EU-oplysningDet er da udmærket, at Europa-Kommissionen nu lægger an til at forstærke oplysningsarbejdet om EU. Håndteret på den rigtige måde vil det kunne yde et positivt bidrag til den offentlige debat, og der bør i hvert fald ikke være noget fordækt ved at sætte flere kræfter af til formålet. Alle kæmper for at komme til orde i informationssamfundet, og det er snarere reglen end undtagelsen, at man søger at gribe det professionelt an.Normalt brøster vi os herhjemme af, at de danske vælgere har en bred viden om det europæiske samarbejde og følger godt med i udviklingen. Alligevel blev vi i den forløbne uge vidne til den rystende oplysning, at brede grupper herhjemme ikke kunne identificere regeringens hovedmål under EU-formandskabet, nemlig udvidelsen.At oplysningen kom frem, netop som formandskabet blev blæst i gang under kolossal medieopmærksomhed, øger kun indtrykket af, at der på det europæiske område kan være god brug for en solid omgang oplysning til borgerne om samfundet.Forudsætningen er imidlertid, at oplysningsarbejdet bliver ærligt og redeligt. Vi har ikke brug for skønmalerier, eller endnu værre forsøg på at undertrykke informationer, der vurderes som negative for opfattelsen af Den Europæiske Union.En anden forudsætning vil være, at Kommissionen forstår at koble den europæiske idé til almindelige menneskers hverdag. Vi må naturligvis aldrig glemme, at hovedformålet med EU er at sikre fred og stabilitet og understøtte økonomisk fremgang i Europa. Men derfor kan man godt arbejde målrettet med det problem, der vil blive opfattet som stigende, efterhånden som erindringen om krig og ufred fortoner sig, nemlig at de europæiske institutioner opleves som fjerne og uigennemsigtige.Derfor vil det ikke være tilstrækkeligt, at Kommissionen hælder nye mængder af informationsmateriale ud om EU-institutionernes opbygning og opgaver. Der må arbejdes mere selektivt. F.eks. vil det overraske mange, at de med EU har en allieret i det stadige spændingsfelt mellem stat og individ, og at EUs institutioner ofte har været i stand til at gøre en forskel til gavn for den enkelte borger i kraft af de fælles regler for samtlige medlemslande. Grebet an på denne måde kan et oplysningsarbejde ikke alene øge kendskabet til EU, men også fremme forståelsen for, at havde vi ikke det europæiske samarbejde, måtte vi hellere skynde os at opfinde det.Uklog dobbeltrolleDet var et uklogt signal, det italienske senat valgte at sende, da det i realiteten tillod premierminister Silvio Berlusconi at fortsætte uhindret i dobbeltrollen som landets centrale politiske figur og ubetinget største mediemogul.Loven, der giver Berlusconi og andre offentligt valgte figurer lov til at eje, men ikke drive større virksomheder, skal ganske vist igennem det såkaldte deputeretkammer, før den er endeligt vedtaget. Men her har Berlusconis centrumhøjre-koalition et komfortabelt flertal, og loven, der uden for enhver tvivl er skabt specifikt til gavn for Berlusconi, kan næppe stoppes nu.På den ene side kan man sige, at der ikke bør være noget i vejen for, at erhvervsledere og virksomhedsejere går ind i politik og præger det samfund, de er en del af. Men netop i Berlusconis tilfælde giver den konkrete lov en forkert smag i munden.For det første er Berlusconi og flere af hans nærmeste støtter flere gange sat i forbindelse med korruption og anden økonomisk kriminalitet, og han er dømt flere gange i sager, der imidlertid er blevet erklæret forældede. Med andre ord har den italienske premierminister selv udsat sig for mistanken om, at han har svært ved at hitte rundt i sine kasketter. Og for det andet handler Berlusconis alvorligste dobbeltrolle om den næsten totale kontrol med det italienske TV-medie. Berlusconi ejer Mediaset, der står bag tre italienske kanaler, som før valget i fjor kørte en massiv pro-Berlusconi linje. Siden har også det statslige Rai-selskab fået en Berlusconi-venlig bestyrelse. Dermed sidder premierministeren reelt på 90 procent af det landsdækkende italienske TV.Derfor ville det være klogt af Italiens leder at vikle sig ud af sine dobbeltroller - snarere end at sikre deres beståen ved lov. Det ville klæde Italien, og det ville styrke den demokratiske pluralisme i landet. I stedet får tvivlen om Berlusconis egentlige hensigter nu lov til at nage.