Pas på: Din fastelavnsfest kan blive et krænkelsesmareridt

Så blev det fastelavn igen, men siden sidst er noget ændret. Hvad? Ja, blandt andet var der i efteråret en mexicanerfest på Københavns Universitet, som blev aflyst, fordi det kunne virke krænkende at iføre sig en sombrero. Der var »Den danske sang er en ung blond pige«, som ikke måtte afsynges på CBS, fordi en sort kvinde følte sig krænket. Og så var der lige alle sagerne omkring »blackfacing« i modebranchen.

Gucci har eksempelvis trukket en trøje tilbage efter klager over, at den lignede blackfacing, og Burberry måtte undskylde, efter de sendte en model på catwalken med en løkke om halsen.

Er den ældgamle tradition med at klæde sig ud til fastelavn under forandring? Vi går direkte til kilden og tropper op i udklædningsbutikken Fest og Farver i Lyngby. Mai Holmager har bestyret butikken i fjorten år, og hun har fulgt med i krænkelsesdebatten:

»Hvis man er bange for at krænke nogen, bliver det ret svært overhovedet at klæde sig ud,« siger hun og fortæller, at man i Fest og Farver overhovedet ikke kan mærke krænkelsesdebatten på salget af for eksempel sombreroer og store velvoksne overskæg.

»Jeg er ikke kun glad på butikkens vegne, men egentlig også på landets, for jeg synes, det er rarest, hvis vi beholder vores evne til at tage lidt let på tingene. I mine 14 år her har jeg aldrig nogensinde oplevet, at folk ville klæde sig ud som noget bestemt for at støde andre.«

Hvorfor et italiensk firma har forsøgt at lave et vikingekostume med leopardskind på, ved ingen. Bestyrer af Fest og Farver, Mai Holmager, til venstre og journalisten til højre.

Allerede sådan en hverdagsmorgen er der godt gang i butikken, for om lidt er det fastelavn, og fantasien får frit spil. Mai Holmager kan fortælle, at de voksnes udklædninger på denne årstid som regel er ret sømmelige, fordi mange fastelavnsfester også involverer børn, så dem tager folk trods alt hensyn til.

Mor som stripper-strømer

»Der er altid rigtig mange piger, som gerne vil være indianere, og det har ikke ændret sig. Det er ikke sådan, at forældrene står og siger, at det skal man holde sig fra. Når voksne holder udklædningsfester, er der mange, der godt kan lide at være lidt sexet klædt på, og vi har for eksempel rigtig mange frække politi- militær- og sygeplejerskeuniformer,« fortæller Mai Holmager.

Her er vi nødt til at holde en pause i samtalen, fordi Mai Holmager har bedt sin ekspedient, Matko (som kun ønsker at optræde med fornavn), om at trække i nogle af de kostumer, som måske kunne forarge nogen, og han står nu i en kardinaldragt og har et ret upassende frækt smil. Måske er det fordi den bibel, han har i hånden, fungerer som skjul for en lommelærke.

Ekspedienten Matko fra Fest og Farver i Lyngby som kardinal med lommelærke gemt i bibel. Må man det?

»Den klare nummer et, når voksne holder udklædningsfester, er stadig 80er tema. Fordi de husker årtiet, og fordi der simpelt hen er så meget grimt tøj at vælge imellem,« siger Mai Holmager.

»Og til det sælger vi rigtig mange mullets, også kendt som svenskergarn, og det har jeg ikke fået nogen klager for. Sjovt nok har jeg heller ikke fået klager på grund af de religiøse dragter. Til sidst er der så mange lag af krænkelsesmuligheder, at man kan blive helt forvirret. Tager man for eksempel en kardinaldragt, som mange mænd vælger, fordi den er nem at have på ud over sit almindelige tøj, så kan man komme til at fornærme katolikkerne, men efter debatten omkring de pædofile præster er der måske også nogle, der synes, at den er direkte ulækker. Det er svært at følge den offentlige diskurs.«

Matko har nu det problem, at han sidder fast i en oppustelig tissemandsdragt. Han føler sig ikke krænket på sit køns vegne, siger han – han er mere optaget af, at han får kolde fødder nede i klunkerne på grund af blæseren, der skal holde dragten strunk.

