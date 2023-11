Truslen fra IrakUSAs forsvarsministerium har ifølge flere amerikanske medier foreslået at ændre landets atomstrategi, så nukleare våben fremover vil kunne bruges offensivt mod en række navngivne lande, heriblandt Nordkorea, Irak og Iran - de lande, præsident George W. Bush har betegnet som ondskabens akse.Forslaget vil i realiteten sænke tærsklen for brugen af atomvåben, og det har fået nogle af USAs europæiske allierede til atter at hæve de bekymrede røster over for vennen og supermagten på den anden side af Atlanten. Det er da også betænkeligt, hvis forslaget bliver til virkelighed. Atomvåben kan dræbe hundredtusinder af mennesker, ja udrydde alt liv på kloden. Netop denne altødelæggende kraft var styrende for den kolde krigs effektive terrorbalance. Hvis USA vil gøre det lettere at bruge disse våben, løber man risikoen for en farligere verden med flere ustabile atommagter som modsvar. Og det er næppe intentionen.Men bag denne konkrete sag, som igen forårsager små sprækker i den atlantiske alliance, ulmer en grundlæggende diskussion af forholdet mellem USA og Europa. Det står allerede nu klart, at alliancens fremtidige karakter kan blive bestemt af en kommende aktion mod netop en af de magter, som USA ifølge papiret fra Pentagon vil forbeholde sig ret til at anvende atomvåben imod.Man har nu i nogle uger vidst, at Bush-administrationen er fast besluttet på at fjerne Iraks diktator Saddam Hussein. Det er for længst bevist, at Saddams regime har arbejdet med at udvikle masseødelæggelsesvåben, og USA ser en klar forbindelse mellem terrorangrebet 11. september og Iraks kemiske og biologiske våbenprogrammer.Det vurderes, at et forsøg på at afsætte Saddam kan komme allerede i år, men også her tøver europæerne. Hvis USA går i aktion mod Irak kan det derfor blive sandhedens time for det fremtidige allianceforhold i Vesten, og her bør både USA og Europa nøje overveje, hvilken kurs man afstikker. For nok er der plads til uenighed mellem gamle venner, men hverken Europa eller USA har dybest set en interesse i at se en verden, hvor USA føler sig henvist til at handle på egen hånd uden at behøve at tage sine partnere med på råd.Derfor bør USA lytte nøje til europæernes konkrete indvendinger, inden man tager fat på Irak. Og omvendt bør europæerne indse, at USAs syn på truslen fra Saddam er dybt alvorligt ment.Griskhedens svøbeI et markedsøkonomisk samfund er det ikke og skal det ikke være suspekt at tjene penge. Forhandler en lønmodtager sig frem til en høj løn, må man have lov til at gå ud fra, at den ansættende instans siger ja til vilkår, som er en fordel for såvel virksomhed som medarbejder.Det er helt almindeligt, at ledende medarbejdere ansættes med præstationsfremmende bonusordninger, og administreret med fornuft er den slags privatøkonomiske incitamenter også helt i orden. Men i den senere tid har vi set adskillige eksempler på, at personlig griskhed er blevet til arbejdspladsens svøbe. Enrons sammenbrud i USA afslørede en sump af grådighed, ustyrligt pengeforbrug og mangel på moral. Og da den svenske erhvervsmand Percy Barnevik blev tvunget ud af ABB, skete det med bonus- og pensionsordninger på næsten 800 mio. kr., selv om ABB havde et underskud på seks mia. kr. Efter skarp kritik har Barnevik returneret en halv mia. kr. men fastholder, at han rent faktisk modtog alle pengene i overensstemmelse med sine ansættelsesvilkår.Problemet er, at ansættelsesvilkårene kan være skruet sådan sammen, at en leder kan hæve sin indtægt ved at administrere virksomheden på en måde, som på længere sigt kan true virksomhedens fortsatte eksistens, f.eks. ved at ekspandere voldsomt eller ved at strippe virksomheden for aktiver for at skabe kortsigtede gevinster.Ret beset er det usundt, at man som lønmodtager kan tjene hundredvis af millioner kroner i et børsnoteret firma. Vil man tjene rigtig mange penge kombineret med store risici, så må man folde sig ud på egen boldgade eller lade sig ansætte i en privat virksomhed. Det er ikke godt for hverken korpsånd, omdømme, virksomhedsøkonomi eller reelt forsvarsløse minoritetsaktionærer, hvis ledelser udstyrer sig selv med fratrædelsesvilkår, lønninger og pensionsordninger, der ligger hinsides al økonomisk sund fornuft. Her har ansættende bestyrelser et stort ansvar at leve op til.