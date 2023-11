Frihedens årStatsminister Anders Fogh Rasmussens første nytårstale varsler et velkomment opgør med ideologisk arvegods fra foregående regeringer. Og det er ikke en frygtsom regeringsleder, der nu træder frem og gør sig til skydeskive. Han forudser voldsomt postyr, når regeringen kommer med detaljerede oplysninger om, hvor der skal stoppes for pengestrømmen fra statskassen.Statsministerens prognose om ballade vil med garanti blive opfyldt. Alene formuleringen om, at der skal gøres op med eksperttyranni og statsfinansiering af opinionsdannere er en kastet handske, som de berørte vil vide at tage op. Det bliver interessant at følge slagets gang, for opgøret tages for en gangs skyld med dem, der via statskassen lever af at blande sig i den offentlige debat og herunder har travlt med at trække grænser mellem rigtige og forkerte meninger. En aktivitet, der principielt er statskassen uvedkommende og som interessegrupper selv må finansiere.Nytårstalen blev også brugt som afsæt for en vision om, at vi nu går ind i frihedens århundrede. Ingen beskeden ambition, når man tænker på, at Poul Nyrup Rasmussen i 1993 tiltrådte med en proklamation om, at han ville gøre 90erne til moralens årti. En målsætning, der med Poul Nyrup Rasmussens aktive indsats led en krank skæbne. Forhåbentlig går det bedre med friheden.Selv om der var mange gode og rigtige tanker i statsministerens ord, så er og bliver den form for nytårstale en anakronisme. Det er helt på sin plads, at dronning Margrethe som statsoverhoved opsummerer årets gang i en altfavnende nytårstale med behændigt formulerede irettesættelser, hvor sådanne skønnes nødvendige.Anderledes med statsministerens nytårstale. Her er det ikke en landsfader, men en politiker, der taler. Og en sådan form for politisk status hører hjemme ved Folketingets åbning. Er der behov for en yderligere politisk situationsberetning omkring årsskiftet, så er tiden for længst løbet fra enetalen, som landets to landsdækkende og licensfinansierede TV-stationer venligt lægger mikrofon og kamera til. I stedet ville det være langt mere givtigt for såvel befolkning som statsministeren, hvis enetalen nu her i frihedens århundrede blev afløst af en krydsild eller eventuelt en politisk duel.Lovlig smartNår mennesker, som gerne sætter sig ud over lov og orden, føler egne rettigheder trådt for nær, er der ingen ende på deres forargelse.To konflikter op mod årsskiftet er illustrative eksempler. Ved Århus endte et sammenstød mellem en gruppe rockere og en politipatrulje ulykkeligvis med, at to rockere mistede livet efter politiskud. Sådanne sager bliver efterfølgende undersøgt for at fastslå, om betjentene har udøvet deres beføjelser korrekt. Men allerede inden resultatet af undersøgelserne foreligger, har rockerne klassificeret betjentene som simple drabsmænd, der har overreageret.Det er jo rart at vide, hvordan rockerne ville have optrådt, hvis de havde været i politiuniformer. Det er de heldigvis ikke. For rockerne mener, at politiet bare skal lade de kriminelle køre. I sagen fra Århus blev seks mænd grebet på fersk gerning. De var anonymiseret med camouflagedragter og brugte to stjålne firehjulstrækkere i aggressive torpederinger af politivognen for at slippe væk. Derefter faldt skuddene, som desværre kostede liv. Men det var aldrig sket, hvis rockerne havde adlydt politiets ordrer om at forholde sig passive. Rockerne er selv skyld i, at episoden udviklede sig tragisk. Og det er lige groft nok, at al skyld nu skal placeres hos politiet ud fra en bagvendt argumentation om, at hvis de kriminelle får lov til at arbejde i fred, vil man undgå sammenstød med politiet.Samme inkonsekvente tankegang finder man hos de autonome i Ungdomshuset i København. Her var der op til nytår slagsmål mellem de autonome og husets nye ejere, der ville udskifte låsene for at holde de unge ude. En civil retssag skal afgøre, om den ene eller anden part har brugsretten til huset. Men det interessante er, at de autonome føler deres retsfølelse krænket. Og det skal man høre fra en gruppe, som selv har trodset loven og uden videre stjålet brugsretten til en hel ejendom. De nye ejere af huset har trods alt købt og betalt ejendommen i en lovlig handel.Konklusionen er åbenbart, at lovbrydere selv vil bestemme, hvornår lovens regler skal respekteres. Det er vist, hvad man kan kalde lovlig smart.