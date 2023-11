SelvfinansieringEfter at Skatteministeriet for halvanden måned siden offentliggjorde en rapport over grænsehandelens omfang, har ministeriet haft gang i rødglødende regnemaskiner. Konklusionen på alt regneriet er den, at det rent samfundsøkonomisk er en rigtig god forretning at sætte afgifterne på højtbeskattede varer så tilpas meget ned, at grænsehandelen minimeres.Skatteminister Frode Sørensen vil nu forhandle med Folketingets øvrige partier for at få sænket afgifterne på magneterne i grænsehandelen, først og fremmest øl og forskellige andre former for alkohol. Skatteministeriets regnestykker viser, at samfundet faktisk kan tjene på afgiftssænkninger, fordi grænsehandelen vil blive trukket tilbage til Danmark, med hvad deraf følger af øget beskæftigelse, skattepligtige indtægter og moms.En konsekvent tilpasning af afgifter er sund fornuft og en anderledes frodig skattepolitik end den, som Ole Stavad stod for med al sin indædte charme. Stavad erkendte ganske vist grænsehandelsproblemerne, men havde kun forestillet sig, at afgiften skulle sættes ned på spiritus, som slet ikke er en lovlig vare for éndagsrejsende på indkøb. Sådan kan man vise sin gode vilje og samtidig sørge for, at der ikke sker noget i praksis.Forhåbentlig vil der med Frode Sørensen være anderledes grøde i rationelle skattejusteringer, mens vi venter på en tiltrængt skattereform. Det er og bliver en absurd forretning, at millioner af liter øl bliver produceret i Danmark og kørt ned til grænsehandelsbutikker for derefter at blive kørt tilbage over grænsen af trailerfolket. Og miljøminister Svend Auken må endda i sit ministerium sidde og skule tvært til ølstrømmen, som i stort omfang befinder sig i den dåseemballage, han gør alt for at holde væk fra dansk område.Frode Sørensen kan forberede sig på, at forslag om afgiftsnedsættelser på eksempelvis øl og tobak vil blive mødt med skarpe protester fra velmenende personer, som vil folkesundheden det bedste. Sundhedsprofeterne vil ikke gøre det billigere og mindre besværligt at få fat i nydelsesmidler, som er farlige for helbredet. Og det kan jo ikke nægtes, at næsten alt, hvad der smager godt, er en helbredsbelastning. Men at holde sundhedsskadeligt forbrug nede med afgifter, hvis virkning jo flittigt undermineres af bl.a. grænsehandelen, er halsløs gerning. I givet fald burde der også være høje skatter på peanuts, piskefløde, chips og andre varer, som forbrugerne kan belaste deres sundhed med. Afgiftstilpasninger, som tilmed er samfundsøkonomisk fornuftige, skal man ikke spare på.Infamt fjernsynDanmarks Radio har produceret en række udsendelser, som kaldes historier fra en politistation. Senest er udsendelsen »Post til Libanon« gået over skærmen. Genudsendt i går, og genudsendes igen på tirsdag. Prøv selv at se. Det er fjernsyn i infam særklasse.Politifolkene har et fjernsynshold i nakken, og seerne trækkes med rundt i de mest pinagtige og private detaljer. Adresserne kan alle følge med i, ransagningen af bopælen ligeså. Fra den endevendte skraldespand til eftersyn af vasketøjet. Dertil tæt fjernsynsdækning af den anholdte palæstinenser, som akkompagneret af børnenes hjerteskærende gråd tages med på stationen. Her følger man arrestantens opkastninger, afhøring og konfrontation, og det hele slutter med, at den anholdte får at vide, at han skal stilles for en dommer. Men hvad resultatet blev, får man ikke at vide. Var manden uskyldig, eller blev han dømt? Og har han selv sagt ja og mange tak til at optræde som underholdningsfigur i en udsendelse, som på det mest pinagtige befamler og udstiller en familie, som måske, måske ikke har været vidende om eller med til at forfalske opholdstilladelser.Det er hård kost og menneskelig fornedring sat i system. Man kunne sagtens tage fat i problemer med menneskesmugling, dokumentfalsk og andre relevante problemer set fra politiets synsvinkel uden at tage mistænkte og sagesløse familiemedlemmer som gidsler. Det er leflen for de laveste instinkter og højeste seertal, der er drivkraften i den slags udsendelser. Folk i tusindvis har stået i kø for at blive aktører i en konkurrence, hvor de overvåges af TV-apparater alle døgnets timer fra tandbørstning og toiletbesøg til spisning og skænderier. Lad dem, der vil udstilles, blive udstillet, og lad andre slippe for at være aktører i roller, de næppe kan overskue konsekvenserne af.