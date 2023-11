De moralskeDen græske filosof Aristoteles beskæftigede sig med mange af livets store abstrakte spørgsmål. Men han var også optaget af det mere konkrete og menneskelige: Hvordan skal vi leve sammen? Hvordan når vi til en fælles forståelse med dem, vi deler livsvilkår med, for hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Moralske konflikter og dilemmaer er således en uadskillelig del af det moderne menneskes vilkår.Det har hidtil været en almindelig antagelse, at moralen flyver lavt i det danske samfund, og at velfærdsstaten med sin klientgørelse af borgerne har en del af ansvaret for, at den personlige moral er skredet. Det dementeres nu eftertrykkeligt i den undersøgelse, Berlingske Tidende offentliggør i dag. Tværtimod viser den første internationale måling af, hvordan det ligger med moralen i 32 lande med meget forskellige samfundsforhold, at danskerne nærmest er verdensmestre i god moral. Vi er simpelthen klassens dukse, når det drejer sig om at fordømme socialt bedrageri, skattefusk, og samtidig nærer vi en næsten blind tillid til det politiske system og domstolene.En ting er selvfølgelig, hvad vi siger om vores egne moralske dyder, noget helt andet er, hvad vi gør. Og her melder skattechefen fra Roskilde, Hans Kjeld Pedersen, sig på banen med en noget mere nøgtern bedømmelse af den almene moral, når det drejer sig om for eksempel fiflerier med sociale ydelser. På trods af de bedste moralske hensigter, ser det ud til, at moralen skrider, når det koster i levestandard at være ærlig. Så der er måske alligevel ingen grund til helt at blankpudse den nationale glorie og erklære os selv som vindere i god moral for viderekomne.Resultaterne er også overraskende for professor i politisk sociologi, Jørgen Goul Andersen, der er Danmarks ansvarlige for undersøgelsen. Han havde ganske vist ventet sig pæne placeringer for det danske team. Men at billedet er så markant i Danmarks favør, det overrasker ham. Så med mindre hele den danske befolkning er fyldt med løgn, så kan politikerne glæde sig over, at de har at gøre med et skikkeligt folk, der gør, hvad der bliver sagt, og som har en stærk fornemmelse af, hvad der er ret og uret.Der er mange problemer i det danske velfærdssamfund. Men der er øjensynlig ingen moralsk krise blandt borgerne. Tillykke med det.AbdiceretKejseren af Kosovo - eller mere korrekt FNs generalsekretærs særlige repræsentant og næsten enerådige chef i provinsen, den tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup, er abdiceret. Uden anden forklaring end et interview til en lokal TV-station samt en pressemeddelelse til det hjemlige nyhedsbureau Ritzaus Bureau, hvori FNs chef i Kosovo fortalte, at han mente at have nået sine mål og i øvrigt ønskede mere tid til sin familie.Siden har en anerkendt tysk avis imidlertid bragt forlydender om, at baggrunden for beslutningen er en anden. Nemlig den, at FNs chef i Kosovo havde ønsket at holde nogle måneders barselsorlov i forbindelse med hustruens forventede nedkomst i februar. Svaret fra FNs generalsekretær skulle have været et nej. Der skulle også have været kritik af Hækkerups angiveligt hyppige fravær fra Pristina, begrundet i familiehensyn.Desværre har Hans Hækkerup - tro mod sin aversion mod at udtale sig offentligt - nægtet at give yderligere forklaringer på sin beslutning om at gå. Hvis det altså var hans egen og ikke FN-generalsekretærens beslutning. Hækkerup forlod ifølge det oplyste i al hast sit kontor i Kosovos hovedstad Pristina uden så meget som at sige farvel.I almindelighed er det et privat anliggende at vælge mellem karriere og familie. Men dette tilfælde er ikke almindeligt. Hans Hækkerup repræsenterede også sit land. Det er en realitet, at internationale topposter uddeles efter ikke blot kandidaternes personlige egenskaber, men i høj grad også med hensyntagen til kandidatens hjemland. Det fremgår klart af det diplomatiske spil, der går forud.Hækkerup har vitterligt nået gode resultater i form af en forfatningsmæssig ramme og de første frie valg. Det er flot at turde gøre afbræk i en international karriere af hensyn til familien. Men det er synd, at den selvskabte mystik om FNs danske repræsentant overskygger resultaterne, og dobbelt synd, hvis den diplomatiske korridorsnak tilmed er forkert.