Nyrups dilemmaFor Poul Nyrup Rasmussen må det være noget af et dilemma at se meningsmålingen i dagens avis. Ganske vist kan han glæde sig over, at socialdemokratiske vælgere uden diskussion foretrækker ham som partiets topfigur også ved næste valg. Men samtidig må han krympe sig over vælgernes spådom om, at Socialdemokratiet med Nyrup i spidsen ikke vil være i stand til at vinde valget og genvinde regeringsmagten.Resultatet af meningsmålingen kan ses som et ordentligt tramp på Socialdemokratiets for tiden mest ømme tå: Det uløste problem med generationsskiftet. Kun mangel på et egnet alternativ er forklaringen på, at Poul Nyrup Rasmussen får støtte til at fortsætte som partiformand. For ingen vælgere kan naturligvis som førstevalg have en partiformand, som man tiltror en sikker taberrolle ved næste valg.Forståeligt nok forsøger socialdemokrater at afvise ubehagelige meningsmålinger ved at bagatellisere resultaterne. Men målingens resultat er klart nok til at fortolke den som en knusende dom over Socialdemokratiets ledelse. De politiske meningsmålinger siden valget fortæller da heller ikke, at vælgerne har fortrudt valgdagens begmand til Socialdemokratiet. Og hvorfor skulle vælgerne egentlig også fortryde, når Socialdemokratiet ufortrødent fastholder den politiske kurs, der endte med valgnederlaget.Socialdemokratiets grå top vil ikke give afkald på magten. De godt slidte profiler i partitoppen har givetvis viljen, men ikke evnen til at sælge det socialdemokratiske projekt. Og det er ret utroligt, at Socialdemokratiet i sine mange analyser af valgnederlaget tilsyneladende ikke har interesseret sig for frontfigurernes rolle. En del af forklaringen er givetvis den iøjnefaldende mangel på oplagte arvtagere. Det er også derfor, at Poul Nyrup Rasmussen risikofrit gang på gang kan forsikre, at han ikke så meget som et eneste sekund har overvejet at trække sig tilbage. Der er nemlig ingen trussel mod hans position.Omvendt kan regeringen glæde sig over Socialdemokratiets problemer med generationsskiftet. For regeringen er det faktisk en yderligere livsforsikring, at Nyrup fortsætter.Furien FergoTil en afveksling er det kirkelige anliggender, der i høj grad har været med til at præge den aktuelle debat efter regeringsskiftet. Forklaringen er, at vi med Tove Fergo har fået en kirkeminister med holdninger, og som ikke lader sig kyse af kritik og biskoppelige bandbuller.Tove Fergo er blevet kritiseret for at have udtalt sig lidt for bramfrit, men forhåbentlig betyder det ikke, at Tove Fergo anonymiserer sig selv og den kirkelige debat. Der er langt mere brug for en furie end en tavs administrator. Og det er karakteristisk, at en af de skarpeste kritikere af Tove Fergo er en af hendes forgængere i embedet, A. O. Andersen. Han stempler Fergo som en trussel mod folkekirken.Det er tilgiveligt, hvis man har glemt, hvem A. O. Andersen er. Han blev som Centrum-Demokrat sat på kirkeministertaburetten i 1993 for at få en ministerkabale til at gå op. Fra hans ministertid huskes vel kun forslaget om at omdanne gabende tomme kirker til kulturhuse. Hvorfor Fergos holdninger er en større trussel mod folkekirken end Andersens ønske om kirkelukninger, må stå hen i det uvisse.Det er ikke et formål i sig selv at gøre Kirkeministeriet til et balladeministerium. Men det er væsentlige emner, Tove Fergo har fat i. Og så kan det ikke undgås, at meninger brydes og gnisterne fyger. Det er rigtigt, når Fergo siger, at folkekirken ikke er en bispekirke. Fri os for tilløb til synoder, der autoritativt på kirkens vegne udlægger teksten. Den slags fører til politisering og radikalisering. Men det er lige så rigtigt, når biskopperne siger, at folkekirken ikke er en ministerkirke.Folkekirken er, som ordet fortæller, folkets kirke. Denne kirke har med grundloven af 1849 fået en særstatus, og selv om det ikke er en problemfri særstatus, så er det en konstruktion, der har vist sig levedygtig og bevaringsværdig.Rent bortset fra de praktiske vanskeligheder med at sikre en folkeafstemnings ja til kirkens skilsmisse fra grundloven, så er det svært at se, at en egentlig kirkeforfatning skulle gavne folkekirken. Og det er vel folkekirkens trivsel, det hele drejer sig om.