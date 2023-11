Benzin(mis)tankeNår vi fylder tanken op på bilen, skal det være hævet over tvivl, at betalingen - bortset fra de store afgifter og skatter - er summen af en priskonkurrence, der har været uhindret. Der må ikke være snyd på vægten. Det gælder her som i alle mulige andre købssituationer: Forbrugerne går ubevidst ud fra, at prisen er et resultat af frie og sunde markedsmekanismer.I virkeligheden er denne forventning afgørende for opbakningen til markedsøkonomien. Derfor må det aldrig være gratis at lægge markedsmekanismerne ulovlige hindringer i vejen. Det er netop tanken bag den stramning af konkurrenceloven, regeringen for nylig har gennemført. Straffene for at fuske for at opnå højere priser eller andre markedsfordele på forbrugernes og konkurrenternes bekostning er blevet skærpet. Konkurrencestyrelsen har fået et skulderklap til sit arbejde.Styrelsens endevending af de danske benzin- og olieselskaber har til dato ikke bragt nær de kartelulovligheder frem i lyset, som f.eks. konkurrencemyndighederne i Sverige mener at have afsløret. Derovre er hele benzinbranchen stævnet for ulovligt prissamarbejde med krav om bøder på 715 mio. skr. I det lys er den igangværende undersøgelse af branchens danske datterselskabers forsøg på at styre benzinforhandlerne en mindre sag.Forhandlerbindinger er ikke kartelsamarbejde, men som beskrevet af Konkurrencestyrelsens direktør, Finn Lauritzen, kan de ligegodt gøre stor skade, hvis de bruges til at dæmpe eller afværge priskrige. Det er styrelsens påstand, at det sker. Selskaberne benægter det. Det er alligevel værd at lægge mærke til, at der er tale om en efterforskning, der foregår omtrent sideløbende i Holland.For det er klart, at konkurrencesager i stadig højere grad er grænseoverskridende. Især når det gælder selskaber med datterselskaber i mange lande, er det håbløst provinsielt, at de skal efterforskes separat og pr. lokal tilskyndelse i hvert enkelt land. Også her er EU-samarbejdet et gode, der åbner mulighed for, at myndighederne kan efterforske og forfølge store sager på tværs af landene. Anklagerne mod benzinbranchen har med de gældende regler hidtil ikke kunnet rubriceres som fælles EU-sager, men det ville ikke desto mindre være oplagt, hvis denne branche, styret som den er af få enorme selskaber, kunne ses efter i EU-regi.Nødhjælpens ofreDet lyder grimt, når Folkekirkens Nødhjælp midt under den tiltagende humanitære krise i det sydlige Afrika får afslag fra Udenrigsministeriet på at fordele akut fødevarehjælp for to millioner kroner i Zimbabwe.Men det er vigtigt at skille tingene ad: Diskussionen mellem den danske stat og Folkekirkens Nødhjælp handler ikke om, hvorvidt de sultende i Zimbabwe skal have danskfinansierede madvarer. Derimod er stridens kerne, hvem der skal fordele maden. Den danske stat foretrækker at hjælpe via FNs fødevareprogram af især én grund, nemlig at Zimbabwes diktator Robert Mugabe misbruger hjælpen fra de humanitære organisationer politisk. Groft sagt fordeles maden til hans tilhængere - mens andre får lov at sulte videre.Hvorvidt der er et konkret problem med Folkekirkens Nødhjælp på dette område, er svært at vurdere udefra. Organisationen selv og en række politikere fra den danske opposition hævder, at det ikke er tilfældet, og at der er fuldstændig styr på, hvem der får gavn af rationerne fra Folkekirkens Nødhjælp. Det må naturligvis helt afklares.Derimod er der grund til at ryste på hovedet over beskyldningerne om, at Danmark med beslutningen om at gå uden om Folkekirkens Nødhjælp svigter de sultende i det sydlige Afrika. Sultofre skal hjælpes, også når det er en diktators umenneskelige magtspil, der er hovedårsagen til fødevaresituationens katastrofale omfang - sådan som det er tilfældet i Zimbabwe, hvor Mugabe gennem 20 år har forvandlet et ressourcerigt samfund til et forarmet og ineffektivt land.Men samtidig med at man hjælper akut, når der er behov, er man nødt til at lægge maksimalt politisk pres på Zimbabwe for at få gjort op med et styre som Robert Mugabes. For før han forsvinder, bliver situationen ikke for alvor bedre for indbyggerne i Zimbabwe - heller ikke for dem, der sulter. Derfor er overvejelsen om, hvordan man bedst fordeler nødhjælpen uden at tjene Mugabes despotiske sag, helt rigtig. Også selv om det kan medføre protester fra den professionelle nødhjælpsbranche.