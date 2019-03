Mit København: »Jeg kan blive helt træt af, at det er så pissedyrt at gå ud at spise«

Hvordan er dit forhold til København?

»Som lille var København en by, der var vildt spændende og eksotisk. Jeg kommer fra Brøndby, men vi tog til København, hvis vi skulle i biografen eller spise på Burger King. Hvor det før var eksotisk, er det nu mit hjem, som jeg glæder mig til at komme tilbage til, når jeg har været ude på rejser i forbindelse med »Sporløs«. Jeg føler, at jeg har slået rod i byen, og det er en dejlig fornemmelse.«

Hvor bor du nu?

»Jeg bor på Islands Brygge. Det er min yndlingsbydel, fordi der er ro. Det er en lille by i byen, som har sin egen enklave. Når jeg cykler over broen fra Indre By, føler jeg, at jeg er kommet hjem. Der er en diversitet blandt menneskene, der bor her, som jeg godt kan lide. Der er adgang til vandet og kort vej til det grønne ude på Fælleden. Det er et lille åndehul, som er helt unikt, og jeg sætter stor pris på, at jeg har det så tæt på, selv om jeg bor i byen.«

»Min gymnasielærer sagde engang, at hvis man skal finde en ordentlig mand, så skal man lede i Bibliotekshaven.«

Hvordan bruger du naturen i byen?

»Jeg går rigtig mange ture. Både rundt om kanalerne, men også ude på Fælleden. Om sommeren cykler jeg meget, og der en helt fantastisk rute rundt om Amager, hvor man cykler ude ved vandet det meste af tiden. Det gør virkelig noget ved mig, at jeg kan se vand. Det giver mig en ro. På mit arbejde er der altid tryk på, og der er meget at forholde sig til. Men når jeg sidder og kigger ud på vandet eller på gevæksterne på Fælleden, får jeg en ro, som jeg har brug for. Den ro er svær at finde andre steder i byen.«

Hvilket sted vil du anbefale andre at besøge i København?

»Bibliotekshaven bag Det Kongelige Bibliotek. Det er et sted, hvor jeg holder rigtig meget af at være. Jeg kan huske, at min gymnasielærer engang sagde, at hvis man skal finde en ordentlig mand, så skal man lede i Bibliotekshaven. Det var et ordentligt sted at møde ordentlige mennesker. Der er udsigt til Det Kongelige Bibliotek til den ene side og Christiansborg til den anden. Haven rummer så meget historie, og så sidder Kierkegaard og minder én om, at der er store tanker at tænke. Det er en oase.«

Hvad er det værste ved byen?

»Jeg bliver vildt ærgerlig over, at vi taler så lidt med hinanden i København. Det er vi ikke særlig gode til, og jeg tror, vi alle ville have godt af at blive bedre til det. Men jeg kan også blive helt træt af, at det er så pissedyrt at gå ud at spise i København. Vi har nogle af de bedste restauranter, og der er virkelig et godt gastronomisk felt, men jeg bliver helt træt af, at det koster 500 kroner at spise en hverdagsaften på en helt almindelig restaurant. Der kunne vi lære noget af Aarhus, som har fundet et helt andet niveau. Det gør bare noget ved en by, hvis det er meget dyrt at spise. Så samles der en klike af dem, som har råd, og det bliver bybilledet ikke farverigt af.«

»Kierkegaard har engang sagt, at »der er ingen tanke så tung, at man ikke kan gå sig fra den«. Den sætning tænker jeg tit på.«

Hvornår er København smukkest?

»Om sommeren. Men jeg elsker også, når de første forårsdage kommer i april og maj. De dage, hvor det kommer bag på os alle, at sommeren er nær. Der kommer en stemning af, at »nu rykker vi«. Alle søger ud efter pletter i solen, fordi vi ved, at det ikke varer længe. En blanding af eufori og panik. Den stemning elsker jeg.«

Hvis du helt selv kunne vælge, hvem ville du så gå en tur med i Københavns gader?

»Søren Kierkegaard. Jeg tænker tit på ham, når jeg går mine mange ture. Jeg ved, at mange af de tanker, som han har efterladt til os, har han haft, mens han spadserede i Københavns gader. Jeg ville spørge ham om de eksistentielle spørgsmål, som hober sig op inden i mig. De rammer mig tit efter en rejse med »Sporløs«, og der ville det være rart at kunne dele dem med ham og høre hans betragtninger om livet. Han har engang sagt, at »der er ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den«. Den sætning tænker jeg tit på. For man mærker byen anderledes, når man er på gåben. Jeg går altid en tur, når jeg kommer hjem fra en rejse. Jeg skal lige lande. Kierkegaard er for mig en gennemgående figur i København. Man støder på ham i byens billede, om man vil det eller ej – og det vil jeg meget gerne.«