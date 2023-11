SkattebedragetDet er fristende let at kaste sig over de multinationale selskabers skattebetaling, hvis man vil finde en samfundsøkonomisk sag, som kan vække almindelig forargelse. Reaktionerne udeblev heller ikke, efter at DR1 forleden tog det altid taknemmelige emne op. Tesen - der hurtigt kom til at ligne en påstand - er, at de internationale koncerner snyder det danske skattevæsen. Snyderiet sker angiveligt ved udnyttelse af fænomenet transfer pricing: Koncernerne bruger ublu interne afregningspriser over for det i Danmark baserede datterselskab. Derved løftes alt overskud ud af datterselskabet, så indtjeningen kan placeres i et land, hvor selskabsskatten er mindre end den danske på 30 pct. Vupti, det danske datterselskab får underskud, og Danmark snydes for skatteindtægter i milliardklassen.Overbevisende lyder det, men desværre er det hele gætterier og insinuationer. Lad os først slå fast, at systematisk brug af misvisende afregningspriser med det klare formål at snyde det danske skattevæsen selvfølgelig er en lovovertrædelse. Skattesnyd er skattesnyd, og det er der sådan set ikke mere begavet at sige til.Næ, det kildne ved tesen er, at den gratis og udokumenteret kaster mistanke på alle: Det antydes, at stort set enhver multinational koncern med selskaber i Danmark excellerer i denne form for skatteunddragelse. Der er uhyre sjældent koncerner, der gribes på fersk gerning, men da det også er uhyre svært, hvis ikke umuligt, at fastslå, hvad der er den »korrekte« afregningspris i en koncern, ja, så er mistanken også meget vanskelig at børste af sig.Over for dette kan det være klargørende at se på nogle kendsgerninger. Vi lever i en international økonomi, og Danmark er suverænt et af de lande, der nyder mest godt af det. Told & Skat har for nylig over for denne avis vurderet, at Danmark skattemæssigt har en nettofordel af de udenlandske selskabers operationer i Danmark. Det er også et faktum, at dansk selskabsskat ligger under OECD-gennemsnittet, hvilket ikke gør det voldsomt oplagt, at det danske skattevæsen i særlig grad skulle blive snydt - måske snarere tværtom.Under alle omstændigheder må vi leve med, at koncerner naturligvis indretter sig sådan, så det skattemæssigt er mest gavnligt for dem selv. Det er ikke i sig selv forbudt; det eneste, der kan gøres ved det, er at få harmoniseret selskabsskatterne internationalt, hvilket vi stærkt kan anbefale. Indtil det sker, må vi sende Albanien en vemodig tanke - det eneste eksempel fra nyere tid på et land, der konsekvent frabad sig udenlandske selskaber. Eksemplet lokker ikke til at blive efterlignet.Hul i hovedetListen over utilsigtede og direkte skadelige virkninger af de fire danske EU-forbehold bliver længere og længere. Senest drejer det sig om et direktivforslag vedrørende adgang for udenlandske studerende, hvormed vort land risikerer at udstille sig selv som indadvendt og gammeldags. Det er ganske enkelt hul i hovedet.Hvis vi vil gøre Europa til et kraftcenter i vidensøkonomien, er det vigtigt, at vore højere læreanstalter kan tiltrække studerende fra tredjelande, konstaterer EU-Kommissionen. Et af instrumenterne til at nå dette mål er at åbne mulighed for, at de studerende kan skifte mellem universiteter i forskellige medlemslande.Og her hopper kæden så af for Danmark. Eftersom de studerende ifølge forslaget skal have ret til bevæge sig frit mellem EU-landene - og hvad forekommer mere naturligt - må vi stå uden for det hele på grund af det retlige forbehold.Så vidt er det altså kommet. Ikke alene vil Danmark gå glip af de indlysende fordele i forbindelse med udveksling af studerende. Det er i lodret modstrid med alt det, vi ellers går og fortæller os selv og hinanden her i andedammen i forbindelse med den jernhårde internationale konkurrence om viden og kompetencer.Der sendes også et meget skidt signal til unge og dygtige mennesker i lande som eksempelvis USA og Japan, hvor man næppe helt forstår baggrunden for forbeholdene, nemlig at Danmark er sig selv nok og ikke ønsker at tage del i globaliseringen.Vi savner stadig en strategi fra regeringen og fra Folketingets europæisk indstillede partier for et opgør med forbeholdene, ud over at lade meningsmålingerne gøre arbejdet. Med de uheldige perspektiver, der rejser sig, hvis direktivforslaget omsættes til en beslutning, bliver behovet for et sådant opgør ikke mindre. Tværtimod.