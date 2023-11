Farlig fredskursFrankrig og Tyskland ønsker ikke krigen mod Irak. De to europæiske stormagter vil i det mindste for enhver pris undgå den. Og det kan jo lyde besnærende. Ikke desto mindre er det en farlig kurs, d'herrer Schröder og Chirac har sat før en af de mest afgørende uger i hele Irak-krisen. Ugen hvor våbenspektørerne skal aflevere deres rapport om Iraks masseødelæggelsesvåben. Og hvor verden skal drage konsekvenserne af denne rapport.Der er næppe nogen tvivl om, at de to europæiske ledere har store befolkningsgrupper bag sig i deres krigsskepsis. Men det gør det hverken klogere eller rigtigere på forhånd at afskrive en militær løsning på problemet Irak. Tværtimod spiller man alle de bedste kort lige i hånden på én person - Saddam Hussein.Da FNs Sikkerhedsråd i oktober enedes om en resolution, der krævede beviser for, at Irak ikke længere fifler med masseødelæggelsesvåben, skete det på en måde, som lagde maksimalt pres på regimet i Bagdad. Verdenssamfundet efterlod ingen tvivl om, at hvis Saddam ikke ville høre, så måtte han føle. Dette pres er helt essentielt. For års smertelige erfaringer med Saddam Hussein har vist, at kun utvetydighed kan gennembryde det taktiske spil, som siden Golfkrigen har været kernen i Iraks politik over for resten af verden.Dermed er presset reelt også den bedste måde, hvorpå man kan undgå krigen. Men dette har Gerhard Schröder og Jacques Chirac tilsyneladende ikke forstået - eller også tør de ikke forstå det, fordi det koster for dyrt i forhold til vælgerne. Ved indirekte at så tvivl om USAs motiver og dermed tilføje alliancen mod Irak helt åbne sprækker opnår man især én effekt: at det helt essentielle pres mod Saddam Hussein tager af. Hvem der har gavn af dette, behøver man ikke være militærstrategisk analytiker for at kunne gennemskue.Det er derfor til at forstå den amerikanske skuffelse over tyskerne og franskmændene. Siden oktober har USA - i modsætning til det billede, der i den vestlige offentlighed ofte tegnes af Bush-administrationen - valgt at bruge FN-systemet i opgøret med Saddam. Man har valgt den multilaterale linje i stedet for at gå alene. Når Tyskland og nu til dels også Frankrig på forhånd erklærer, at man ikke vil kunne støtte en ny FN-resolution, der åbner for en militær aktion mod Bagdad, er det derfor de to europæiske magter, der melder sig ud af alliancen mod Irak og skaber en situation, hvor det kan blive legitimt for andre, herunder de arabiske lande, at gøre det samme.Hvis den kurs fastholdes, kan det få alvorlige konsekvenser på en lang række områder. Men først og fremmest er den en foræring til Saddam. Man kan kun håbe, at den netop i disse dage så berømmede fransk-tyske akse i sidste øjeblik besinder sig og atter bliver en konstruktiv drivkraft, også når det gælder Irak. I modsat fald kan det blive et stykke trist verdenshistorie, der skrives i de kommende uger.Pris på børnebøgerKulturminister Brian Mikkelsen er et frisk pust i dansk kunst. Nogle kalder det ligefrem en hvirvelvind. Et faktum er det i hvert fald, at der tales både i øst og vest i Kulturministeriet, og at afstanden mellem ministerens ord og handlinger på visse områder er stor. En af de første ting, ministeren gjorde ved sin tiltrædelse i efteråret 2001, var at betone vigtigheden af en god, frodig børne- og ungdomslitteratur i Danmark. Brian Mikkelsen raslede ved den lejlighed med en større pose penge, der skulle bruges til at stimulere børns læselyst. Det var godt og rigtigt set af ministeren, men der skulle gå mere end et år, før der skete noget som helst. Kort før jul blev der så endelig sat fem mio. kr. af til en kampagne over to år, hvis forskellige tiltag og projekter stritter i øst og vest, og mangler en samlende og især længererækkende vision.Også den årlige uddeling af Kulturministeriets Børnebogspris og Illustratorpris for 2002 flagrer i vinden fra Nybrogade. Landets væsentligste udmærkelse på dette i forvejen stedmoderligt behandlede kunstområde burde for længst have været uddelt, men er netop blevet udsat på ubestemt tid under henvisning til omlægningen af diverse udvalg under Kulturministeriet. Hvor bureaukratisk kan det blive, og hvor stor pris sætter kulturministeren egentlig på børne- og ungdomslitteraturen i Danmark?