Radikale. Med Marianne Jelved ved roret er der sværget troskab til det socialdemokratiske lederskab på en så bastant facon, at de Radikale har indskibet sig i et skæbnefællesskab med Socialdemokratiet og ikke kan skifte politisk kurs, hvis der efter næste valg viser sig andre flertalskonstellationer, end man kan se i dag. Som Marianne Jelved meget direkte bekræftede, så er vi i fuld gang med valgkampen. Og står det til Jelved, så skal ingen magtkamp komme og ødelægge hendes glæde ved at sidde i regeringen i det lønlige håb, at regeringen og de radikale ministerposter bliver reddet af et regulært valgmirakel, når dagen er inde.Congos tragedieVed sin magtovertagelse i Den Demokratiske Republik Congo blev Laurent Kabila hyldet som eksponent for en ny generation af afrikanske ledere, men hans korte tid i Kinshasa viste sig at blive en renlivet tragedie. Han var nøjagtig lige så blodtørstig og uduelig som mange andre præsidenter og magthavere på det afrikanske kontinent. Undervejs gik hans land helt i stykker, og befolkningen blev udsat for endnu en humanitær katastrofe. Det kunne næsten ikke være værre.På tidspunktet for hans død står der fremmede tropper fra ikke mindre end seks lande i et Congo, som kun eksisterer på papiret. De mange forskellige parter støtter enten regeringen eller de oprørere, som forsøger at afsætte den. Men fælles for de invaderende hære er, at de reelt befinder sig i landet for at kapre en del af rovet i form af rige mineralforekomster.Forude ligger nye bølger af forvirring, usikkerhed og ustabilitet. Ingen af personerne i Kabilas stab ser ud til at være i stand til at lede landet, endsige sætte sig igennem over for naboerne.Udlandet har da også reageret langsomt og tøvende på Kabilas død, men der synes i hvert fald ikke at være større lyst til at sende fredsbevarende tropper i den nuværende situation. Det ville også være uklogt, så længe de invaderende hære ikke er trukket tilbage. Hvilket der i øvrigt ikke er udsigt til vil ske lige med det samme.Congos eneste chance for at blive trukket væk fra afgrunden er, at afrikanske stormagter som Nigeria og Sydafrika, der ikke har direkte interesser i det ulykkelige land, engagerer sig kraftigere i forsøgene på at opnå afspænding i området og få trukket de fremmede tropper ud. Tanken er ikke ny, og den er forsøgt før, men det rører ikke ved, at det er svært at se andre muligheder.