FAKTA Fastelavn Ordet fastelavn stammer fra det plattyske Fastelovend eller Fastnacht, der betyder »aftenen før fasten«. For før i tiden fastede man (det vil sige, at man ikke spiste kød) i 40 dage fra askeonsdag til påske (søndage taltes ikke med). Fastelavnssøndag falder derfor 49 dage før påskesøndag. Efter reformationen forsøgte den lutherske kirke i Danmark at afskaffe fastelavnsfesten, som blandt protestanter blev anset som en hedensk fest. I gamle dage var det de voksne, som klædte sig ud til fastelavn, og da var det som bjørne, djævle og andet uhyggeligt. Og katten af tønden? Traditionen opstod, fordi en by ifølge folketroen kunne slippe for pest, hvis en sort kat blev slået ihjel. Den blev proppet i en tønde, og når tønden var smadret, og katten tummelumsk faldt ud, kunne børnene slå den til den døde. Kilde: Wikipedia. FOLD UD

Selv blev Mai Holmager i 2012 kåret som »bedste udklædning« til en fest, hvor hun optrådte som »negerprinsesse« – og den ville hun nok ikke have brugt i dag, siger hun.

»Blackfacing blev oprindelig brugt til at nedgøre og lave grin med andre, og det hører ingen steder hjemme. Men problemet opstår så, hvis du eksempelvis gerne vil være Michael Jackson – må du det? For det er jo en bestemt person og ikke bare en repræsentant for en befolkningsgruppe. Og jeg har både solgt brun farve til en, der ville være Michael Jackson, og hvid farve til en anden.«

Anni Fønsby og vikinger

Det er i det hele taget indviklet, men Mai Holmager synes, det meste er i orden, bare man ikke er ude på at nedgøre andre. Og hun ved godt, at hun som hvid, priviligeret kvinde nærmest ikke må have en mening. Men nej, hun føler sig ikke krænket over, at det italienske firma, som leverer mange af butikkens dragter, totalt har misforsået, hvad en viking er. Vi trækker i dragterne, som har border af leopardskind – hvor vores forfædre så ellers skulle have fået dem fra. Vi står lidt og mærker efter, om vi føler os »viking-faced«.

Fest og Farver i Lyngby har ikke mærket noget til diskussionerne om mexicanerfester på videregående uddannelser – de sælger stadig lige mange ponchoer og sombreroer.

»Folk klæder sig slet ikke ud for at genere andre – de klæder sig ud for at have det sjovt, og de fleste kan godt lide den stemning, det giver, når man får lov til at gemme sig bag en maske. Det er mit indtryk, at den, der føler sig krænket, ofte er det på andres vegne. Og man kunne jo blive ved: Må man holde Hawaii-tema, eller er det at sige, at alle derfra har dårlig tøjsmag? Er det at antyde, at alle fra Tyrol er alkoholikere og går i lederhosen, hvis man holder Oktoberfest? På et tidspunkt var der mange, der gerne ville klædes ud som Anni Fønsby, og der kan du selv regne ud, hvad vi solgte.«

Man kan let komme galt afsted, hvis man klæder sig ud som det forkerte til fastelavn.

Matko har været stille lidt, muligvis fordi han lider af iltmangel inde i sin penisdragt. Han ser snedig ud, da han bliver spurgt, hvem han skal være til Fest og Farvers årlige fastelavnsfest for de forskellige afdelinger: »Min kollega«.

At klæde sig ud som en kollega åbner op for helt nye krænkelsesmuligheder. Nå, men den gode gamle fastelavnsbolle kan man da stadig bage. Her kommer opskriften på verdens bedste fastelavnsboller …