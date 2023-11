Langsomt fremVælgerne på Færøerne har med valget til det nye landsting givet deres politikere et tydeligt signal om at slå ned i fart i selvstyreprocessen. Valgets klare vinder blev Sambandspartiet, mens den nuværende regeringskoalition, der - med stærkt slingrende kurs - arbejder for mere eller mindre omgående selvstændighed, tabte sit flertal. De to partiblokke, der er henholdsvis imod og tilhænger af fortsat rigsfællesskab, er nu lige store.Selv om valget ikke var en folkeafstemning om rigsfællesskabet, må det alligevel opfattes som et signal om, at den færøske befolkning ønsker at påtage sig et stadig større ansvar for egne anliggender, herunder helt centrale opgaver som politi og retsvæsen. Det skal de være velkomne til. Danmark - og ikke mindst den nuværende regering - må selvfølgelig anerkende og støtte, at Færøerne ønsker at påtage sig et stadig større ansvar for egne anliggender. Lige så naturligt er det, at færingerne i takt med opgaverne også overtager udgifterne til dem.Men det væsentligste signal fra Færøerne er, at der ikke kan dannes en flertalsregering på Færøerne, der ønsker at tage skridtet fuldt ud i form af fuld selvstændighed og udtræden af rigsfællesskabet. Udenrigspolitikken, forsvar og møntfod vil stadig være fælles anliggender.I Danmark - der er den ene part i et ligeværdigt fællesskab med Færøerne - kan hårdt beskattede vælgere godt ærgre sig over, at det danske bloktilskud til Færøerne ikke bliver afskaffet lige foreløbig. De kan, efter års milliardudgifter til Færøerne, herunder til 1980ernes massive overforbrug og til køb af to færøske stemmer for den socialdemokratiske regerings pinsepakke i 1998, med god ret spørge, hvad Danmark dog har at gøre i rigsfællesskab med Færøerne.Svaret er, at en mange hundrede år gammel nær forbindelse mellem færinger og danskere forpligter. Det forpligter ikke mindst den økonomisk stærke part, Danmark, til at lade færingerne afgøre indholdet af fællesskabet. Det er med andre ord ikke muligt for Danmark at melde sig ud af fællesskabet med Færøerne, selv om det i perioder med højtgearet færøsk retorik kan friste.Men hvis en ny regering på Færøerne vælger en samarbejdslinje mod fortsat udvidet selvstyre, kombineret med ansvarlig økonomisk politik, bliver der heller ikke brug for larmende retorik. Så vil glæden ved fællesskabet og den gensidige respekt have de bedste vilkår for at vokse.Den danske DollySiden det klonede får Dolly for godt fem år siden en dag stod og brægede for offentligheden på et skotsk forskningsinstitut som en levendegørelse af den biologiske forskning, har debatten om etiske grænser for kloningsteknikerne regelmæssigt været oppe at vende.Det er spørgsmål, der prikker til fundamentale værdier, fordi forskningen dels berører livets allerhelligste; dels rummer løfterige perspektiver for bedre behandlingsmetoder for mange sygdomme. Det Dyreetiske Råd skal derfor have tak for at have meldt klart ud: Rådet ønsker, at forbuddet mod at bringe klonede dyr til verden ophæves. Perspektivet er, at en dansk udgave af Dolly vil være mulig.Forslaget er en konsekvens af den videnskabelige praksis. Kloningsteknikker anvendes allerede i forskningen. Men dyrene aflives, inden de, om man så må sige, er fuldt færdige. Argumentationen for at ophæve forbuddet har bl.a. været, at det er uetisk at aflive dyrene. Men det er et dårligt argument. Det er ikke mere uetisk at aflive klonede fostre end at aflive forsøgsdyr eller sælge dybfrosne burkyllinger.Grundlaget for al omgang med levende liv må være respekt og omtanke. Det har været menneskenes livsvilkår gennem årtusinder, at vi benytter og udnytter naturen. Dyr skal ikke lide unødigt. Men den viden, vi kan opnå gennem forskningen, er så vital, at vi ikke kan sige nej.Grænserne for, hvad vi vil acceptere, rykker sig hele tiden. Men selv om vi accepterer videnskabens nye skridt, har vi stadig lov at afvise muligheder, der virker åbenlyst meningsløse.Selv om omfanget af klonede yndlingskæledyr eller - endnu værre - et mistet barn næppe nogensinde vil nå foruroligende højder, er det tilbud, vi ikke bør tage imod. Men at give dansk videnskab en håndsrækning på et forskningsfelt, hvor vi traditionelt har stået stærkt, er der ingen fare ved.