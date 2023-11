Syge rygereIngen, der er i stand til at læse indenad, kan være i tvivl om, at det er sundhedsskadeligt at ryge. Det blev yderligere fastslået, da avisen i går kunne berette, at den typiske rygersygdom, kronisk bronkitis, ifølge en overlæges skøn betyder en 20 procents overbelægning på hospitalernes medicinske afdelinger i vintermånederne.Den slags oplysninger frister nemt til forslag om, at så må rygerne om bag i køen eller endog betale for behandlingen af deres selvskabte plager. Heldigvis er samme overlæge fra Hvidovre Hospital en fornuftig mand, der siger, at folk ikke skal behandles dårligere, fordi deres lungesygdom skyldes rygning.Det er netop kernen: Vi har et sundhedsvæsen, der som udgangspunkt må stille alle patienter ens og ikke løfte moralske pegefingre. Hvilket selvfølgelig ikke forhindrer, at man fortæller folk, hvad der er godt, og hvad der er skidt for deres helbred.At der opstår overbelægning og ventelister er ikke nødvendigvis patienternes skyld. Andre faktorer som hospitalernes administration og fleksibilitet spiller ind. Men det vigtigste er, at vi ikke begynder at opstille karakterbøger over sygdomme og derefter graduerer behandlingen. Eller begynder at kategorisere syge i A-, B- eller C-patienter.Livsstilssygdomme er en af velfærdsstatens bagsider. Hvis vi lod være at ryge og drikke, kunne vi undgå en række kredsløbs- og kræftsygdomme. Hvis vi spiste sundere, ville vi undgå overvægtsproblemer og Type-2 diabetes. Og hvis vi lod være at køre bil, ville der være færre trafikofre at behandle.Men vi lever nu engang i et samfund, hvor disse fænomener er realiteter. Det betyder ikke, at vi bare skal lade stå til. Oplysning må der til, selv om vejen kan forekomme sej og besværlig. Antallet af rygere er faktisk faldet over en årrække. Selv om det er svært at få specielt unge kvinder til at fatte, at de bør droppe tobakken. Totalt at forbyde rygning på offentlige steder, som det har været foreslået, er en dårlig løsning. I et civiliseret samfund skal vi alle kunne være her, når vi ellers er i stand til at tage hensyn til hinanden.Vores levevis er en stor belastning for de offentlige sundhedskasser. Men det kan man ikke regulere eller påbyde sig ud af. Som for så meget andet i den velfærdsdebat, der bliver mere og mere påtrængende, gælder, at kimen til ændringer ligger hos den enkelte. Skal sundhedsbilledet ændre sig, må man appellere til det personlige ansvar.Det cypriotiske kortMed fredsplanen fra FNs generalsekretær er mulighederne for en varig løsning for Cypern bedre end nogensinde siden øens ulykkelige deling i 1974. EU-landene skal på topmødet i København i midten af december afgøre Cyperns status som ansøgerland til Unionen; især af den grund er det afgørende, at der i løbet af de næste uger sker et gennembrud i fredsbestræbelserne. Stridighederne mellem den selvudråbte tyrkiske stat på Cyperns nordside og den sydlige, græske del skal bilægges, hvis øen skal kunne indtræde i EU.Mens Cyperns fremtid altså lige nu ser historisk gunstig ud, melder Tyrkiet - hvis ansøgning på forhånd er udset som en af de varme kartofler på topmødet i København - sig med en holdning, som måske kynisk betragtet kan være smart forhandlingstaktik, men som er urimelig over for Cypern: Tyrkiet vil kæde Cyperns optagelse i EU sammen med sin egen, forlød det i weekenden fra vinderen af det nylige valg i Tyrkiet, Tayyip Erdogan.Naturligvis har EU afvist denne sammenkædning med det samme. Ethvert kandidatland bedømmes for sig, og der gælder selvsagt ingen særbehandling for Tyrkiet.Når det er slået fast, er det ikke desto mindre bekymrende, at Tyrkiet ikke holder sig for god til at spille det cypriotiske kort. Dels fordi øens fremtid lige nu er på dagsordenen, og øen på ingen måde har brug for nye forviklinger. Dels fordi Tyrkiets nye stærke mand med sin kynisme i alvorlig grad risikerer at forstyrre det billede, han ellers med succes har givet af sit islamiske parti siden valget: Som en moderne, demokratisk og vestligt indstillet ledelse.For sagen er jo, at uanset hvordan Tyrkiet arter sig, er dette lands mulige optagelse i EU ikke lige om hjørnet. Derimod er Cypern med en fredelig, muligvis føderal ordning for sine to halvdele en sikker kandidat til EU. Tyrkiet må få orden i sit eget hus, og den proces kan ikke fremskyndes ved at modsætte sig optagelsen af mere modne ansøgere.