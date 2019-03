Mit København: »Hensynsløsheden gør, at man kan føle, at København er en hård by«

Hvordan er dit forhold til København?

»Jeg føler mig hjemme, når jeg er i København. Jeg flyttede hertil i 1991 og har boet flere steder i byen. København rummer en diversitet, som i den grad kommer til udtryk på Nørrebro, hvor jeg bor nu. Der er en autencitet, som særligt ses i denne del af byen«.

Hvor lang tid har du boet på Nørrebro?

»Jeg bor i min nuværende lejlighed på femte år. Når jeg bevæger mig rundt på Nørrebro, får jeg fornemmelsen af, at det er et lille lokalområde. Det er et af de få steder i København, som ikke er blevet renset op af dyre cafeer. Mange steder skal der være pænt og ordenligt, men Nørrebro har bevaret sin skævhed. Både i sin arkitektur men også i menneskene.«

Hvordan har byen udviklet sig?

»Københavnerne er blevet langt bedre til at indtage byens rum og udnytte mulighederne. Et eksempel er Stefansgade på Nørrebro. Når solen skinner, sidder der en masse mennesker og nyder det gode vejr. Det er, som om vi er blevet bedre til at se hele byen som vores forhave. Det gjorde man ikke for 20 år siden.«

»...man kan gøre noget meget simpelt arkitektonisk, som får betydning for måden, vi lever på«

Hvordan bruger du København i dit arbejde?

»Man refererer næsten altid til noget, der virker, når der skal skabes noget nyt. Man samler inspiration. Der er Dronning Louises Bro et godt eksempel. Man gjorde fortovet bredere, så der kom mere afstand til bilerne. Det gjorde, at man nu kunne bruge rummet til mere end blot transport. Det er jo en superfin reference til, hvordan man kan arbejde med arkitektur i det offentlige rum, og et klart eksempel på, at man kan gøre noget meget simpelt arkitektonisk, som får betydning for måden, vi lever på.«

Hvor tager du hen, hvis du skal finde ro i København?

»Jeg synes, der er mange steder i byen, hvor man kan søge ro. Men jeg ville nok tage hen til Bibliotekshaven bag det Kongelige Bibliotek. Dér er så fint og stille. Men det kunne også være Ridebanen ved Christiansborg Slot. Der er faktisk mange steder i byen, hvor der er sådan nogle lommer, og det synes jeg er dejligt i en storby som København.«

Hvornår er København smukkest?

»Det er måske lidt banalt, men jeg synes, at byen er meget smuk i foråret. Når folk endelig pakker sig ud af frakkerne og søger udenfor, når den første sol titter frem. Lige der er det helt fantastisk at cykle rundt i København, og det er så smukt, når de første kastanietræer rundt om søerne springer ud.«

Arkitekt Dorte Mandrup er aktuel med en udstilling på BLOX og har som den første dansker netop vundet Kunstpreis Berlin. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvilke bygninger er særligt flotte?

»Der er rigtig mange flotte bygninger fra forskellige perioder her i byen. En af mine yndlingsbyninger er det gamle radiohus på Rosenørns Allé. Bygningen er helt fantastisk både indvendig og udvendig. Jeg er meget glad for den tidlige modernisme, som den bærer præg af. Stilen henter både inspiration fra det store udland, men samtidigt har den også en medmenneskelighed og en måde at arbejde med detaljer på. Det synes jeg er utroligt smukt. Der er mange bygninger fra den tid, og dem er jeg særligt glade for. Et andet eksempel er også Vega, som er enormt velbevaret. Tænk sig, at man kan have en fredet bygning og bruge den så aktivt, som man gør med Vega, der tjener som både rocksted og koncerthus. Det er helt fantastisk.«

Hvad er særligt for Københavns arkitektur?

»Jeg synes, diversiteten er fantastisk. Jeg holder meget af, at man kan aflæse Københavns historie i bybilledet. Man kan gå rundt i Indre By, og så har gaderne været formet, som de er, siden middelalderen. Det er vildt. Man ved, at her boede Støvlet Katrine. Det er fantastisk, at byen emmer af så meget historie. Det er unikt for København. Men jeg kan blive harm over renoveringen af Nørrebro, hvor jeg ikke mener, at der har været nogen kærlighed i måden, man har arbejdet med byen på. Det er super ærgerligt.«

Hvad skulle københavnerne være bedre til?

»Der er jo en vis ligegyldighed over for hinanden, når man bor i en stor by med mange indbyggere. Det synes jeg er ærgerligt. Der er en hensynsløshed, der gør, at man nogen gange på cykelstierne eller når man går rundt i gaderne kan føle, at det er lidt en hård by. Der er en manglende hensyntagen til hinanden. Det lægger jeg særligt mærke til, hvis jeg er i dårligt humør.«

Dorte Mandrup mener, at københavnerne bør være bedre til at tage hensyn til hinanden. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvis du måtte anbefale et sted, hvilket ville det så være?

»Hvis det er en solrig forårsdag, så synes jeg, at man skal tage at sætte sig i Nørrebroparken. Det er et sted, som virkelig bliver brugt, så snart solen begynder at skinne. Så er parken fuld af mennesker, der har picnickurve med og som bare hænger ud i solen. Det er en brugspark, som er rigtig fin. Den adskiller sig fra eksempelvis Kongens Have, fordi der emmer af dagligdag.«